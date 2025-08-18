Изменения затронут 23 тысячи домов. Воробьев рассказал о подготовке к отопительному сезону в Подмосковье

Систему ЖКХ в Подмосковье подготовят к отопительному сезону к 15 сентября. Осенью ремонт и строительство завершат на 85 котельных, 22 центральных тепловых пунктах и 350 километрах сетей. Изменения почувствуют жители 23,3 тысячи домов, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

В этом году в программу модернизации теплоснабжения вошли более 500 объектов. Это котельные, ЦТП и 325 километров сетей, которые питают дома 3,7 миллиона жителей. При этом к зиме готовят всю систему — это свыше 2,7 миллиона объектов и 10 тысяч километров труб.

«Системы водоснабжения также играют важную роль в ОЗП, подают воду для отопления, а значит, должны быть на особом контроле сейчас. До 15 сентября необходимо завершить все регламентные работы, включая замену задвижек, установку частотников, промывку резервуаров чистой воды», — сказал Андрей Воробьев.

Подготовка систем отопления

Больше всего мероприятий в этом году проведут в Наро-Фоминске, Шатуре, Щелкове, Одинцове и Егорьевске. При этом работы пройдут и в других муниципалитетах. Так, в Лыткарине работы пройдет на котельной № 1, которая питает 70% потребителей. Также в этом году там обновят 13 участков теплосетей.

В Ленинском округе модернизируют 8,7 километра труб, а также реконструируют три ЦТП. Изменения коснутся 266 тысяч человек.