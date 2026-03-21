Сегодня 18:44 Шанс на спасение: когда нужна пересадка костного мозга и как стать донором в Подмосковье Врач Стуклов назвал донорство костного мозга абсолютно безопасным 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Эксклюзив

Подмосковье

Подмосковье

Здравоохранение

Больницы

Болезни

В регистр доноров костного мозга вступили еще 1,8 тысячи жителей Московской области. Отдать свой биоматериал означает спасение чьей-то жизни. Кто может стать донором, насколько это безопасно и в каких случаях необходимо — в материале 360.ru.

Что такое пересадка костного мозга Пересадка костного мозга представляет собой трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, образующихся в костном мозге. Они — родоначальники всех клеток крови: лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Донор отдает малую часть костного мозга. Для восстановления кроветворения пациента достаточно лишь 5% стволовых клеток. «Пациенту переливают донорский костный мозг, он приживается и начинает производить кровь. Жизнь спасена!» — объяснили на сайте «Доноры Подмосковья». Костный мозг — это питательная губчатая ткань, располагающаяся в участках трубчатых костей. Ее работу можно сравнить с фабрикой, его пересадка — шанс на спасение тяжело больных людей. В Московской области в 2025 году в регистр доноров костного мозга вступили свыше 1,8 тысячи человек.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

При каких патологиях нужна пересадка костного мозга Лейкемия;

различные типы лимфом;

апластическая анемия в тяжелой форме;

множественная миелома;

тяжелые формы иммунной недостаточности;

злокачественные опухоли других органов.

Фото: Медиасток.рф

Клеточная совместимость донора и реципиента У каждой клетки есть свой набор рецепторов — главный комплекс гистосовместимости. Они находятся на поверхности клетки, по ним определяется информация о белках. До определенного момента иммунная система таким образом распознает наличие опухоли.

Так, клетки собственной иммунной системы могут вовремя определять нарушения среды внутри клетки и устранять их или сигнализировать о них. «Доноры Подмосковья»

Для трансплантации необязательна совместимость групп и резус-факторов крови, важнее генетическая совместимость. Среди родственников пациента может оказаться потенциальный донор, но так бывает лишь в 50% случаев. Найти донора можно через регистры.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Как выглядят банки костного мозга и как вступить в регистр доноров Банки костного мозга — это не больницы с генетическими материалами, а электронные базы, компьютерная сеть, в которой хранится информация о генотипе потенциальных доноров и больных. Система определяет, насколько совместимы донор и реципиент. Чтобы вступить в регистр доноров костного мозга, нужно: заполнить анкету о состоянии здоровья;

заполнить информированное согласие о вступлении в регистр;

сдать дополнительную пробирку венозной крови для HLA-типирования.

Фото: Felix Zahn/photothek.net via www / www.globallookpress.com

После внесения донора в регистр его HLA-генотип сравнивают с данными пациентов. При совместимости представители банка костного мозга связываются с донором и спрашивают его согласие на сдачу стволовых клеток.

Интересно Типирование — это определение HLA-генотипа костного мозга. Если донор подойдет по типу какому-нибудь пациенту, его пригласят на донорство гемопоэтических стволовых клеток.

Совпадение может случиться как через несколько месяцев после вступления в регистр, так и через пять, 10 и 20 лет. Поэтому в анкете важно указывать актуальные контактные данные, а в случае их смены сообщить в регистр.

Где пройти типирование в Подмосковье Щелково — ул. Новая фабрика, дом 8;

Подольск — улица Кирова, дом 9;

Воскресенск — Больничный проспект, дом 5;

Орехово-Зуево — улица Барышникова, дом 13/5;

Фото: РИА «Новости»

Что нужно знать о донорстве костного мозга Донорство костного мозга — это очень благое и ответственное дело, рассказал 360.ru профессор кафедры госпитальной терапии РУДН Николай Стуклов. «Если ты донор, то ты не можешь заболеть чем-то, отстраниться потом от этого вопроса и так далее. Поэтому это очень нужно, важно, но ответственно», — отметил он. Специалист добавил, что донором костного мозга может стать любой здоровый человек, но в случае с детьми — это другой вопрос.

