От новых услуг до искусственного интеллекта. Как изменятся дворцы культуры Подмосковья

Дома культуры в Подмосковье выходят на новый уровень. Проект «Умный ДК» сделает их современными и оформленными в одном ярком стиле. Онлайн-сервисы и передовые технологии, искусственный интеллект — все это скоро появится в 50 культурных центрах.

«Важно, чтобы они не простаивали и каждый, кто хочет заниматься, мог делать это в удобное для него время. Для этого мы запустили онлайн-сервис: можно выбрать подходящий тебе дом культуры, забронировать, к примеру, музыкальную студию, сцену или акустический класс», — объяснил он.

А благодаря новому цифровому сервису «Открытый ДК» появилась возможность забронировать зал, мастерскую, студию или сцену для проведения своего мероприятия. Например, концерта, репетиции и даже фотосессии.

Как это сделать? Прежде всего, перейти на портал «Дома культуры Подмосковья», затем — в раздел «Открытый ДК». Выбрать удобные для себя учреждение, дату и время.

Доступны дополнительные услуги: например, звукозапись, помощь с организацией. На сегодняшний день разместили уже свыше 1,5 тысячи слотов в 250 локациях.