31 марта 2025 15:01 След поэта. Как Пушкин прославил усадьбу Большие Вяземы в Подмосковье 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Усадьба Большие Вяземы в Одинцовском округе — настоящая жемчужина Подмосковья. Это место привлекает любителей архитектуры, литературы, истории и просто желающих на один день окунуться в прошлое. Больше трех веков имение принадлежало князьям Голицыным, но прославилось благодаря великому поэту Александру Пушкину.

История усадьбы Большие Вяземы Поселок Большие Вяземы находится на берегу реки Вяземки. Рядом с ним раньше проходила Большая Смоленская дорога, которая позже превратилась в Можайское шоссе. Именно по ней в 1812 году шла к Москве армия Наполеона.

В конце XVI века царь Федор Иоаннович передал село Борису Годунову, который построил там большую церковь со звонницей, монастырь, деревянный терем и здание для ярмарок. Он также поручил выкопать пруд и глубокий ров. В начале XVII века Лжедмитрий I избрал усадьбу одной из своих резиденций. В Смутное время она серьезно пострадала от пожара. До наших дней дошел в первозданном виде только старинный храм. Позже село передали во владение царя Алексея Романова, а затем оно перешло его сыновьям. В 1694 году Петр I пожаловал Вяземы своему воспитателю — князю Борису Голицыну, который, однако, это имение не слишком любил и предпочитал не приезжать туда.

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В конце XVIII века усадьба перешла его правнуку Николаю и начала возрождаться. Именно при нем был создан комплекс, который сегодня может посетить любой желающий. В 1771 году рядом со старым деревянным особняком возвели два кирпичных флигеля. Позже усадебный дом заменили на каменный, а также обустроили красивый парк с аллеями. В 1797 году имение посетил Павел I, после чего особняк получил право называться дворцом. В 1812 году в Вяземах на ночлег остановились русские офицеры и сам Михаил Кутузов после Бородинского сражения. А уже на следующий день там разместилась французская армия, которая шла на Москву. До революции 1917 года Вяземы принадлежали Голицыным. Последний владелец — князь Дмитрий — построил возле усадьбы дачный поселок, который позже превратился в город Голицыно. В советское время в главном доме был приют для беспризорников, а позже — санаторий, институты и школа парашютистов.

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В разные годы усадьбу посещали Николай Гоголь, Лев Толстой, Валерий Брюсов, Николай Пржевальский. Несколько раз в Больших Вяземах побывал Александр Пушкин, так как совсем недалеко — в 50 минутах ходьбы — находилось имение Захарово, где жила его бабушка Мария Ганнибал. В ее усадьбе не было церкви, поэтому семья будущего поэта посещала храм соседей. В 1807 году у ограды вяземской церкви похоронили младшего брата Пушкина, Николая, могила которого сохранилась до наших дней. Визиты в Большие Вяземы повлияли на творчество поэта. Исследователи сходятся во мнении, что мать Бориса Гольцына, Наталья Петровна, была прототипом старой графини из повести «Пиковая дама».

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В конце XX века в усадьбе Захарово открыли музей, посвященный Александру Пушкину. Туристы обычно посещают оба комплекса, чтобы в полной мере почувствовать дух прошлого. Расположение усадьбы Большие Вяземы Имение находится в 32 километрах от МКАД и 20 километрах от Одинцова. Добраться до него можно разными способами. Проще всего сделать это на автомобиле. Дорога по Можайском шоссе без пробок займет около 40 минут. На 44-м километре МКАД для удобства водителей установили щит с изображением усадьбы и указателем направления. На поезде можно доехать до Больших Вязем с Белорусского вокзала. Выйти необходимо на станции «Голицыно». Билет в одну сторону обойдется в 188 рублей, а в пути придется провести чуть больше часа. От платформы до усадьбы можно дойти пешком за 25 минут. Поездка из Москвы до усадьбы на такси обойдется по меньшей мере в 3000 рублей. Из центра Одинцова доехать до имения можно за тысячу рублей. Музей-заповедник А. С. Пушкина

У входа в усадьбу посетителей встречает бюст Александра Пушкина, который приглашает гостей в единственный музей, который рассказывает о детских и юношеских годах поэта. Здесь будущий всемерно известный литератор впервые прикоснулся к красоте русской природы, услышал народные песни и изучил жизнь провинциальных дворян. Именно в эти места Пушкин бежал в самые непростые моменты своей жизни. Музей разместили в восстановленном усадебном доме Марии Ганнибал — бабушки поэта. Также в Захарове находятся часть парка и пруд, вдохновившие Пушкина на некоторые литературные образы. По экспозиции сейчас проводят экскурсии, на которые надо записываться заранее. Также во дворце проходят музыкальные вечера и концерты, поэтические конкурсы, научные конференции и другие мероприятия.

