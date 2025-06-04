Сегодня 13:53 Опера под звездами, гастрофестивали и пляжи. Как провести лето в Подмосковье 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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С приходом июня Московская область превращается в огромную площадку для отдыха, творчества и спорта. В этом году подготовили свыше 30 фестивалей и 300 прочих программ, которые позволят сделать теплые месяцы незабываемыми. О губернаторском проекте «Лето в Подмосковье», веломаршрутах и идеях для семейных путешествий читайте в статье.

Туристические маршруты Золотое кольцо Подмосковья Идеальный маршрут для тех, кто хочет за пару дней увидеть главные исторические достопримечательности региона. День 1: Сергиев Посад Первую остановку лучше сделать в Троице-Сергиевой лавре — духовном центре России, чтобы успеть вдоволь насладиться ее красотами. Можно заказать экскурсию по территории и посетить колокольню. Цены начинаются от 300 рублей. Затем рекомендуем посетить Сергиево-Посадский музей-заповедник и полностью погрузиться в русскую культуру, узнать об истории матрешки и быте старинной русской деревни. Стоимость билетов без экскурсии обойдется в 100 рублей. День 2: Коломна Визит в город лучше начать с посещения кремля — самостоятельно или с экскурсией. За 250 рублей можно просто осмотреть крепость, а за 300 — услышать рассказы профессионального гида о событиях, которые происходили в этом историческом сооружении. В центре Коломенского кремля находится краеведческий музей, который представляет историю города с древнейших времен по XX столетие через призму подлинных материалов из уникальных коллекций.

После осмотра достопримечательностей советуем отправиться в музей пастилы, где можно побывать на экскурсии (800 рублей), узнать историю создания лакомства, продегустировать сладости и купить их в качестве сувенира. Следующая остановка — музей «Калачная», где за ту же сумму посетителей ждет интерактивная программа с мастер-классом по выпечке.

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День 3: Зарайск Здесь необходимо побывать в единственном полностью сохранившемся в Подмосковье кремле. За 400 рублей можно посетить сборную экскурсию и узнать о потайных уголках крепости, которая была одним из опорных пунктов для защиты южных рубежей Московского государства, подвергавшихся разорительным набегам крымских татар. После осмотра кремля можно отправиться в усадьбу Даровое, где свое детство провел Федор Достоевский. Это место позже нашло отражение в произведениях писателя. Там можно отдохнуть от городской суеты и прогуляться по красивой территории с прекрасно сохранившимся ландшафтом конца XVIII — первой половины XIX века. Уикенд в Химках и Долгопрудном: усадьба, театр и релакс День 1: Усадьба Середниково В этом месте когда-то творил сам Михаил Лермонтов. За 150 рублей можно осмотреть уголки живописного парка, а за 500 — попасть на экскурсию в главный дом. Здесь поэт провел юные годы, написал свои первые стихи и влюбился.

Чтобы поддержать литературную тему, советуем посетить парк Толстого в Химках, где обустроены велодорожки, кафе и даже пляж у канала. Рядом расположен выставочный комплекс «Артишок», где проходят выставки. Там же можно полистать «Книгу памяти» с воспоминаниями ветеранов. Вечером — визит в театр «Наш дом». Репертуар разнообразный — от классики до современной драмы. Стоимость билетов начинается от 950 рублей.

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День 2: Долгопрудный Второй день путешествия пройдет в соседнем городе, куда можно добраться всего за полчаса. Рекомендуем отправиться в «Шереметьевские конюшни», где гостей обучают верховой езде и предлагают отправиться на конную прогулку в сопровождении инструктора. Одно занятие стоит от 2000 рублей. После этого стоит посетить городскую баню и расслабиться. За 900 рублей можно насладиться профессионализмом банщиков, просторными купелями и зонами отдыха. Такой маршрут — идеальный баланс культуры и отдыха без длительных переездов. Чеховские выходные: по следам классиков Вего в часе езды от Москвы раскинулся уютный город Чехов — место, где переплелись судьбы двух великих русских писателей. Здесь можно прогуляться по усадьбе, где творил Антон Павлович, заглянуть в места, где жили родные Александра Пушкина, и даже прокатиться на картинге в индустриальном лофте. День 1: «Мелихово» За 80 рублей можно окунуться в мир Чехова: скрипучие половицы главного дома, старинный медицинский кабинет, где он принимал пациентов, и тот самый флигель, где была написана «Чайка».

