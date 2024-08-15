Инвестиции в чистую воду. Воробьев рассказал о реконструкции очистных сооружений в Дубне
Воробьев: очистные сооружения реконструируют в Дубне за 2 года
Реконструкцию очистных сооружений проведут в течение двух лет в Дубне. Они построены более 50 лет назад и за это время устарели. После завершения работ их мощность вырастет почти в два раза. Они смогут обслуживать новые многоквартирные дома и предприятия, которые появятся в ОЭЗ «Дубна». О ходе работ губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили во время его рабочей поездки в городской округ.
Глава региона отметил, что обновления очистных сооружений жители Дубны ждут уже давно. Город продолжает расти, создаются новые заводы и производства. При этом устаревший объект перестал отвечать современных экологическим требованиям.
«Поэтому мы начали реализацию масштабного проекта, который коснется 86 тысяч жителей. Кроме того, рядом находится самая большая в стране особая экономическая зона „Дубна“, которую мы планируем и дальше расширять», — рассказал Воробьев.
Губернатор добавил, что новые очистные сооружения рассчитаны, в том числе, на развитие особой экономической зоны, а также на перспективное строительство нового жилья.
Реконструкция очистных сооружений пройдет в три этапа, при этом работа существующих инженерных коммуникаций останется бесперебойной. На первом этапе специалисты возведут современный высокотехнологичный комплекс, где реализуют передовые решения для очистки и обеззараживания сточных вод с автоматизированными системами управления.
Старые очистные сооружения отключат сразу после введения в эксплуатацию новых. Эти меры позволят значительно снизить объем сброса неочищенных стоков в Волгу.
На следующих этапах модернизация коснется объектов действующих очистных сооружений. По завершении второго этапа мощность объекта вырастет с 26 до 36 тысяч кубометров в сутки, а по итогам третьего этапа — до 50 тысяч кубометров.
Объем инвестиций в реконструкцию составит 5,1 миллиарда рублей, а завершить работы планируют осенью 2026 года. Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что мощности очистных сооружений значительно увеличатся. Он также сообщил губернатору о том, что рисков по срыву графиков нет.
«Сейчас постепенно завозим оборудование, технику и приступаем к работам. Они рассчитаны на 22 месяца», — отметил Тихомиров.
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