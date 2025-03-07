07 марта 2025 17:47 Ночевка в кремле и медовуха по секретному рецепту. Как провести незабываемый день в Коломне 0 0 0 Эксклюзив

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Лишь 100 километров разделяют Москву и Коломну — город, уютные улочки которого хранят эхо веков. Воздух здесь буквально пропитан историей, ощутимой в кирпичах стен, вывесках с дореволюционными названиями и потаенных уголках, где, возможно, спрятаны сокровища самой Марины Мнишек — единственной женщины, коронованной в России до Екатерины I.

Город Коломна в Подмосковье: самое главное

основан в 1177 году;

в городе живет 213 701 человек;

находится в 103 километрах от Москвы;

добраться можно на электричке, автобусе или автомобиле;

средний чек в кафе — тысяча рублей, в ресторане — от 2000;

средняя стоимость поездки на день на двоих — 5000 рублей.

История Коломны

Поездка в Коломну — это путешествие во времени, позволяющее прикоснуться к богатейшему наследию русского народа. Считающаяся ровесницей Москвы, Коломна впервые упоминается в летописях 1177 года. Археологические раскопки, однако, указывают на значительно более раннее поселение у слияния рек Москвы и Оки. Историки до сих пор не могут сойтись во мнении, откуда пошло название города. По одной из версий, в этих местах добывали — «ломали» — камень. Согласно другой теории, имя пошло от излома Оки, которая делает крутой изгиб возле населенного пункта. Также краеведы допускают, что этимология восходит к слову «коломень», что означает «граница» и указывает на приграничное расположение. В 1301 году город вошел в состав Московского княжества и стал стремительно развиваться как самостоятельный политический и экономический центр. К началу XV века Коломна приобрела неофициальный статус второй столицы Московского княжества и стала важным стратегическим пунктом. Именно здесь свои войска перед битвой на Куликовом поле собирал Дмитрий Донской.

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В XVI веке Коломна обзавелась мощным каменным кремлем, который так никогда не был взят штурмом. Но в истории города есть и темная страница: жена Лжедмитрия II Марина Мнишек обманом открыла главные ворота для польских войск. До сих пор воображение туристов и исследователей будоражат истории о месте, где она якобы спрятала свои сокровища. После Смуты город не утратил свое значение и превратился в крупный центр торговли, прославился шелковыми фабриками и производством пастилы. Рецепты приготовления этого лакомства передавались из поколения в поколение, поэтому до нашего времени дошел неповторимый вкус, который стал визитной карточкой Коломны. В XIX веке в городе продолжали работать крупные заводы, а в советский период здесь построили новые промышленные предприятия.

Сейчас Коломна — один из самых популярных туристических городов Подмосковья. Сюда приезжают не только со всей России, но и из других уголков планеты. Прогулка по улочкам города подарит шанс ощутить дух давно ушедших лет, почувствовать себя героем исторического романа. И, конечно, необходимо попробовать коломенскую пастилу — ее вкус станет прекрасным завершением путешествия в прошлое.

Что посмотреть в Коломне за один день Коломенский кремль Успенский кафедральный собор Тихвинская церковь Калачная Краеведческий музей Музейная фабрика пастилы Музей-комплекс «Дом самовара» Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» Бобреневский мост Топ-9 достопримечательностей Коломны 1. Коломенский кремль Однодневное путешествие в город не обойдется без посещения кремля. Он был создан рязанскими князьями для защиты Коломны от постоянных атак Золотой Орды.

Когда город стал частью Московского княжества, крепость перестроили и увеличили в четыре раза — ее площадь превысила 20 гектаров. В XVI столетии деревянное укрепление превратили в каменное. В Смутное время Коломенский кремль стал убежищем Марины Мнишек. Она жила в Круглой башне, которую с тех пор называют Маринкиной. Когда потребность в оборонительном сооружении отпала, его начали разбирать. В конце XVIII века император Павел I дал разрешение на демонтаж. Добиться запрета на прекращение работ смогло Московское археологическое общество в 1906 году. Посетить территорию кремля можно бесплатно, а вот прогуляться по стенам и осмотреть башни можно только во время экскурсии, на которую стоит записаться заранее.

