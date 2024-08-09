09 августа 2024 21:29 Юбилейная марка подмосковной парусной регаты оправится на МКС 0 0 0 Фото: Stefan Sauer/dpa / Global Look Press Эксклюзив

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Седьмой «Кубок 6МХ» пройдет 20–22 сентября в Пирогове. Соревнование приурочили к 300-летию морской почты. Организаторы масштабной парусной регаты выпустили памятные конверты и открытки, которые планируют отправить на МКС. Кто может принять участие в турнире и как к нему подготовились 360.ru рассказали заместитель генерального директора часового завода Алексей Ткаченко и генеральный директор парусного клуба Илья Марьямов.

Время регаты По словам Ткаченко, часовой завод напрямую связан с парусной гонкой, так как предприятие выпускает часы с функцией яхтенного таймера. Они очень полезны для яхтсменов, потому что считают предстартовые интервалы. «Все началось в 2018 году, когда мы познакомились с Ильей. Мы зарегистрировали товарный знак и решили делать наручные часы для моряков — для таких настоящих морских волков, для брутальных мужиков. Мы видели часы с подобным дизайном для серьезных мореплавателей, но сочли, что со швейцарскими брендами конкурировать сложно, и тогда пришла идея делать часы именно с яхтенным таймером», — рассказал Ткаченко. Он добавил, что выбор на Московскую область для проведения регаты пал неслучайно. Тут своя домашняя акватория, а это очень удобно для всех участников, которые приезжают и из других регионов страны.

Фото: РИА «Новости»

Илья Марьямов в свою очередь добавил, что регата объединяет всех любителей парусного спорта. «Мы приветствуем профессионалов, но в небольшом количестве полностью профессионального экипажа мы не допускаем. Должен быть соревновательный дух, а все участники должны быть примерно одного уровня. Мы очень заинтересованы в том, чтобы приходили и новые экипажи, которые еще ни разу не тренировались. Главная цель регаты — вовлечение в парусный спорт людей. Важно понимать, что это доступно, а вовсе не стоит каких-то немыслимых денег», — пояснил Марьямов. Марки улетят в космос Главное — общение, уверены друзья. Люди, уставшие от работы, должны собираться вместе, общаться, дружить, отметил Ткаченко. Он пояснил, что сильные эмоции рождаются под парусом. «Они очень ценные. Люди начинают дружить между собой. Общаются в перерывах между гонками, а это очень важно», — добавил Ткаченко. Одним из самых важных условий участия в регате является неукоснительное соблюдение техники безопасности на воде. Все яхтсмены должны быть одеты в спасательные жилеты. Перед спуском на воду команды обязательно инструктируют.

Фото: РИА «Новости»

«У нас нет таких волн, как в океане, и нет сильных продолжительных ветров, поэтому в Подмосковье достаточно безопасно. Мы стараемся предусмотреть все возможные неприятности, и в плохую погоду регата не проводится», — пояснил Марьямов. Завод выпускает морские приборы точного времени, без которых морские суда не могут уходить в рейсы. И в этом году предприятие решило выпустить ко дню 300-летия морской почты юбилейные марки-виньетки, а приурочить это событие к осенней регате. «Мы решили провести процедуру гашения этой марки-виньетки в первый гоночный день. Мы ждем официальных лиц — директора Почты России, филателистов. Мы изготовим 200 номерных наборов, состоящих из марки, конверта и открытки. Конверт под № 1 мы решили отправить на МКС», — заключил Алексей Ткаченко. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».