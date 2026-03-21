Шанс на спасение: когда нужна пересадка костного мозга и как стать донором в Подмосковье

Врач Стуклов назвал донорство костного мозга абсолютно безопасным

В регистр доноров костного мозга вступили еще 1,8 тысячи жителей Московской области. Отдать свой биоматериал означает спасение чьей-то жизни. Кто может стать донором, насколько это безопасно и в каких случаях необходимо — в материале 360.ru.

Что такое пересадка костного мозга

Пересадка костного мозга представляет собой трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, образующихся в костном мозге. Они — родоначальники всех клеток крови: лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов.

Донор отдает малую часть костного мозга. Для восстановления кроветворения пациента достаточно лишь 5% стволовых клеток.

«Пациенту переливают донорский костный мозг, он приживается и начинает производить кровь. Жизнь спасена!» — объяснили на сайте «Доноры Подмосковья».

Костный мозг — это питательная губчатая ткань, располагающаяся в участках трубчатых костей. Ее работу можно сравнить с фабрикой, его пересадка — шанс на спасение тяжело больных людей. В Московской области в 2025 году в регистр доноров костного мозга вступили свыше 1,8 тысячи человек.

При каких патологиях нужна пересадка костного мозга

Клеточная совместимость донора и реципиента

У каждой клетки есть свой набор рецепторов — главный комплекс гистосовместимости. Они находятся на поверхности клетки, по ним определяется информация о белках. До определенного момента иммунная система таким образом распознает наличие опухоли.

Так, клетки собственной иммунной системы могут вовремя определять нарушения среды внутри клетки и устранять их или сигнализировать о них.

Для трансплантации необязательна совместимость групп и резус-факторов крови, важнее генетическая совместимость. Среди родственников пациента может оказаться потенциальный донор, но так бывает лишь в 50% случаев. Найти донора можно через регистры.

Как выглядят банки костного мозга и как вступить в регистр доноров

Банки костного мозга — это не больницы с генетическими материалами, а электронные базы, компьютерная сеть, в которой хранится информация о генотипе потенциальных доноров и больных. Система определяет, насколько совместимы донор и реципиент.

Чтобы вступить в регистр доноров костного мозга, нужно:

После внесения донора в регистр его HLA-генотип сравнивают с данными пациентов. При совместимости представители банка костного мозга связываются с донором и спрашивают его согласие на сдачу стволовых клеток.

Типирование — это определение HLA-генотипа костного мозга. Если донор подойдет по типу какому-нибудь пациенту, его пригласят на донорство гемопоэтических стволовых клеток.

Совпадение может случиться как через несколько месяцев после вступления в регистр, так и через пять, 10 и 20 лет. Поэтому в анкете важно указывать актуальные контактные данные, а в случае их смены сообщить в регистр.

Где пройти типирование в Подмосковье

Что нужно знать о донорстве костного мозга

Донорство костного мозга — это очень благое и ответственное дело, рассказал 360.ru профессор кафедры госпитальной терапии РУДН Николай Стуклов.

«Если ты донор, то ты не можешь заболеть чем-то, отстраниться потом от этого вопроса и так далее. Поэтому это очень нужно, важно, но ответственно», — отметил он.

Специалист добавил, что донором костного мозга может стать любой здоровый человек, но в случае с детьми — это другой вопрос.

Надо понимать, что если вы хотите помочь стране, больным и так далее, то регистр должен быть не меньше миллиона человек. Если меньше миллиона, то, скорее всего, вы не подберете костный мозг. Речь идет о глобальных вещах.

Николай Стуклов

гематолог

Когда нельзя стать донором

Донору запрещено употреблять алкоголь и другие вещества.

«Еще раз: это довольно ответственное занятие. Вас типируют, тратят деньги. Это довольно дорогостоящая история — стать в регистр, потому что не просто ФИО свои отдаешь — у тебя берут костный мозг, стволовые клетки. Их изучают. Это очень дорого. И потом вносят уже под конкретную характеристику твоего организма. После этого действительно надо понимать, что ты нужен, ты можешь понадобиться и так далее», — подчеркнул Стуклов.

Он призвал доноров не бояться, так как костный мозг после процедуры полностью возобновляется.

Вы ничего не теряете, когда отдаете свой костный мозг. Если доноры печени, почки и других теряют свой орган, то здесь — нет. Здесь полностью восстанавливается костный мозг, и донорам от этого не будет хуже никаким образом.

Николай Стуклов

гематолог

Заведующий отделением гематологии и химиотерапии Алексей Федоров также призвал помнить, что донорство костного мозга — безопасная процедура.

«Нужно смотреть за своим здоровьем, следить, проходить обследование, чтобы быть здоровым, чтобы в любой момент можно было пригодиться. Не болеть вирусными заболеваниями, гепатитами и тому подобного рода», — добавил специалист в беседе с 360.ru.

Также противопоказанием является ВИЧ и другие тяжелые заболевания.

Противопоказания для донорства

Относительные

Абсолютные

Как проходит процедура сдачи стволовых клеток

1. В течение пяти дней до донации донору вводится препарат, который стимулирует выход стволовых клеток крови из костного мозга в периферическую кровь.

2. Во время донации локтевые вены обеих рук донора подключают к специальному аппарату — сепаратору.

3. Кровь донора многократно пропускается через сепаратор, который автоматически отделяет стволовые клетки, остальные компоненты крови возвращаются в кровеносную систему донора. Это похоже на сдачу клеточных компонентов крови, например тромбоцитов.

4. Длительность процедуры — четыре-шесть часов. За это время можно посмотреть несколько фильмов, поспать или прочитать книгу.

В день донации костного мозга донор может уйти из клиники домой.

Безопасность донора

Важно:

1. Трансплантация костного мозга может проводиться в другом городе;

2. Донору выдается больничный лист на пять-девять дней;

3. Расходы, связанные с забором костного мозга, — проезд, проживание, медицинское обследование — берет на себя государство;

4. Донор сможет познакомиться с реципиентом  не ранее чем через два года после трансплантации;

5. Донор костного мозга в любой момент может выйти из регистра без объяснения причин.

