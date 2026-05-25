Ковбои, сказки и победы. Как в Мытищах прошел финал Гран-при по балетам на льду
В ледовом дворце «Арена Мытищи» завершился финал Гран-при Ассоциации развития массового фигурного катания — ключевое событие сезона для балетов на льду. Турнир «Ледяной-2026» собрал сильнейшие коллективы из России и стран СНГ, командам пришлось пройти долгий квалификационный отбор через серию региональных этапов.
Путь к финалу и планы на будущее
Финал в Мытищах стал точкой сбора для тех, кто весь сезон боролся за право выйти на лед этой арены. Как отметила организатор турнира Маргарита Беляева, текущий сезон включал в себя пять этапов, охвативших города России и столицу Белоруссии — Минск.
«В течение всего сезона команды ездили по городам России, соревновались и в Минске. Группы выступали, набирали баллы. Сегодня лучшие участники вышли в финал, они будут бороться за звание победителя. Мы планируем, что соревнования будут проходить ежегодно, что география этапов будет расти с каждым годом. В этом сезоне их было пять», — подчеркнула Беляева.
Спектакль на льду
Балет на льду — это дисциплина, где академическая строгость фигурного катания встречается с театральной экспрессией. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Депутат объяснила, что популярность этого вида спорта обусловлена его зрелищностью. При этом организаторы стремятся к объективности оценок.
В наши правила балетов на льду зашиты и технические моменты, которые все равно должны быть включены в соревнования, потому что по художественной составляющей очень сложно соревноваться — это вкусовщина
Екатерина Депутат
Ковбои, деревенские девчонки и сказки
Программа соревнований превратилась в череду мини-спектаклей. Команды использовали образы ковбоев, сказочных персонажей и обычных деревенских девчонок, чтобы передать свои эмоции через движение и музыку.
«Наша суть была в том, что мы девочки, которые любят играть, резвиться и хотят быть классными и веселыми. Мы пытались как только можно это показать, даже наши любимые лавочки использовали — ведь в деревне обычно на них сидят», — рассказала о концепции выступления своей команды участница финала Екатерина Зубенко.
За кажущейся легкостью шоу скрываются месяцы изнурительных тренировок и серьезное психологическое напряжение. Участница Гран-при России и СНГ среди балетов на льду «Ледяной-2026» Ануш Ататян призналась, что перед выходом на лед всегда волнуется.
«Когда я выступаю, мне очень страшно, что я упаду, но я собираюсь, не падаю, все прыгаю и занимаю первые места», — пояснила Ануш Ататян.
Финал завершился эмоциональными прокатами, слезами радости и торжественным вручением кубков. Для многих команд этот турнир стал главным достижением сезона.
«Все кубки мы оставим нашему организатору, они будут стоять в нашей спортивной школе», — подытожила участница соревнований Вероника Кузякина.