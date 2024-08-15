Инвестиции в чистую воду. Воробьев рассказал о реконструкции очистных сооружений в Дубне

Воробьев: очистные сооружения реконструируют в Дубне за 2 года

Реконструкцию очистных сооружений проведут в течение двух лет в Дубне. Они построены более 50 лет назад и за это время устарели. После завершения работ их мощность вырастет почти в два раза. Они смогут обслуживать новые многоквартирные дома и предприятия, которые появятся в ОЭЗ «Дубна». О ходе работ губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили во время его рабочей поездки в городской округ.

Глава региона отметил, что обновления очистных сооружений жители Дубны ждут уже давно. Город продолжает расти, создаются новые заводы и производства. При этом устаревший объект перестал отвечать современных экологическим требованиям.

«Поэтому мы начали реализацию масштабного проекта, который коснется 86 тысяч жителей. Кроме того, рядом находится самая большая в стране особая экономическая зона „Дубна“, которую мы планируем и дальше расширять», — рассказал Воробьев.

Губернатор добавил, что новые очистные сооружения рассчитаны, в том числе, на развитие особой экономической зоны, а также на перспективное строительство нового жилья.