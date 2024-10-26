Ирина Островская представит Московскую область на федеральном конкурсе «Мама-предприниматель»

Итоги регионального этапа программы «Мама-предприниматель» подвели в Московской области. Победительницей стала Ирина Островская, и теперь она отправится на федеральный конкурс, где представит регион. О том, как подать заявку, как подготовиться к конкурсу, что будет ожидать участниц во время презентации, рассказала многодетная мама в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Программу организует подмосковное министерство инвестиций промышленности и науки. Уже третий год она проходит в Московской области. Ирина Островская узнала о ней совершенно случайно, когда искала меры поддержки от государства.

Мама четверых детей придумала ландшафтные модули. Идея пришла в голову, когда она занималась благоустройством собственного сада. Женщина решила, что было бы здорово, если бы для этого не требовались проекты.

«Это готовая композиция, например на 20 квадратных метров, приезжает к заказчику, то есть полный набор растений и полномасштабная схема для посадки», — рассказала Островская.

Сейчас она находится в статусе самозанятой, но стремится, чтобы в ближайшее время дело превратилось в настоящий бизнес.

«Я разработала схему на геотекстиле. Если композиция рассчитана на 20 квадратных метров, приезжает полотно на 20 квадратных метров, где сразу нарисованы посадочные ямы. Их можно вырезать, ямку выкопать и посадить растения. Плюс геотекстиль используется в качестве прослойки, которая не пропускает свет и не дает расти сорнякам», — поделилась женщина.

Она также отметила, что за первый сезон удалось продать 32 композиции, которые уже посажены и радуют своих покупателей.

Отдельное внимание Островская уделила рассказу о программе «Мама-предприниматель». В конкурсе принимали участие 70 проектов. Среди участниц были как новички, так и профессиональные представители бизнеса, обладающие успешными проектами. При этом подано было более 150 заявок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.