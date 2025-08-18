Изменения затронут 23 тысячи домов. Воробьев рассказал о подготовке к отопительному сезону в Подмосковье
Систему ЖКХ в Подмосковье подготовят к отопительному сезону к 15 сентября. Осенью ремонт и строительство завершат на 85 котельных, 22 центральных тепловых пунктах и 350 километрах сетей. Изменения почувствуют жители 23,3 тысячи домов, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
В этом году в программу модернизации теплоснабжения вошли более 500 объектов. Это котельные, ЦТП и 325 километров сетей, которые питают дома 3,7 миллиона жителей. При этом к зиме готовят всю систему — это свыше 2,7 миллиона объектов и 10 тысяч километров труб.
«Системы водоснабжения также играют важную роль в ОЗП, подают воду для отопления, а значит, должны быть на особом контроле сейчас. До 15 сентября необходимо завершить все регламентные работы, включая замену задвижек, установку частотников, промывку резервуаров чистой воды», — сказал Андрей Воробьев.
Подготовка систем отопления
Больше всего мероприятий в этом году проведут в Наро-Фоминске, Шатуре, Щелкове, Одинцове и Егорьевске. При этом работы пройдут и в других муниципалитетах. Так, в Лыткарине работы пройдет на котельной № 1, которая питает 70% потребителей. Также в этом году там обновят 13 участков теплосетей.
В Ленинском округе модернизируют 8,7 километра труб, а также реконструируют три ЦТП. Изменения коснутся 266 тысяч человек.
Как отметил глава Минэнергетики Подмосковья Сергей Воропанов, все подготовительные работы завершат к 15 сентября, после чего начнутся пробные топки. При выявлении недочетов, их оперативно устранят.
«В рамках подготовки к ОЗП мы уже провели мониторинг 937 из 2776 котельных, техсостояния их оборудования. Из почти 11 тысяч километров теплосетей уже на более восьми тысяч проведены опрессовка и гидроиспытания. Выявлено 1567 повреждений, 87% из которых — устранено», — сказал министр.
Всего к отопительному сезону подготовят более 51,3 тысячи жилых домов и 6,2 тысячи социальных учреждений.
Модернизация водоснабжения
В программу модернизации водоснабжения в этом году вошли 150 мероприятий. Их также планируют закончить в сентябре. Специалисты меняют задвижки, устанавливают частотники, а также промывают резервуары.
«Особое внимание уделяем профилактике аварийности канализационно-насосных станций, так как отказ КНС влечет за собой отключение ресурса подачи воды, а в отопительный сезон — это остановка котельных. Данную работу также закончим до 15 сентября»., — сказал глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.
Так, в этом году канализационные коллекторы отремонтируют вдоль реки Клязьма в Орехово-Зуеве и на улице Дибнехта в Дрезне.
Подготовка многоквартирных домов
В рамках подготовки к холодному сезону большое внимание уделяют состоянию внутридомовых сетей. Специалисты уже осмотрели 17 тысяч зданий. Все нарушения направили управляющим компаниям на устранение. Среди наиболее частых задач — замена запорной арматуры, теплоизоляция труб и опрессовка.
В режим готовности уже перевели 848 аварийных бригад. На их вооружении будет более двух тысяч спецмашин и свыше 1,3 тысячи единиц оборудования.