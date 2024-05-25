Итоги голосования по объектам для благоустройства подвели в Подмосковье

Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства завершилось 30 апреля. Накануне Министерство благоустройства Московской области объявило победителей из различных городских округов. Все работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что в этом году за объекты для благоустройства голосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения всероссийского голосования.

«Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — добавил Хайкин.

Список победителей выглядит следующим образом:

Комсомольский проспект в Люберцах — 29,1 тысячи голосов.

Зона отдыха в Одинцове на улице Маршала Бирюзова, дом № 12 — 11, 5 тысячи голосов.

Детский сквер на улице Калинина в Наро-Фоминске — свыше 14,3 тысячи голосов.

Бульвар на улице Дзержинского и территории, прилегающие к памятнику академику В. М. Макееву, в Коломне — более 9,1 тысячи голосов.

Сквер «Северный» в Луховицах на улице Пушкина — свыше пяти тысяч голосов.

Сквер в микрорайоне Депо на улице Чайковского, дом № 2 в Лобне — 2,8 тысячи голосов.

Сквер в рабочем поселке Нахабино, в границах улиц Новая и Инженерная, в Красногорске — 14 тысяч голосов.

Сквера имени В. И. Ленина Королеве — более 8,7 тысячи голосов.

Лесопарковая зона в Орехово-Зуеве вблизи улицы Парковская — 7,6 тысячи голосов.

Набережная реки Яузы в Мытищах — более 21,8 тысячи голосов.

Общественная территория в рабочем поселке Боброво на улице Юбилейная, дом № 2 в Ленинском городском округе — свыше 11,7 тысячи голосов.

Пляж карьера «Орловский» в Лосино-Петровском округе — более четырех тысяч человек.

Сквер между корпусами детского сада «Детство» в микрорайоне «Белая дача» в Котельниках — 4,3 тысячи голосов.

Сквер в Можайске на улице Академика Павлова, дом № 9 (парк 50-летия СССР) — 8,2 тысячи голосов.

Сквер Победы на улице Победы в Краснознаменске — более 4,7 тысячи голосов.

Старый Бульвар по улице Горького в Павлово-Посадском городском округе – более 6,8 тысячи голосов.

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