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В фондах музея-заповедника бережно хранят уникальные предметы усадебной культуры. В первом зале посетителей знакомят с историей дома семьи Пушкина и рассказывают об археологических находках на этом месте. В следующей комнате можно увидеть портреты многочисленных родственников писателя. В классной комнате представлены издания на разных языках, которые так любил читать юный поэт, старинное детское бюро, фарфор и гравюры. Далее посетителям предлагают побывать в столовой, где можно увидеть сервиз конца XVIII — начала XIX века и представить, как за ужином собиралась семья Александра Пушкина. В следующем зале кураторы разместили экспонаты, посвященные крестьянской культуре. Это стало данью памяти няне писателя Арине Родионовне и ее дочери Марии. Как устроена усадьба Первое, что видят посетители усадьбы Вяземы, где часто бывал Пушкин, — Преображенский храм, построенный в 1598 году. Он впечатляет своим величием и атмосферой старины. Особого внимания заслуживает отдельно стоящая звонница с деревянными главками. В 1606 году по пути в Москву там остановилась помолиться невеста Лжедмитрия I Марина Мнишек. В своих путевых заметках она обратила внимание, что «церковь воистину царская, красиво украшенная».

Центральное место ансамбля занимает дворец XVIII столетия, построенный князем Николаем Голицыным. Интерактивные экспозиции позволяют посетителям почувствовать дух прошлого и узнать много нового о быте и порядках прежних владельцев. Для визитеров открыты буфетная, парадная столовая с посудой и мебелью, одна из спален и нижняя иностранная библиотека с собранием редких книг. На втором этаже дворца находятся охотничий зал и верхняя русская библиотека, где посетители могут ознакомиться с коллекцией фолиантов самого князя Голицына.

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В ансамбль усадьбы входит конный двор. Дворцом изначально было именно это здание, его не раз посещал Петр I. В конце XVIII века князь Николай Голицын решил отдать помещения под содержание животных. После Октябрьской революции дом был разрушен и утратил свой первоначальный облик. Сейчас там расположен «Музей Бориса Годунова и петровского времени». В западном флигеле, построенном в 1771 году, ранее располагалась усадебная кухня. В этом же здании жил персонал. В советское время там устроили общежитие, а потом открыли поликлинику. Сегодня там можно посетить экспозицию «По Голицынским проспектам. Вяземы. Век ХХ».

Через два года князь Голицын поручил возвести восточный флигель, где располагались комнаты для гостей. Там же иногда жили хозяева имения. Во время войны 1812 года в этих помещениях находился перевязочный пункт русской армии, а после революции — общежитие и поликлиника. Сейчас там проводят выставки, мастер-классы и концерты. Гости усадьбы имеют уникальную возможность полюбоваться парком Вяземы – частью липового сада, созданного в XVIII–XIX веках. В центре сохранилась площадка с вековыми деревьями. Раньше там устраивали чаепития и играли в лаун-теннис. Рядом расположен памятник А. С. Пушкину, установленный в 1999 году.

Сколько стоит посетить усадьбу Посещение парка бесплатно с 8:00 до 10:00 каждый день, кроме понедельника, когда безвозмездный вход продевают до 18:00. В остальные дни посещение обойдется в 80 рублей.

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Осмотреть основную экспозицию дворца можно за 400 рублей. Посещение всего комплекса стоит 1330 рублей. Школьникам, студентам и пенсионерам предоставляют скидки. Как работает усадьба Большие Вяземы

Парк открыт каждый день, а усадьба — со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00. Летом и в выходные дни парк и здание дворца можно посетить до 19:00. Здание конного двора, западный и восточный флигели летом работают до 17:00.