После наслаждения классическими пейзажами рекомендуем посетить «Энергомаш-парк», расположенный на территории старой фабрики, где предлагают прокатиться на картах (от 800 рублей) и посетить банный комплекс с необычными парными (от 3500 рублей). Вечером можно отправиться в Чеховский театр. За 500 рублей предлагают посмотреть современную интерпретацию «Моцарта и Сальери» или легкомысленные «Денискины рассказы». Здание само по себе достопримечательность — старинное, с лепниной, но внутри полностью модернизированное.

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День 2: усадьба Лопасня-Зачатьевское Здесь жили потомки Пушкина. В усадьбе сохранились письма, портреты и даже детские игрушки сына поэта. А если останется время — в 20 минутах езды от комплекса расположена ферма «Русский страус», где можно увидеть и даже покормить экзотических птиц. Велосипедные маршруты Любители активного отдыха могут выбрать несколько трасс. Чтобы насладиться живописными видами и не слишком сильно устать, можно прокатиться вдоль Пироговского водохранилища.

Прочувствовать радость от подъемов, спусков и созерцания каналов можно во время велопрогулки от Дмитрова до Яхромы, которая займет около полутора часов. Совместить приятное с полезным удастся на примерно получасовом маршруте из Звенигорода в Саввино-Сторожевский монастырь. После поездки можно зайти в обитель, которая некогда была любимым местом молитвы русских царей. Там бывали Иван Грозный, его сын Федор Иоаннович, а также Алексей Михайлович, при котором монастырь, по преданию, получил статус лавры.

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Те, у кого нет собственного велосипеда, могут взять его напрокат. Цены в Подмосковье начинаются от 300 рублей за час. Гид по сайту «Лето в Подмосковье» В регионе действует сайт welcome.mosreg.ru, где собрано большинство доступных вариантов развлечений. В верхней части страницы можно выбрать желаемый тип отдыха: активный, культурный, гастротуризм и другие. Ниже собраны публикации, которые подробно рассказывают об идее, чтобы каждый мог выбрать для себя подходящую. После статей, в нижней части, есть раздел, предлагающий подобрать отели, рестораны, музеи, места для рыбалки, а также локации, где можно просто выспаться. Куда поехать семьей Что делать, если хочется устроить детям незабываемые каникулы, но ехать далеко нет времени? Подмосковье — настоящая сокровищница для семейного отдыха. Здесь можно гладить пушистых альпака, гулять среди сказочных героев, кататься на лошадях и даже увидеть, как изготавливают мороженое. Ферма «Российские альпака»

В Дмитровском округе, среди лесов, живут пушистые необычные животные — альпака. Эти добродушные создания с плюшевой шерстью охотно дают себя гладить и обнимать. Дети могут покормить их морковкой, а заодно узнать, как из их шерсти делают теплые вещи. Рядом — верблюды, ламы и кролики, так что скучно не будет. Забронировать визит можно онлайн на официальном сайте.

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Место: деревня Походкино Цена: от 500 рублей Заповедник сказок «Берендеево царство»

Где еще можно встретить Бабу-ягу, Лешего и самого царя Берендея? В парке под Серпуховом среди лесов скрываются 80 деревянных скульптур сказочных героев. В платной зоне — контактный зоопарк с оленями и рысями. Также там проводят мастер-классы по народным ремеслам.

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Место: деревня Рудаково Цена: бесплатно в общей зоне, платная зона — от 300 рублей Экскурсия на фабрику мороженого Мечта любого ребенка — увидеть, как делают мороженое. На фабрике «Чистая линия» в Долгопрудном расскажут и покажут, как ванильный крем превращается в любимое всеми лакомство, а потом дадут украсить стаканчик сладкой посыпкой.

И конечно, будет дегустация! Записаться можно на сайте.

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Место: Долгопрудный, улица Виноградная, 13 Цена: от 1000 рублей Музей техники Вадима Задорожного Если ребенок обожает машины, этот музей его впечатлит. Здесь собраны танки, самолеты, ретроавтомобили. Многие экспонаты можно потрогать и даже залезать внутрь. А еще здесь катают на старинных машинах. Место: поселок Архангельское Цена: дети до шести лет бесплатно, комплексный семейный билет на двух взрослых и двух детей — 2500 рублей Конный парк «Русь» Любите лошадей? В этом парке можно не только покататься на пони, но и узнать историю уникальных орловских рысаков. Дети обожают «Долину сказок» с фигурами коней в необычных нарядах, а еще здесь расположены зоопарк и мастерские, где учат печь пряники. Место: деревня Орлово Цена: бесплатно Варианты отдыха В этом году в Подмосковье подготовили серию уникальных фестивалей под открытым небом, мастер-классов, танцевальных и спортивных мероприятий. В подборке собраны наиболее яркие — их нельзя пропустить!

