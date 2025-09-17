Кадровое обеспечение АПК обсудили на выездном заседании Мособлдумы

Почти 3,4 тысячи студентов Подмосковья сейчас обучаются по специальностям в сферы агропромышленного комплекса. Кадры готовят четыре колледжа и 13 предприятий. Развитие этой системы и создание комфортных условий работы обсудили в Мособлдуме.

Заседание на тему кадрового обеспечения отрасли АПК прошло в Коломне. В нем участвовали депутаты Мособлдумы, а также представители профильных министерств, торгово-промышленной палаты и предприниматели.

Как отметила председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, важно создавать на предприятиях комфортные условия работы, чтобы молодые специалисты охотнее приходили туда.

«Перед заседанием мы посетили молочно-товарную ферму в селе Сеньково, которая неоднократно входила в топ рейтингов самых эффективных молочных хозяйств и Национального Союза производителей молока. Здесь регулярно совершенствуют техническое оснащение, создают комфортные условия для специалистов, предлагают конкурентную заработную плату», — рассказала Линара Самединова.

Многих сотрудников трудоустраивают на предприятие после целевого обучения. Как рассказал заместитель председателя Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Игорь Исаев, в будущем ферма будет строить дома для сотрудников, которые можно будет приватизировать после 10 лет работы.

Участники заседания также посетили Емельяновскую школу, где обучают трактористов категории «С». В сентябре учреждение подписало соглашение о сотрудничестве с Рязанским агротехнологическим университетом, Коломенским аграрным колледжем, а также предприятием «Емельяновка». В рамках федерального проекта там запустят агротехкласс.

«Наши дети будут углубленно изучать профильные предметы и знакомиться с профессиями АПК. Также будут посещать предприятия, чтобы иметь наглядное представление о тех или иных профессиях. Также у выпускников нашей школы появится реальный шанс попасть в вуз или аграрный колледж, а потом трудоустроиться на сельхозпредприятие», — сказала директор школы Ирина Королева.

Свыше 97% выпускников подмосковных колледжей по направлению сельского хозяйства трудоустраиваются в сферу АПК. Сейчас на таких специальностях обучаются 3,4 тысячи человек.