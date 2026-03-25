Сегодня 12:06 Как не попасть в ДТП в опасное межсезонье: простая инструкция для подмосковных водителей Минтранс Подмосковья напомнил правила вождения в межсезонье

Подмосковье

ДТП

ПДД

Дороги

Погода

Машины

Водители

Вместе с весной в Подмосковье пришла нестабильная погода: ночью образуется гололедица, а днем устанавливается плюсовая температура. Из-за переменчивых условий в региональном Минтрансе призвали водителей не спешить со сменой резины. Автомобилистам следует внимательно следить за погодой и готовить транспорт к теплому сезону постепенно.

Когда переобуваться Для смены резины с зимней на летнюю необходимо дождаться устойчивой теплой температуры. Проводить процедуру рекомендуют, когда в течение нескольких дней на улице держится до +7 градусов без учета ночных заморозков. До этого можно начать постепенно готовить автомобиль: проверить аккумулятор, амортизаторы, пружины, предохранители и другие детали.

Фото: Медиасток.рф

Как избежать аварии?

Сезон неустойчивых температур часто отличается ростом автомобильных аварий. В это время важно строго соблюдать все правила дорожного движения. Так, одна из основных рекомендаций — ехать в потоке, избегая перестроений. Важно держать ту же скорость, что и другие участники движения на дороге. Это позволит сохранить ровное течение потока. Спокойствие, терпение и соблюдение дистанции — еще одни слагаемые безопасного пути. Так, в Минтрансе призвали не перестраиваться в левый ряд без острой необходимости.

«На дороге нужно быть вежливыми и спокойными. Если человек спешит, не вступайте в конфликт, пропустите его. Это его зона ответственности — нестись с высокой скоростью. Его догонит камера контроля скорости или инспектор Госавтоинспекции», — отмечают в министерстве.

О любом планируемом маневре необходимо сообщать заранее при помощи поворотников. Также важно смотреть в зеркала и оценивать обстановку перед каждым обгоном или перестроением.

Фото: Медиасток.рф

Безопасность других участников движения

В любой сезон водителям не стоит забывать о пешеходах, которые могут появиться на дороге неожиданно: из-за припаркованной машины, дома или дерева. Даже при движении на низкой скорости необходимо замедлиться рядом с переходом или местом притяжения жителей. Кроме того, не следует пытаться перескочить на мигающий сигнал светофора — это может быть опасно для других автомобилистов. К столкновению также может привести обгон по правой полосе: чужая машина может стоять на аварийке или обочине. «Будьте предельно внимательны, не отвлекайтесь на телефон во время движения, соблюдайте ПДД и берегите себя», — отметили в министерстве.