Адреналиновое шоу: тур мотофристайла по Подмосковью С мая по июль 10 городов области увидят захватывающие выступления команды FMX13 под руководством чемпиона Алексея Колесникова. Участники продемонстрируют невероятные трюки и пируэты, в том числе прыжки с трамплинов высотой до 15 метров. Все желающие смогут бесплатно посетить шоу и впитать в себя энергию и драйв. Полное расписание доступно на сайте. Где: Королев, Мытищи, Дмитров, Лобня, Дубна, Можайск, Воскресенск, Истра, Коломна, Ленинский округ Цена: бесплатно Танцевальный марафон

Фестиваль «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина в этом году охватит 32 площадки и представит 300 коллективов. В рамках мероприятий зрители увидят выступления звезд шоу «Танцы» и смогут оценить мастерство новых артистов. Фестиваль завершится гранд-финалом 6 сентября.

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Полная программа доступна на сайте городтанцует.рф Где: парки Московской области Цена: бесплатно Пушкинские дни в усадьбе Вяземы С 6 по 8 июня литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ», приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина, предложит всем желающим посетить чтение стихотворений под открытым небом, театральные перформансы, литературные мастер-классы. Вячеслав Бутусов исполнит хиты группы Nautilus Pompilius. А начинающим поэтам понравится «открытый микрофон» — они смогут представить на суд аудитории свои произведения. Расписание доступно на сайте museum-gol.ru Где: Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина, усадьба Вяземы Цена: устанавливается в зависимости от мероприятия «Шкинь-опера»: путешествие в XVIII век

В селе Шкинь в Коломенском округе14 июня пройдет уникальный исторический фестиваль, посвященный 250-летию Кючук-Кайнарджийского мирного договора, позволившего России получить доступ к Черному море. Гостей ждут оперные представления под открытым небом у стен Свято-Духовского храма, VR-путешествие в 1774 год с эффектом полного погружения.

Любители истории смогут посетить лекции в дипломатическом павильоне на берегу Северки, а дети — интерактивные площадки с реконструкциями. На фермерской ярмарке можно будет попробовать и приобрести угощения. Где: усадьба Бибиковых, площадь возле Свято-Духовского храма Цена: бесплатно Фестиваль Чайковского: классика под солнцем и звездами

В Клину с 27 июня по 6 июля пройдет главное музыкальное событие лета — Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. В музее-заповеднике композитора пройдет шесть запоминающихся концертов под открытым небом с участием звезд оперы, балета и джаза. Посетителей ожидают уникальные спецэффекты и оформление, которые позволят полностью погрузиться в атмосферу музыкального праздника.

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Где: Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского Цена: от 2000 до 7000 рублей в зависимости от мероприятия Опера в усадьбе В усадьбе Демьяново в Клину 5 июля пройдет гала-концерт «Ночь Чайковского», в рамках которого на суд зрителей представят оперу «Иоланта» в версии Юрия Башмета, которую будет сопровождать световое шоу. Это событие ознаменует финал фестиваля искусств. Где: усадьба Демьяново Цена: бесплатно «Лето. Музыка. Музей»: память о войне в звуках С 9 по 13 июля в «Новом Иерусалиме» можно будет услышать композиции Прокофьева, Шостаковича и других легендарных композиторов, а также музыку военных лет в историческом антураже. Слушателям удастся насладиться мелодиями в исполнении лучших оркестров страны. Организаторы подготовили специальную программу в честь 80-летия Победы. Где: Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» Цена: от 500 рублей Семейный праздник в сердце Коломны В преддверии празднования Дня семьи, любви и верности 5 и 6 июля Коломна приглашает на красочный фестиваль народной культуры «Рябинушка».

Гвоздем программы станет выступление коллектива «Звента Свентана», который сочетает фольклор с современными ритмами. Для гостей подготовили свыше 30 мастер-классов, во время которых всех желающих обучат традиционным ремеслам.

