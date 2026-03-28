От школьной парты к подиуму: как ученицы из Мытищ покорили мир моды
Школьницы из Мытищ выступят на Всероссийской выставке моды
Морской бриз, нежный анемон, утренний туман. От одних только названий кружится голова. Автором коллекции нарядов стала ученица десятого класса гимназии № 16 в Мытищах. Недавно она представила свои костюмы на региональном этапе Всероссийской школьной олимпиады по технологии и завоевала победу. Девушка создала коллекцию по мотивам разных произведений для театральных выступлений.
Дарья призналась, что самым сложным в создании коллекции стал пошив изделий из материала, состоящего из бумаги, в которую добавили латекс.
От бумаги к подиуму: как создавалась необычная коллекция
В детстве Даше подарили швейную машинку. Так началось ее путешествие в мир моды. Оборудования дома становится все больше, а вместе с ним растет и количество новых идей и образов. На пошив одной модели у школьницы уходит около двух недель. Все свободное время она посвящает творчеству.
Моей мечтой остается стать креативным директором в модном доме.
Дарья
Подруга Дарьи по жизни и творчеству — Кира, которая создает кокошники по мотивам русских народных сказок. С самого детства девушка занимается народными танцами, отсюда и любовь к этому головному убору.
Все кокошники, от идеи до финальной бусины, Кира выполнила сама. Процесс захватывает ее полностью, призналась девушка.
Самое сложное было — выбрать материал для основы. Чтобы он был устойчивый и легкий.
Кира
Кокошники и сказки: как рождаются авторские аксессуары
Сказочная коллекция помогла Кире стать призером школьной олимпиады и пройти в региональный этап. В ее мечтах — создать линейку одежды и выступить на неделе высокой моды.
А вот Ярослава в первую очередь хочет помочь девушкам выглядеть незабываемо на выпускном балу. Сейчас готово уже четыре наряда, пятый на подходе, причем автор создает модели с помощью 3D-ручки. Самое важное в этом деле — терпение. Вырисовывать элементы пластиковых нарядов — дело непростое и кропотливое.
Важна изюминка
За всеми работами талантливых школьниц стоит талантливый педагог Татьяна Мартыненко. Она помогает девушкам найти и раскрыть свое направление, мотивирует личным примером.
Хочется, чтобы в каждой коллекции была изюминка — чтобы это запоминалось и доставляло удовольствие девочкам, чтобы они шли в моду. Они пропадают у меня практически каждую перемену и после уроков, и мы с ними на связи: в чатах, в соцсетях. Где‑то они подкидывают какую-то идейку: «А если сделать вот так?» — и приносят эскизы, обсуждают.
Татьяна Мартыненко
В планах у этой творческой и очень сплоченной команды — участие в международном конкурсе «РусАрт-стиль». Сомнений нет, что с таким подходом к делу и желанием творить они точно представят родной город на высоком уровне.