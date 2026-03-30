Из соляной пещеры — в жемчужную ванну. Новое отделение реабилитации открыли в Одинцове
В Подмосковье теперь есть место, где реабилитация больше напоминает отдых, чем лечение. Новое оздоровительное отделение Центра семейной медицины «Моймед» открыли в Одинцове. Здесь помогают восстановиться после травм, снять стресс и вернуть телу легкость — и все это по полису ОМС. Подробности — в материале 360.ru.
В соляной пещере забывают о кашле
Гордость нового отделения — соляная пещера. На галотерапию можно попасть бесплатно. Центр работает по системе ОМС и предлагает комплексную реабилитацию.
Так называемая соляная комната — это немедикаментозный метод лечения и профилактики различных заболеваний и состояний. В ее основе — терапевтическом воздействии солевого аэрозоля — мельчайших частиц соли, которыми насыщен воздухе галокамеры.
Среди показаний для посещения соляной пещеры — астма, бронхит, ринит, синусит, гайморит, фарингит, ларингит, атопический дерматит, псориаз, сниженный иммунитет, частые стрессы и нервное перенапряжение, нарушения сна, вегетососудистая дистония.
Мультидисциплинарная команда профессионалов
Пациентов берут в оборот массажисты-профессионалы.
«У нас несколько массажистов, каждый из которых владеет своей особенной техникой. Например, — с акцентом на мануальную терапию или остеопатическую технику. Сеансы массажа проводят в комплексе с ЛФК», — рассказала медсестра Наталья Сайганова.
Важная добавка к сеансу массажа — тренажеры и механотерапия. Это почти как визит в спортзал, только под контролем врачей. Здесь лечат остеохондроз, спазмы и грыжи позвоночника. К каждому пациенту — индивидуальный подход.
Одни приходят после травм, другие — для лечения заболеваний, а кто-то приводит детей на акватерапию. Этот метод помогает грудничкам при нарушениях нервной системы и мышечной дистонии.
Для взрослых — ванны с хвойными и минеральными компонентами. Водо-бальнеотерапию дополняют жемчужные ванны, в основе действия которых — воздух, выпускаемый под давлением из множества форсунок.
Центр открылся два года назад, но уже успел завоевать доверие и любовь пациентов. Высокий спрос стал поводом для развития — пространство расширили, команду усилили.
«С каждым пациентом работает мультидисциплинарная команда профессионалов. Для каждого подбираем индивидуальную программу», — обратила внимание директор центра Мария Мигинеишвили.
Она добавила, что клиника многопрофильная, прием ведут специалисты разного профиля: травматолог, невролог, гинеколог, отоларинголог, педиатр.
Все оборудование здесь отечественного производства, разработано в инновационном центре «Сколково».