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2. Успенский кафедральный собор Собор, расположенный в самом сердце Коломенского кремля, начали строить в 1379 году. Дмитрий Донской велел возвести храм в ознаменование победы над Золотой Ордой на реке Воже. Первое сооружение начали демонтировать в 1673 году из-за обветшания. Позже собор восстановили в том виде, в котором он существует сейчас. Там хранится икона Божьей Матери, которую Дмитрий Донской, по преданию, взял с собой на Куликовскую битву. Собор может бесплатно посетить любой желающий. 3. Тихвинская церковь Слева от Успенского собора возвышается Тихвинская церковь. Ее возвели на пожертвования купца Ивана Мещанинова в 1776 году. Конструкция стояла всего 85 лет, после чего ее заменили на более просторную из красного кирпича.

Церковь увенчана пятью куполами и имеет три престола, посвященные Тихвинской иконе Божьей Матери, праведному Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице. Впервые о Тихвинской церкви упоминается в предании о чудесном перенесении греческой иконы из Константинополя в Тихвин в 1383 году.

Храм действует. Богослужения проводят ежедневно. 4. Калачная До XIX века из-за дороговизны муки лакомиться калачами могли только представители высшего сословия. Теперь эта выпечка доступна всем. В музее демонстрируют специальную печь, старинную мебель и самовары. Также там восстановили старинное калачное ремесло. Если нет времени на осмотр экспозиции, можно купить свежие булки в отдельном окошке. Особой популярностью пользуются калач с тушеным гусем и пятницкий калач. Также здесь можно приобрести хлеб. Цены начинаются от 100 рублей.

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В музее проводят театрализованные экскурсии и мастер-классы, места на которые надо бронировать заранее. Стоимость билетов начинается от 750 рублей. 6. Краеведческий музей

В особняке XIX века расположен музей. Его экспозиция особенно заинтересует любителей истории. В витринах представлены документы, фотографии, старинные предметы обихода, оружие, одежда и аксессуары. Коллекция постоянно пополняется новыми находками. Кроме того, в музее проходят временные выставки. С актуальной информацией можно ознакомиться на странице в соцсети «ВКонтакте». Цены на билеты начинаются от 200 рублей. Можно предварительно забронировать экскурсию. 7. Музейная фабрика пастилы Ранее в здании находилась фабрика пастилы, принадлежавшая коломенским купцам Чуприковым. Здесь сохранили традиции изготовления этого лакомства и по-прежнему предлагают самый широкий ассортимент. Гостям предлагают попробовать пастилу с малиной, черной смородиной, кедровыми орехами, какао и даже без сахара. Особый интерес представляют сладости, в составе которых есть хмель.

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На фабрике проводят мастер-классы, дегустации, чаепития, фотосессии и театрализованные экскурсии. В музейном саду проходят спектакли и концерты. Стоимость билетов начинается от 500 рублей. Подобрать подходящее мероприятие и время можно на официальном сайте.

Места лучше бронировать заранее из-за высокого спроса. 8. Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» Почитателям богемного отдыха придется по душе визит в музей-резиденцию «Арткоммуналка. Ерофеев и другие», который также находится недалеко от кремля в доме 205 на улице Зайцева. Здание известно тем, что там некогда располагался магазин «Огонек», где работал грузчиком автор поэмы «Москва — Петушки» Веничка (Венедикт) Ерофеев.

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Сейчас там проводят экскурсии, которые знакомят посетителей с бытом жильцов коммунальных квартир. В квартире действуют мастерские для писателей и художников, которые устраивают встречи и выносят свои работы на суд публики. Организаторы также создали «Квест на коммунальность» и разработали спектакль-променад «Ерофеев и другие ангелы», который позволяет посмотреть на Коломну глазами литератора.

