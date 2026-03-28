Сегодня 16:43 От школьной парты к подиуму: как ученицы из Мытищ покорили мир моды Школьницы из Мытищ выступят на Всероссийской выставке моды 0 0 0 Подмосковье

Морской бриз, нежный анемон, утренний туман. От одних только названий кружится голова. Автором коллекции нарядов стала ученица десятого класса гимназии № 16 в Мытищах. Недавно она представила свои костюмы на региональном этапе Всероссийской школьной олимпиады по технологии и завоевала победу. Девушка создала коллекцию по мотивам разных произведений для театральных выступлений.

Дарья призналась, что самым сложным в создании коллекции стал пошив изделий из материала, состоящего из бумаги, в которую добавили латекс. От бумаги к подиуму: как создавалась необычная коллекция В детстве Даше подарили швейную машинку. Так началось ее путешествие в мир моды. Оборудования дома становится все больше, а вместе с ним растет и количество новых идей и образов. На пошив одной модели у школьницы уходит около двух недель. Все свободное время она посвящает творчеству.

Моей мечтой остается стать креативным директором в модном доме. Дарья

Фото: 360.ru

Подруга Дарьи по жизни и творчеству — Кира, которая создает кокошники по мотивам русских народных сказок. С самого детства девушка занимается народными танцами, отсюда и любовь к этому головному убору. Все кокошники, от идеи до финальной бусины, Кира выполнила сама. Процесс захватывает ее полностью, призналась девушка.

Самое сложное было — выбрать материал для основы. Чтобы он был устойчивый и легкий. Кира

Кокошники и сказки: как рождаются авторские аксессуары Сказочная коллекция помогла Кире стать призером школьной олимпиады и пройти в региональный этап. В ее мечтах — создать линейку одежды и выступить на неделе высокой моды.

А вот Ярослава в первую очередь хочет помочь девушкам выглядеть незабываемо на выпускном балу. Сейчас готово уже четыре наряда, пятый на подходе, причем автор создает модели с помощью 3D-ручки. Самое важное в этом деле — терпение. Вырисовывать элементы пластиковых нарядов — дело непростое и кропотливое.

Важна изюминка За всеми работами талантливых школьниц стоит талантливый педагог Татьяна Мартыненко. Она помогает девушкам найти и раскрыть свое направление, мотивирует личным примером.

Хочется, чтобы в каждой коллекции была изюминка — чтобы это запоминалось и доставляло удовольствие девочкам, чтобы они шли в моду. Они пропадают у меня практически каждую перемену и после уроков, и мы с ними на связи: в чатах, в соцсетях. Где‑то они подкидывают какую-то идейку: «А если сделать вот так?» — и приносят эскизы, обсуждают. Татьяна Мартыненко

В планах у этой творческой и очень сплоченной команды — участие в международном конкурсе «РусАрт-стиль». Сомнений нет, что с таким подходом к делу и желанием творить они точно представят родной город на высоком уровне.