Из отходов в доходы. Как проект студентов подмосковного ГГТУ сможет повысить урожайность культур

Экологический проект «Из отходов в доходы» студентов Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) Орехово-Зуева номинировали на научную молодежную премию. О том, какие методы увеличения плодородности почвы предлагает студенческое научное сообщество и есть ли у этого проекта перспективы быть замеченным, рассказал директора Ресурсного центра педагогического образования Московской области Роман Иванов в интервью с Ксенией Присекиной на 360.ru .

Министерство образования Московской области оказывает комплексную поддержку студенческому научному творчеству. Тем, кто достиг определенных результатов в области, выплачивается стипендия губернатора региона Андрея Воробьева.

«Если студент не доходит до стипендии губернатора Московской области, ему выплачивается повышенная стипендия. Кроме средств материальной поддержки, существуют и средства нематериального стимулирования. Например, это регулярные путевки студентам на Юг, на Черноморское побережье», — рассказал Роман Иванов.

Специалист подчеркнул, что стипендию губернатора Подмосковья можно потратить на создание научных проектов, развитие себя, а также на прохождение разнообразных курсов.

Проект студентов из Орехово-Зуева «Из отходов в доходы» заключается в применении разнообразной продукции органического сельского хозяйства для улучшения агрохимических показателей почвы.

«Предметом исследования выступает, в первую очередь, повышение урожайности культур, а также, как разнообразные отходы сельскохозяйственного производства могут влиять на урожайность культуры. Второй момент — как настоящие отходы влияют на основные характеристики почвы, например, на ее плодородие», — поделился специалист.

Роман Иванов также рассказал, что недавно в ГГТУ была организована лаборатория биологических исследований. Благодаря этому теперь вуз обладает колоссальной мощностью для проведения различных исследований.

Кроме того, ГГТУ ведет активную работу со школами. Для учеников проводятся различные проекты в рамках программы «Из отходов в доходы», в ходе которых они учатся работать на аналитическом оборудовании.

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