Осторожно, зверь на дороге! Как избежать ДТП с дикими животными в Подмосковье Биолог Сафонов призвал не делать резких движений при встрече с диким животным

Неожиданная встреча с лосем или кабаном на подмосковной трассе может обернуться трагедией — поведение диких животных непредсказуемо. Как обезопасить себя на дороге, разобрался 360.ru.

Дикие животные в Подмосковье Волки Дикие звери, в частности волки, действительно стали чаще выходить к людям в Подмосковье, рассказал 360.ru биолог Дмитрий Сафонов. «Волков сейчас замечают в основном на границах областей, там, где рядом расположены большие леса. Например, на юго-востоке. Почему они там появляются? Я бы назвал две причины: леса вырубают и застраивают, соответственно зверям просто негде жить, у животных становится меньше территории», — сказал он. Вторая причина заключается в том, что в лесу полно еды.

Выражаясь образно, я бы сказал, что у них сейчас самый настоящий шведский стол — это кабаны, они являются чуть ли не основной добычей волков, сюда же относятся косули, молодые лоси. Охотиться волкам на взрослую особь опасно, а вот лосенок — вполне безобидный и менее опасный вариант, волки и идут за едой, даже если раньше жили в других областях. Дмитрий Сафонов

Волки в первую очередь хищники, животные для них — легкая добыча. «Домашний скот может пастись без присмотра пастуха, или в плохо охраняемых загонах. Волки этим и пользуются. На людей волки тоже нападают, но для этого нужны особые причины. Самая частая из них — бешенство (как у лис, например). Больной зверь просто теряет страх, и его уже абсолютно ничем не напугать», — предупредил эксперт. При встрече с волком нужно медленно отойти назад, ни в коем случае не оборачиваясь спиной — никогда нельзя поворачиваться спиной к хищным животным.

Лоси Лось — животное относительно крупных размеров, масса которого достигает порядка 500 килограммов и более. Сохатый имеет мощные рога, которые доходят в размере до двух метров. Они играют важную роль для их выживания и размножения. «Лоси — это очень подвижные животные, которым нужно много территории для обитания. Когда они блуждают по лесу, то попадают в городскую черту абсолютно случайным образом», — рассказал Сафонов. Эти животные обитают в национальном парке Лосиный Остров, площадь которого составляет 125 квадратных километров. Территория включает в себя такие районы, как Сокольники, Ростокино, Останкино, Северное Медведково, Московскую область — Мытищи, Пушкино, Щелково. Летом лоси часто страдают от обилия комаров и мошек. Чтобы спрятаться от назойливых насекомых, животные стараются выйти из леса на открытую местность. «Это и приводит их к автомобильным дорогам, где они могут спровоцировать аварию. Поэтому на участках трассы возле леса рекомендуется сбрасывать скорость и быть бдительными», — призвал биолог.

К другим причинам относится период гона, который начинается с конца августа и продолжается два месяца. Также годовалые лосята по неопытности могут выбежать на дорогу в поисках корма.

Чаще всего при столкновении с автомобилем лоси погибают. Это один из самых опасных видов ДТП. Дмитрий Сафонов

Строительство защитных конструкций высотой 2,5-3 метра на участках возле трасс снижает количество аварий с животными. В Московской области возводят так называемые экодуки — мосты с растительностью для безопасного перехода животных. «Также устанавливают сетчатые ограждения и тестируют различные интеллектуальные системы с датчиками, которые предупреждают водителей о приближении животных», — добавил Сафонов. За мониторинг и регулирование ситуации с дикими животными на дорогах в Подмосковье отвечают Министерство экологии и природопользования (Госохотнадзор), комитет лесного хозяйства и Госавтоинспекция. Лоси часто не реагируют на машину, так как у них плохое зрение, особенно в темноте. «А еще потому что у них нет врожденного страха перед быстрым объектом, то есть скорость реакции очень медленная, а в период гона могут и вовсе сами идти на сближение с автомобилем. Косули и олени в свете фар обычно замирают и теряют ориентацию. Лисы и зайцы чаще всего просто перебегают дорогу, но тоже могут быть ослеплены и дезориентированы», — предупредил биолог.

