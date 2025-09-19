Сегодня 12:42 Изменения почувствуют 70 тысяч человек. Воробьев — о новых очистных сооружениях в Осипове Андрей Воробьев: еще 4 очистных сооружения запустят в Подмосковье в этом году 0 0 0 Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Подмосковье

До конца года в четырех муниципалитетах Подмосковья построят новые очистные сооружения. Они появятся в Солнечногорске, Лыткарине, Богородском округе и Зарайске. В следующем году запустят еще 20 объектов. Работы проверил губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал о большой программе модернизации ЖКХ в регионе.

Масштабная модернизации системы ЖКХ продолжается в Подмосковье. В регионе обновляют устаревшие очистные сооружения, сети и водозаборные узлы. Сейчас в работе находятся 11 объектов, однако программу постоянно дополняют. В следующем году новые очистные появятся в Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Раменском и других муниципалитетах. «С 2018 года по настоящее время мы построили 15 очистных сооружений, что очень важно для каждого округа. Также у нас в работе еще 11, которые охватывают крупные города, где живет большое количество людей. Наша задача построить их с соблюдением всех технологий в следующие два-три года», — отметил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

До конца года новые очистные сооружения запустят в четырех округах Подмосковья. Работы продолжат еще в девяти: Коломне, Сергиевом Посаде, Кашире, Одинцове, Истре, Дубне и Серпухове. Еще семь сооружений в этом году начнут проектировать. Новые очистные сооружения в Солнечногорске Старые очистные сооружения в деревне Осипово были построены в 70-х годах прошлого века. Они плохо справлялись с нагрузкой, поэтому было решено создать рядом новые. Объект будет обеспечивать чистой водой 418 жилых домов, а также 46 социальных объектов и 10 предприятий. Это порядка 70 тысяч человек. Работы ведут по нацпроекту с участием федерального финансирования. Ожидается, что очистные запустят уже к концу этого года.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Мы понимаем, насколько также важны и подводящие сети к очистным. Здесь уже заменили 1,2 километра, необходимо еще порядка двух километров. От старых очистных сооружений остаются иловые поля. Поэтому на втором этапе проводят осушение, сжигание ила по современным технологиям. В Осипове эта работа будет реализована в следующем году», — добавил Воробьев. Поступающая на очистные сооружения вода будет проходить несколько этапов очистки. Сначала из нее будут удалять жиры, песок и мелкий мусор, потом — ил и другие загрязнения. На финальном этапе жидкость проходит дофильтрацию и обеззараживается ультрафиолетом. Модернизация водоснабжения в Солнечногорске До 2028 года в округе реконструируют около 43 километров сетей водоснабжения и более 24 километров водоотведения. На эти цели направят около 4,5 миллиарда рублей. Благодаря ремонту жители смогут получать более качественную и чистую воду. «Еще одно направление — это водозаборные узлы и система водоснабжения. Мы модернизируем скважины, дополнительно предусматривая очистку и от железа, и от других веществ. Это тоже значимая программа, которую мы реализуем на территории Подмосковья, и в Солнечногорске в частности», — сказал губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В этом году в Солнечногорске уже обновили 1,2 километра сетей от озера Сенеж до Ленинградского шоссе, а также отремонтировали станцию водоподготовки на ВЗУ № 4. К концу года построят байпасную линию протяженностью 800 метров на главном канализационном коллекторе. Изменения почувствуют 131 тысяча человек.