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Любители гастрономических впечатлений смогут вдоволь насладиться пирогами и медовухой, а также попробовать другие русские деликатесы. Детей и взрослых пригласят принять участие в играх и народных забавах. Желающие смогут сделать запоминающиеся снимки в исторических декорациях. Где: Соборная площадь Коломенского кремля Цена: бесплатно Сырный фестиваль — рай для гурманов Любители качественной и вкусной еды могут посетить крупнейший в России гастрономический фестиваль, который проведут в Истре с 1 по 3 августа. Гостям предложат попробовать свыше 200 сыров от лучших фермеров России. Запланированы дегустации, мастер-классы по сыроварению, выставки сельскохозяйственной техники. Детям не будет скучно — для них подготовили анимационную программу и игры, а производители смогут найти клиентов и партнеров на специальной бизнес-площадке. Где: Истринская сыроварня Олега Сироты Цена: бесплатно Музыка природы в усадьбе Мураново

Фестиваль «Поле фолка» проведут под открытым небом в Пушкинском округе 2 и 3 августа. Перед гостями выступят настоящие звезды этнической музыки, в том числе знаменитая певица Пелагея. Любители единения с природой насладятся мелодиями в окружении вековых деревьев усадебного парка. Для посетителей проведут эксклюзивные экскурсии, квесты по мотивам русских народных сказок, а также устроят ярмарку на барском лугу.

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Где: музей-заповедник «Усадьба Мураново имени Ф. И. Тютчева» Цена: бесплатно Звуки музыки в «Архангельском» Топовый джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана в этом году впервые пройдет среди дворцовых ансамблей знаменитой усадьбы. Мероприятие «Джазовые сезоны» запланировано на 23 и 24 августа. В программе — вечерние концерты под открытым небом, выступления звезд российского и мирового джаза, спортивные мероприятия между выступлениями артистов, а также мастер-классы по импровизации и живописи. Где: Музей-заповедник «Архангельское» Цена: в зависимости от мероприятия Арт-фестиваль в парке

С 29 по 31 августа в парке Малевича в Одинцовском округе гостей ожидает целый спектр запоминающихся мероприятий. Под руководством директора парка «Никола-Ленивец» Юлии Бычковой пройдет выставка «При чем тут Малевич?». Кроме того, можно будет увидеть инсталляции Николая Полисского и Александра Пономарева, а также перформансы.

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Посетителей ожидают незабываемые прогулки среди уникальных арт-объектов. Где: парк Малевича, деревня Раздоры Цена: бесплатно Фестиваль иллюзий В августе и сентябре в Московской области проведут фестиваль «Маги в парках». Номера покажут лучшие иллюзионисты, наставниками которых станут братья Сафроновы. Выступления состоятся в семи округах. Завершится мероприятие гала-концертом в Красногорске 20 сентября. Где: Подольск, Серебряные Пруды, Раменское, Шаховская, Ступино, Зарайск, Красногорск Цена: бесплатно Любители совместить приятное с полезным летом 2025 года смогут насладиться активным отдыхом. Для всех желающих в регионе подготовили забеги, велозаезды, игры и другие активности. Серия забегов

Бегать летом — одно удовольствие. Именно поэтому в Подмосковье этим летом проведут целую серию мероприятий, для которых понадобятся только кроссовки и хорошее настроение. В Волоколамске 7 июня пройдет «Волоколамский рубеж», в Зарайске 21 июня — «Зарайский бизон», а в Раменском округе 12 июля — полумарафон «По берегу озера». В Дубне на 16 августа запланировали полумарафон «Большая Волга».

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Самый необычный в программе — ночной — забег состоится 28 июня в Королеве. Участниками станут футболист Егор Титов и биатлонисты Карим и Анастасия Халили. Велозаезды Для тех, кто не расстается летом с велосипедом, тоже подготовили цикл мероприятий. Популярные заезды, в которых смогут принять участие как профессионалы, так и любители велоспорта, Gran Fondo пройдут 25 мая в Клину, 29 июня — в Дмитровском округе, 24 августа — в Серпухове, а 21 сентября — в Рузе. Заезды серии Cyclingrace состоятся с 19 по 20 июня в Наро-Фоминске, а 2 и 3 августа — в Рузе. Сап-заплыв На пляже «Рублево» в Красногорске 14 июня проведут фестиваль сапсерфинга. Даже новички получат огромное удовольствие от плавания на доске. Тренеры помогут освоить азы управления или отточить уже имеющиеся навыки. Также у воды проведут занятия йогой, карнавал. Завершится фестиваль массовым заплывом на сапах. Тренировки на пляже

В рамках программы «Звездное лето в Подмосковье» на береговых линиях в Серпухове, Рузе, Коломне, Лыткарине и Сергиевом Посаде пройдут занятия по фитнесу, игры в волейбол и футбол, а также встречи с именитыми спортсменами. Участникам мероприятий предстоят встречи с комментатором Дмитрием Губерниевым, лыжником Александром Легковым и другими почетными гостями.