Кабаны Кабаны часто перемещаются группами. Если один из них перебежал дорогу, с высокой вероятностью за ним последуют все остальные, что создает дополнительную опасность. Это биологическая особенность их поведения.

Главное правило — просто не делать резких движений и не пугать животных. Ни в коем случае нельзя использовать звуковой сигнал (гудок). Резкий звук может испугать и спровоцировать бросок животного в непредсказуемом направлении, в том числе прямо под колеса автомобиля. Мигание дальним светом фар тоже не рекомендую. <…> Выходить из машины тоже категорически запрещено. Дмитрий Сафонов

Нужно плавно затормозить, включить аварийку и пропустить животное, пытаться избежать удара и дать зверю уйти.

Штрафы о ответственность Столкновение авто с животным — это ДТП. «Здесь такая же ответственность, как и за покидание места обычного ДТП, административный арест или лишение прав сроком от года до полутора. Другое дело, что водителя не всегда можно установить, потому что если это произошло на дороге, где нет никого, кроме детей и животных, то, наверное, не так просто будет его найти. Но если найдут, то формально это нарушение», — объяснил 360.ru автоюрист Сергей Радько. Наказанием будет компенсация ущерба природе. «Штрафа здесь может не быть: если водитель не успел затормозить, потому что животное резко выбежало, то здесь нет нарушения в его действиях», — подчеркнул Радько. ОСАГО должна покрывать ущерб, если он не превышает 400 тысяч рублей.

Большинство животных в эту сумму вписываются. Сергей Радько

Страховую нужно своевременно уведомить о том, что произошло ДТП с диким животным. «В течение пяти рабочих дней. Но если срок будет нарушен, ничего страшного нет, но лучше уложиться», — подчеркнул эксперт. Также необходимо вызвать ГИБДД. «Когда произошло ДТП, водитель обязан немедленно остановиться, вызвать скорую, зафиксировать все последствия повреждений, записать адреса, фамилии, контакты очевидцев и так далее. Не перемещать транспортное средство, выставить знак аварийной остановки. Если есть пострадавшие, оказать им помощь или вызвать медиков», — перечислил правила Радько.

Это относится и к авариям с животными.

Откуда выбежало животное, какая дорога, какая могла быть скорость, что за дорожная обстановка. Потому что, если, например, удастся доказать, что животное слишком близко выбежало, то, возможно, будет проведена техническая экспертиза, которая покажет, что у водителя не было технической возможности избежать наезда. Сергей Радько

Если дикое животное оказалось на дороге, оно по закону является государственным имуществом. «Поэтому теоретически можно требовать возмещения через государство. Практики нет, но теоретически об этом можно вполне говорить», — заключил специалист.

Алгоритм действий для водителей В первую очередь необходимо остановиться, чтобы не сбить животное, сказал 360.ru автоюрист Дмитрий Славнов. «Если все-таки произошло ДТП, сбили лося, ни в коем случае не надо медведя, лося выкидывать куда-то в овраг и уезжать, поскольку это ДТП, необходимо позвонить в 112, сообщить, что случилось», — отметил он. Сотрудники полиции составят протокол, выдадут материалы аварии, придется оплатить штраф за сбитое животное.

Если покинуть место, то будет статья 12.27 — скрытие с места ДТП. Дмитрий Славнов

Виновника аварии могут найти по камерам, по указанной статье грозит лишение прав от года до полутора. «Так что все это протоколируем, фиксируем, уплачиваем штраф, чиним машину. Кстати, если есть КАСКО — покроет, если прописано все это. ОСАГО здесь работать, к сожалению, не будет», — заключил специалист.