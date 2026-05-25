Ковбои, сказки и победы. Как в Мытищах прошел финал Гран-при по балетам на льду

В ледовом дворце «Арена Мытищи» завершился финал Гран-при Ассоциации развития массового фигурного катания — ключевое событие сезона для балетов на льду. Турнир «Ледяной-2026» собрал сильнейшие коллективы из России и стран СНГ, командам пришлось пройти долгий квалификационный отбор через серию региональных этапов.

Путь к финалу и планы на будущее

Финал в Мытищах стал точкой сбора для тех, кто весь сезон боролся за право выйти на лед этой арены. Как отметила организатор турнира Маргарита Беляева, текущий сезон включал в себя пять этапов, охвативших города России и столицу Белоруссии — Минск.

«В течение всего сезона команды ездили по городам России, соревновались и в Минске. Группы выступали, набирали баллы. Сегодня лучшие участники вышли в финал, они будут бороться за звание победителя. Мы планируем, что соревнования будут проходить ежегодно, что география этапов будет расти с каждым годом. В этом сезоне их было пять», — подчеркнула Беляева.

Спектакль на льду

Балет на льду — это дисциплина, где академическая строгость фигурного катания встречается с театральной экспрессией. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Депутат объяснила, что популярность этого вида спорта обусловлена его зрелищностью. При этом организаторы стремятся к объективности оценок.