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Кубок по брейк-дансу Любители «ломаного» стиля 30 и 31 августа смогут пройти отборочный тур в Одинцове, Видном и Мытищах. В программе значатся выступления более 100 танцоров из Подмосковья, мастер-классы и концерты звезд, среди которых Niletto и Бурито. Финал кубка пройдет в Москве 14 сентября. Футбольные матчи Кубок Игоря Акинфеева по футболу пройдет в Химках с 16 по 20 августа. Гостей ждут захватывающие игры, автограф-сессия с футболистом, а также гала-матч с участием легенд спорта и команд Медийной футбольной лиги. Кубок Александра Овечкина по хоккею Соревнования по хоккею пройдут с 1 по 10 августа в Красногорске и Мытищах. В турнире примут участие 24 команды из четырех стран — России, Белоруссии, Казахстана, Китая. Гала-матч будет особенно впечатляющим: команда Овечкина выступит против сборной Ковальчука. Зрителям также покажут уникальное лазерное шоу. Баскетбольный фестиваль Этим летом в Ногинске пройдет баскетбольный турнир — «Кубок Давида Берлина». В рамках спортивного фестиваля состоятся матчи, баскетбольное двоеборье, мастер-классы, конкурсы по фристайлу и броскам. Проект «Выходи во двор» В мае стартовал новый сезон программы «Выходи во двор». В рамках проекта команда «Легенды футбола» сразится с любительскими клубами из разных городов Подмосковья.

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Помимо динамичных и запоминающихся матчей, жителей региона ждут автограф-сессии с известными российскими футболистами, мастер-классы для юных спортсменов и многое другое.

Где можно забронировать тур Лето в Подмосковье — это не только дачи и шашлыки, но и полноценный отдых в комфортных отелях, парк-отелях и глэмпингах с развитой инфраструктурой. Регион предлагает сотни вариантов — от экоферм до люксовых спа-комплексов. Парк-отели с системой «все включено» «Дубки» — расположен на берегу Москвы-реки, предлагает подогреваемые бассейны, анимацию, веревочный парк и прокат сапбордов. Идеален для семейного отдыха;

«LESNOY Парк Отель» — включает питание (шведский стол), детскую анимацию, мини-зоопарк и конференц-залы;

ZVENIGOROD — предлагает открытый бассейн, анимацию и тематические уикенды. Оздоровительные курорты «Ерино» — после реконструкции действуют новые корпуса, здесь можно пить минеральную воду из скважин и получать абсолютное расслабление в аквазоне;

Дом отдыха «Ершово» — территория бывшей усадьбы с парком, крытым бассейном и банным комплексом. Глэмпинги и эко-отели

«БарныЧаны» — для брони доступны стильные дома с купелями и мангальными зонами;

«Дикие ели» — посетители живут в скандинавских домиках с банями и видом на лес. Идеально для уединенного отдыха;

Экоферма «Федчино» — треугольные домики, на территории можно пообщаться с козами, баранами и другими животными.

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Для активного отдыха

Усадьба Сорочаны — тихое место, рядом расположены конный клуб, площадки для пейнтбола и катания на квадроциклах;

Дом отдыха «Компонент» — предлагает озеро с пляжем, рыбалку, велопрокат и пейнтбольную площадку. Варианты для люксового отдыха Roka Park Collection — дизайнерские номера в стиле разных стран, панорамный бассейн и ресторан с авторской кухней;

Бутик-отель Любови Орловой — здесь можно получить удовольствие от тематического дизайна в духе старого советского кино. Как забронировать Проще всего сделать это на официальных сайтах отелей, которые часто предлагают акции, скидки, а также онлайн-калькуляторы, позволяющие узнать стоимость конкретного запроса. Агрегаторы (Ostrovok.ru, «Яндекс.Путешествия» и другие) при помощи встроенных фильтров дают возможность найти подходящее место, сравнить цены и подобрать лучшие варианты.