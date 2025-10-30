Сегодня 17:55 «Работаем на благо людей». Интервью с главой подмосковного Роскадастра Натальей Адигамовой 0 0 0 Фото: Филиал ППК «Роскадастр» по Московской области Эксклюзив

Роскадастр — публично-правовая компания, учрежденная государством и работающая во взаимодействии с Росреестром. Она наделена полномочиями, связанными, например, с постановкой границ территориальных зон или муниципальных образований. О том, чем еще занимается Роскадастр, когда нужно вызывать специалиста для замены забора и как не попасться на уловки мошенников, в интервью 360.ru рассказала директор подмосковного филиала ППК Наталья Адигамова.

— Расскажите об основной деятельности Роскадастра. — Кроме традиционных полномочий, которыми наделена компания, это и ведение реестра границ: территориальные зоны, границы населенных пунктов, муниципальных образований, публичных сервитутов, предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, а также проведение кадастровых и землеустроительных работ. В 2025 году по инициативе Росреестра впервые на территории Московской области провели комплексные кадастровые работы федерального значения. Законодатели выбрали населенные пункты, в основном это поселки и деревни, где проживают люди, где границы их земельных участков и объектов недвижимости на кадастровой карте не отображаются. В качестве государственного подрядчика мы выполняем эти работы для жителей бесплатно. Итог — установление границ земельных участков, объектов капитального строительства — домов, бань и гаражей, исправление реестровых ошибок. Так, в 2025-м комплексные кадастровые работы затронули 159 кадастровых кварталов, в которых были установлены границы в отношении более 60 тысяч объектов недвижимости. В 2026-м программа охватит более 200 кадастровых кварталов и установит границы для 90 тысяч объектов недвижимости. Эти работы мы проводим совместно с правительством Московской области, органами местного самоуправления и региональным управлением Росреестра. Делаем это на благо жителей Подмосковья.

Основные процедуры, связанные с кадастровым учетом и регистрацией прав, осуществляет Росреестр как федеральный орган государственной власти. Однако есть более локальные, но не менее значимые задачи. Одна из них — уточнение характеристики объектов недвижимости, которая влияет на величину кадастровой стоимости. Все эти мелочи необходимо делать, поэтому ППК включен в процесс ведения единого реестра недвижимости. Помимо основных функций и комплексных кадастровых работ, компания оказывает платные услуги в рамках своей деятельности. Наталья Адигамова

— Когда жители Московской области обращаются в Роскадастр? — Если у вас есть недвижимость — дом, гараж или земельный участок — и вы хотите уточнить, установлены ли их границы, или стоит ли дом на учете. Первый способ — через «Госуслуги», во вкладке «Недвижимость», имеется возможность увидеть все ваши объекты. Также там возможно запросить онлайн-выписку или информацию о предоставлении сведений в виде полной выписки, где видно, есть ли границы у объекта. Второй способ — заказать выписку через МФЦ либо портал Росреестра.

Фото: Поселок Нижние дачи на территории Звенигородской биологической станции МГУ / Медиасток.рф

— Для чего нужно устанавливать границы? — Законодательство устроено так, что без установленных границ никакие сделки с недвижимостью недопустимы. Вся информация должна содержаться в государственном реестре. Это позволит избежать возможных конфликтных ситуаций, когда человек приобретает земельный участок, а по документам его площадь оказывается меньше, чем на самом деле. Если необходимо установить забор или заменить старый на новый, лучше пригласить кадастрового инженера, который точно определит местоположение границ на местности, чтобы избежать негативных последствий и возможных конфликтов с соседями. Бывают разные ситуации, не всегда связанные с ошибками людей. Например, помимо законодательства, обновляются информационные и картографические базы с данными о границах объектов. Поэтому лучше лишний раз перепроверить.

Качество данных об объектах недвижимости позволяет формировать налогооблагаемую базу по имущественным налогам. Наталья Адигамова

Кадастровые работы также могут понадобиться при объединении участков, реконструкции объектов, разделе недвижимости.

Фото: Поселок Первомайское в Новой Москве / Медиасток.рф

— Сегодня много говорят о цифровизации. Как она упрощает работу Роскадастра? — Внутри технологических процессов очень много автоматизации. Это и «умный кадастр», и система быстрой отрисовки картографических данных. Мы делаем упор на сервисы для клиента, которые ему не видны, но работают с точки зрения прохождения документов внутри ведомства. Это дает качество и сокращает сроки. Например, некоторые кадастровые инженеры подготавливают документы, передают их заявителю и отправляют в МФЦ. У нас есть возможность помочь с подачей в электронной форме. Это нужно, чтобы заявитель мог никуда не ходить и не тратить время.

Все предоставление сведений в массе своей осуществляется в электронном виде. Мы же тоже предоставляем огромный объем данных, в основном исключительно в цифровом формате. Наталья Адигамова

Безусловно, ручной труд тоже присутствует, но у нас очень большой процент работы переведен именно в электронную форму. — Часто ли мошенники обманывают людей, выдавая себя за Роскадастр? — Мы с такими случаями не сталкивались, но я могу дать совет: если кто-то пытается вам что-то сказать по телефону, никому не верьте. Перепроверяйте сведения о своем имуществе через «Госуслуги» и официальные источники. По телефону разговаривать об имуществе нельзя, это персональные данные.