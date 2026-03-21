Шанс на спасение: когда нужна пересадка костного мозга и как стать донором в Подмосковье
Врач Стуклов назвал донорство костного мозга абсолютно безопасным
В регистр доноров костного мозга вступили еще 1,8 тысячи жителей Московской области. Отдать свой биоматериал означает спасение чьей-то жизни. Кто может стать донором, насколько это безопасно и в каких случаях необходимо — в материале 360.ru.
Что такое пересадка костного мозга
Пересадка костного мозга представляет собой трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, образующихся в костном мозге. Они — родоначальники всех клеток крови: лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов.
Донор отдает малую часть костного мозга. Для восстановления кроветворения пациента достаточно лишь 5% стволовых клеток.
«Пациенту переливают донорский костный мозг, он приживается и начинает производить кровь. Жизнь спасена!» — объяснили на сайте «Доноры Подмосковья».
Костный мозг — это питательная губчатая ткань, располагающаяся в участках трубчатых костей. Ее работу можно сравнить с фабрикой, его пересадка — шанс на спасение тяжело больных людей. В Московской области в 2025 году в регистр доноров костного мозга вступили свыше 1,8 тысячи человек.
При каких патологиях нужна пересадка костного мозга
- Лейкемия;
- различные типы лимфом;
- апластическая анемия в тяжелой форме;
- множественная миелома;
- тяжелые формы иммунной недостаточности;
- злокачественные опухоли других органов.
Клеточная совместимость донора и реципиента
У каждой клетки есть свой набор рецепторов — главный комплекс гистосовместимости. Они находятся на поверхности клетки, по ним определяется информация о белках. До определенного момента иммунная система таким образом распознает наличие опухоли.
Так, клетки собственной иммунной системы могут вовремя определять нарушения среды внутри клетки и устранять их или сигнализировать о них.
«Доноры Подмосковья»
Для трансплантации необязательна совместимость групп и резус-факторов крови, важнее генетическая совместимость. Среди родственников пациента может оказаться потенциальный донор, но так бывает лишь в 50% случаев. Найти донора можно через регистры.
Как выглядят банки костного мозга и как вступить в регистр доноров
Банки костного мозга — это не больницы с генетическими материалами, а электронные базы, компьютерная сеть, в которой хранится информация о генотипе потенциальных доноров и больных. Система определяет, насколько совместимы донор и реципиент.
Чтобы вступить в регистр доноров костного мозга, нужно:
- заполнить анкету о состоянии здоровья;
- заполнить информированное согласие о вступлении в регистр;
- сдать дополнительную пробирку венозной крови для HLA-типирования.
После внесения донора в регистр его HLA-генотип сравнивают с данными пациентов. При совместимости представители банка костного мозга связываются с донором и спрашивают его согласие на сдачу стволовых клеток.
Типирование — это определение HLA-генотипа костного мозга. Если донор подойдет по типу какому-нибудь пациенту, его пригласят на донорство гемопоэтических стволовых клеток.
Совпадение может случиться как через несколько месяцев после вступления в регистр, так и через пять, 10 и 20 лет. Поэтому в анкете важно указывать актуальные контактные данные, а в случае их смены сообщить в регистр.
Где пройти типирование в Подмосковье
- Щелково — ул. Новая фабрика, дом 8;
- Подольск — улица Кирова, дом 9;
- Воскресенск — Больничный проспект, дом 5;
- Орехово-Зуево — улица Барышникова, дом 13/5;
Что нужно знать о донорстве костного мозга
Донорство костного мозга — это очень благое и ответственное дело, рассказал 360.ru профессор кафедры госпитальной терапии РУДН Николай Стуклов.
«Если ты донор, то ты не можешь заболеть чем-то, отстраниться потом от этого вопроса и так далее. Поэтому это очень нужно, важно, но ответственно», — отметил он.
Специалист добавил, что донором костного мозга может стать любой здоровый человек, но в случае с детьми — это другой вопрос.
Надо понимать, что если вы хотите помочь стране, больным и так далее, то регистр должен быть не меньше миллиона человек. Если меньше миллиона, то, скорее всего, вы не подберете костный мозг. Речь идет о глобальных вещах.
Николай Стуклов
гематолог
Когда нельзя стать донором
Донору запрещено употреблять алкоголь и другие вещества.
«Еще раз: это довольно ответственное занятие. Вас типируют, тратят деньги. Это довольно дорогостоящая история — стать в регистр, потому что не просто ФИО свои отдаешь — у тебя берут костный мозг, стволовые клетки. Их изучают. Это очень дорого. И потом вносят уже под конкретную характеристику твоего организма. После этого действительно надо понимать, что ты нужен, ты можешь понадобиться и так далее», — подчеркнул Стуклов.
Он призвал доноров не бояться, так как костный мозг после процедуры полностью возобновляется.
Вы ничего не теряете, когда отдаете свой костный мозг. Если доноры печени, почки и других теряют свой орган, то здесь — нет. Здесь полностью восстанавливается костный мозг, и донорам от этого не будет хуже никаким образом.
Николай Стуклов
гематолог
Заведующий отделением гематологии и химиотерапии Алексей Федоров также призвал помнить, что донорство костного мозга — безопасная процедура.
«Нужно смотреть за своим здоровьем, следить, проходить обследование, чтобы быть здоровым, чтобы в любой момент можно было пригодиться. Не болеть вирусными заболеваниями, гепатитами и тому подобного рода», — добавил специалист в беседе с 360.ru.
Также противопоказанием является ВИЧ и другие тяжелые заболевания.
Противопоказания для донорства
Относительные
- Наличие инфекционных заболеваний;
- доброкачественные новообразования;
- нарушение двигательных функций;
- болезни системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания, мочеполовой и эндокринной системы, болезни крови;
- нарушения в работе иммунной системы;
- психические расстройства.
Абсолютные
- инфекционные заболевания в стадии обострения;
- наличие в крови маркеров ВИЧ;
- болезнь Крейтцфельдта-Якоба в анамнезе;
- злокачественные новообразования;
- кахексия;
- терапия иммуносупрессивными лекарственными препаратами;
- психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или вызванные употреблением психоактивных веществ;
- беременность;
- грудное вскармливание.
Как проходит процедура сдачи стволовых клеток
1. В течение пяти дней до донации донору вводится препарат, который стимулирует выход стволовых клеток крови из костного мозга в периферическую кровь.
2. Во время донации локтевые вены обеих рук донора подключают к специальному аппарату — сепаратору.
3. Кровь донора многократно пропускается через сепаратор, который автоматически отделяет стволовые клетки, остальные компоненты крови возвращаются в кровеносную систему донора. Это похоже на сдачу клеточных компонентов крови, например тромбоцитов.
4. Длительность процедуры — четыре-шесть часов. За это время можно посмотреть несколько фильмов, поспать или прочитать книгу.
В день донации костного мозга донор может уйти из клиники домой.
Безопасность донора
- Процедура проводится только в государственных учреждениях;
- донор проходит тщательное обследование и находится под наблюдением медиков;
- инструменты и материалы стерильны и безопасны. Вероятность инфицирования донора полностью исключена;
- через одну-две недели после донации клетки костного мозга донора полностью восстанавливаются.
Важно:
1. Трансплантация костного мозга может проводиться в другом городе;
2. Донору выдается больничный лист на пять-девять дней;
3. Расходы, связанные с забором костного мозга, — проезд, проживание, медицинское обследование — берет на себя государство;
4. Донор сможет познакомиться с реципиентом не ранее чем через два года после трансплантации;
5. Донор костного мозга в любой момент может выйти из регистра без объяснения причин.