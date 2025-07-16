От новых услуг до искусственного интеллекта. Как изменятся дворцы культуры Подмосковья
Андрей Воробьев: еще 50 домов культуры обновят по последнему слову техники
Дома культуры в Подмосковье выходят на новый уровень. Проект «Умный ДК» сделает их современными и оформленными в одном ярком стиле. Онлайн-сервисы и передовые технологии, искусственный интеллект — все это скоро появится в 50 культурных центрах.
Проект «Умный ДК» — принципиально новый подход к организации пространства, отметил губернатор Андрей Воробьев.
«Важно, чтобы они не простаивали и каждый, кто хочет заниматься, мог делать это в удобное для него время. Для этого мы запустили онлайн-сервис: можно выбрать подходящий тебе дом культуры, забронировать, к примеру, музыкальную студию, сцену или акустический класс», — объяснил он.
А благодаря новому цифровому сервису «Открытый ДК» появилась возможность забронировать зал, мастерскую, студию или сцену для проведения своего мероприятия. Например, концерта, репетиции и даже фотосессии.
Как это сделать? Прежде всего, перейти на портал «Дома культуры Подмосковья», затем — в раздел «Открытый ДК». Выбрать удобные для себя учреждение, дату и время.
Доступны дополнительные услуги: например, звукозапись, помощь с организацией. На сегодняшний день разместили уже свыше 1,5 тысячи слотов в 250 локациях.
При этом не нужно брать с собой музыкальные инструменты или аудиооборудование — все есть в наших ДК. А еще инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон и подключиться к интернету.
Андрей Воробьев
Технологии помогают анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий.
Еще один важный аспект проекта — наблюдение за порядком. Для этого устанавливают видеокамеры с искусственным интеллектом.
«Пока в пилоте — 50 самых больших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Что еще появится благодаря «Умному ДК»?
Бесплатный Wi-Fi, вендинговые аппараты, кафе, навигаторы, афиши — все это вскоре можно будет найти в домах культуры Подмосковья.
Вблизи многих из них уже обустраивают велопарковки, появляются точки для зарядки гаджетов.
Искусственный интеллект помогает считать число посетителей и анализировать маршруты их передвижения.