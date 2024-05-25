Итоги голосования по объектам для благоустройства подвели в Подмосковье

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Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства завершилось 30 апреля. Накануне Министерство благоустройства Московской области объявило победителей из различных городских округов. Все работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что в этом году за объекты для благоустройства голосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения всероссийского голосования.

«Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — добавил Хайкин.

Список победителей выглядит следующим образом:

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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