Надо понимать, что если вы хотите помочь стране, больным и так далее, то регистр должен быть не меньше миллиона человек. Если меньше миллиона, то, скорее всего, вы не подберете костный мозг. Речь идет о глобальных вещах. Николай Стуклов гематолог

Когда нельзя стать донором Донору запрещено употреблять алкоголь и другие вещества. «Еще раз: это довольно ответственное занятие. Вас типируют, тратят деньги. Это довольно дорогостоящая история — стать в регистр, потому что не просто ФИО свои отдаешь — у тебя берут костный мозг, стволовые клетки. Их изучают. Это очень дорого. И потом вносят уже под конкретную характеристику твоего организма. После этого действительно надо понимать, что ты нужен, ты можешь понадобиться и так далее», — подчеркнул Стуклов.

Фото: РИА «Новости»

Он призвал доноров не бояться, так как костный мозг после процедуры полностью возобновляется.

Вы ничего не теряете, когда отдаете свой костный мозг. Если доноры печени, почки и других теряют свой орган, то здесь — нет. Здесь полностью восстанавливается костный мозг, и донорам от этого не будет хуже никаким образом. Николай Стуклов гематолог

Заведующий отделением гематологии и химиотерапии Алексей Федоров также призвал помнить, что донорство костного мозга — безопасная процедура. «Нужно смотреть за своим здоровьем, следить, проходить обследование, чтобы быть здоровым, чтобы в любой момент можно было пригодиться. Не болеть вирусными заболеваниями, гепатитами и тому подобного рода», — добавил специалист в беседе с 360.ru. Также противопоказанием является ВИЧ и другие тяжелые заболевания.

Противопоказания для донорства Относительные Наличие инфекционных заболеваний;

доброкачественные новообразования;

нарушение двигательных функций;

болезни системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания, мочеполовой и эндокринной системы, болезни крови;

нарушения в работе иммунной системы;

психические расстройства.

Фото: Медиасток.рф

Абсолютные инфекционные заболевания в стадии обострения;

наличие в крови маркеров ВИЧ;

болезнь Крейтцфельдта-Якоба в анамнезе;

злокачественные новообразования;

кахексия;

терапия иммуносупрессивными лекарственными препаратами;

психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или вызванные употреблением психоактивных веществ;

беременность;

грудное вскармливание.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Как проходит процедура сдачи стволовых клеток 1. В течение пяти дней до донации донору вводится препарат, который стимулирует выход стволовых клеток крови из костного мозга в периферическую кровь. 2. Во время донации локтевые вены обеих рук донора подключают к специальному аппарату — сепаратору. 3. Кровь донора многократно пропускается через сепаратор, который автоматически отделяет стволовые клетки, остальные компоненты крови возвращаются в кровеносную систему донора. Это похоже на сдачу клеточных компонентов крови, например тромбоцитов. 4. Длительность процедуры — четыре-шесть часов. За это время можно посмотреть несколько фильмов, поспать или прочитать книгу. В день донации костного мозга донор может уйти из клиники домой.

Фото: Медиасток.рф

Безопасность донора Процедура проводится только в государственных учреждениях;

донор проходит тщательное обследование и находится под наблюдением медиков;

инструменты и материалы стерильны и безопасны. Вероятность инфицирования донора полностью исключена;

через одну-две недели после донации клетки костного мозга донора полностью восстанавливаются.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Важно: 1. Трансплантация костного мозга может проводиться в другом городе; 2. Донору выдается больничный лист на пять-девять дней; 3. Расходы, связанные с забором костного мозга, — проезд, проживание, медицинское обследование — берет на себя государство; 4. Донор сможет познакомиться с реципиентом не ранее чем через два года после трансплантации; 5. Донор костного мозга в любой момент может выйти из регистра без объяснения причин.