Музей открыт каждый день. Посещение экспозиции обойдется в 500 рублей, а участие в квесте — в 1100. С расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте. 10. Бобреневский мост Уставший от обилия экспонатов и активности турист может совершить променад и осмотреть мост, который ведет к одноименной обители. Многие любят наблюдать, как конструкция отодвигается, чтобы пропустить суда. Желающие могут прогуляться по полю до монастыря — путь займет около 20 минут. Там разбит сквер со скамейками, где можно отдохнуть и насладиться единением с природой. Коломна сейчас: что еще интересно туристу

Сейчас город привлекает гостей не только историческими объектами и богатой историей. Здесь проходят концерты, мастер-классы и выставки. Весной и летом туристы любят проводить время на пляже на Коломенке, где можно взять в аренду сапы и полюбоваться видом города с воды. В любое время года можно отдохнуть в Парке Мира. Весной и летом там особенно хорошо: работают уличные кафе, импровизированный читальный зал и танцплощадка, где выступает духовой оркестр Коломенской филармонии. Взрослым гостям предлагают поиграть в настольный теннис и пострелять в тире, а юным посетителям – прокатиться на аттракционах. Запрудский парк подойдет любителям более спокойного отдыха. Там можно прогуляться по благоустроенным дорожкам, посидеть на скамейках и скрыться от солнца или дождя в ротонде. Нельзя забывать и о гастрономической стороне путешествия в Коломну. Здесь действует популярная «Медоварня Сергея Пупынина», где гостям предлагают отведать напитки из органического меда, сваренные по старинным рецептам.

В Коломне работают кафе и рестораны, которые удовлетворят самый взыскательный вкус и не ударят по кошельку. Путешественники любят бывать в ресторане традиционной русской кухни «Дом с мезонином», где подают вареники, пельмени и борщ. Средний чек составляет 1000 рублей. Не меньшей популярностью пользуется Литературное кафе «Лажечников», где тоже угощают русскими блюдами, а по субботам играет живая музыка. Здесь обед обойдется по меньшей мере в 1500 рублей на двоих. В пивном ресторане «Рульки вверх» можно отведать немецкие разносолы. Чек составит от 2000 до 2500 рублей. Как добраться до Коломны и где остановиться Ежедневно в направлении Коломны от Казанского вокзала курсируют придородные поезда. Необходимо выбрать направления «Рязань-1» и «Голутвино». Для выхода подойдут остановки «Коломенская» и «Голутвино». В пути придется провести до двух с половиной часов. Цена билета составляет 433 рубля. Желающие могут воспользоваться поездами повышенной комфортности, но они обойдутся дороже — 545 рублей. Добраться до города можно и на рейсовом автобусе маршрута 460, который ежедневно ходит от станции «Котельники». Дорога займет от полутора до двух часов. Стоимость билетов начинается от 534 рублей. На автомобиле доехать до Коломны проще всего. Необходимо следовать по федеральной трассе М-5 «Урал» от пересечения МКАД и Волгоградского проспекта. Далее на маршруте Е30 можно ориентироваться по указателям. Путь без пробок займет полтора часа.

Основные достопримечательности города можно осмотреть за день, но любители неспешных прогулок и тщательного изучения музейных экспонатов могут переночевать в одном из местных отелей. Всего за 3700 рублей можно на сутки стать гостем Коломенского кремля. Апартаменты «Дом Куприна» находятся внутри крепости и предлагают не только сдержанный и элегантный интерьер, но и великолепный вид на древние стены и церкви. Здесь жила сестра писателя Александра Куприна, а он сам часто навещал ее и останавливался в этом здании.

Фото: Медиасток.рф

«Гостиница в Коломне» расположена в пешей доступности от центра. Гостям предлагают небольшие, но уютные номера, собственную ванную комнату и интернет. Цены начинаются от 2000 рублей. Недалеко от кремля находится стильный семейный хостел, состоящий из отдельных домиков. Если гостей не смущает общая ванная комната, они могут провести в отеле ночь за символическую сумму — от тысячи рублей. Бунгало с удобствами обойдутся дороже — от 2500 рублей.