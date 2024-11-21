Сегодня 08:00 Налоговая реформа — 2025. Интервью с руководителем УФНС России по Московской области Екатериной Макаровой 0 0 0 Фото: УФНС России по Московской области Эксклюзив

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В преддверии Дня работника налоговых органов Российской Федерации, отмечающегося 21 ноября, 360.ru поговорил с руководителем УФНС России по Московской области Екатериной Макаровой. Она рассказала о результатах работы подмосковной налоговой службы и изменениях в налоговом законодательстве, вступающих в силу с 2025 года.

— Екатерина Викторовна, c какими результатами завершают год налоговики Подмосковья? — Несмотря на все вызовы, устойчивый и динамичный рост экономики Подмосковья в текущем году позволил региону сохранить традиционно занимаемое место в пятерке лидеров по объемам инвестиций, строительства, торговли и оказанных платных услуг населению. Деловая активность в Подмосковье также демонстрирует устойчивый рост. За 10 месяцев 2024 года в области создано более 12 тысяч новых организаций, на 23 тысячи увеличилось количество индивидуальных предпринимателей. Растет численность плательщиков налога на профессиональный доход — их на сегодняшний день в регионе больше 809 тысяч. Все это, наряду с эффективным налоговым администрированием, позволяет успешно решать задачи по наполнению бюджетов всех уровней. За 10 месяцев 2024 года в консолидированный бюджет Российской Федерации с территории региона поступило почти 1,8 триллиона рублей с ростом к прошлому году на 317 миллиардов рублей, или на 21,4%. В федеральный бюджет инспекциями области мобилизовано более 557 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом поступления выросли на 112,6 миллиарда рублей, или 25,3%. В территориальный бюджет поступило с учетом платежей крупнейших налогоплательщиков федерального уровня почти 998 миллиардов рублей с ростом на 149,5 миллиарда, или на 17,6%. Налоговые органы Московской области по-прежнему следуют выбранному курсу на создание атмосферы взаимного доверия между налогоплательщиками и налоговыми органами. Налоговики Подмосковья, особенно в условиях беспрецедентных санкционных ограничений, стремятся оказывать максимальную поддержку бизнесу с целью сделать налогообложение простым, понятным и необременительным. Свидетельством тому являются снижение выездных налоговых проверок в регионе и рост сумм поступлений за счет самостоятельного уточнения налогоплательщиками налоговых обязательств.

Фото: УФНС России по Московской области

— С 1 января 2025 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс. Расскажите, пожалуйста, какие именно перемены ждут налогоплательщиков в новом году. — Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ внесен ряд существенных изменений в налоговое законодательство, которые призваны стимулировать инвестиционную активность бизнеса, побудить налогоплательщиков к честному и добросовестному деловому поведению и обеспечить устойчивое социальное развитие как в ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе.

В Налоговом кодексе появятся такие понятия, как «федеральный инвестиционный налоговый вычет», «добровольный отказ от дробления бизнеса»; предприниматели получат упрощенные условия для перехода между специальными налоговыми режимами. Кроме того, одним из наиболее резонансных новшеств является принятие многоступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ с максимальной ставкой 22%.

— Давайте более подробно остановимся на многоступенчатой прогрессивной шкале НДФЛ. — Основная цель введения прогрессивной шкалы НДФЛ состоит в более справедливом распределении налоговой нагрузки, снижении неравенства в доходах и увеличении бюджетных поступлений, которые могут быть направлены на социальные программы государства. С 1 января 2025 года прогрессивная шкала НДФЛ будет включать в себя пять ставок, применяемых к годовому доходу физлиц — налоговых резидентов РФ. Для граждан с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей включительно будет сохранена ставка 13%. Для части годового дохода, составляющей от 2,4 миллиона рублей до пяти миллионов рублей включительно, будет применяться ставка 15%. Ставка 18% предусмотрена для части годового дохода от пяти до 20 миллионов рублей включительно. Для части годового дохода более 20 миллионов рублей и до 50 миллионов рублей включительно будет действовать ставка 20%. И наконец, ставка 22% будет применяться для части дохода свыше 50 миллионов рублей в год.

— Что значит «для части дохода свыше такой-то суммы»? — Это очень правильный и уместный вопрос. Я хочу подчеркнуть, что граждане будут платить налог по более высокой ставке не со всей суммы дохода, а только

с суммы, превышающей установленный пороговый уровень для той или иной ставки налога. Например, если человек зарабатывает 250 тысяч рублей в месяц, то он начнет платить налог по повышенной ставке в 15% только после того, как его доход в налоговом периоде достигнет 2,4 миллиона рублей (это произойдет в октябре). До этого момента ставка для него составляет 13%. Важно отметить, что повышение ставок в отношении более высокого уровня доходов сопровождается господдержкой для малообеспеченных семей. В частности, родители с двумя и более детьми смогут получить возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%, при условии что среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в месяц. Хочу обратить внимание, что для некоторых категорий дохода ставки НДФЛ сохранятся на прежнем уровне. К примеру, в местностях, где к заработку применяются территориальные коэффициенты и надбавки (районы Крайнего Севера и тому подобные), законодатели сохранили для таких доплат ставку 13% с дохода в пределах пяти миллионов рублей и 15% — с дохода, превышающего пять миллионов. Кроме того, изменения не коснутся денежного довольствия и иных выплат

военнослужащих — участников СВО. Эти доходы будут облагаться НДФЛ, как и сейчас: 13% — с дохода до пяти миллионов рублей включительно и 15% — с части дохода свыше пяти миллионов рублей.

Фото: РИА «Новости»

— Какие еще меры поддержки граждан планируются с нового года? — Во-первых, с 1 января 2025 года увеличивается размер стандартного налогового вычета на второго и последующего ребенка, а также на ребенка-инвалида. Если сейчас ежемесячный вычет на второго ребенка составляет 1400 рублей, то в

2025 году он станет 2800 рублей, а вычет на третьего и последующего ребенка с сегодняшних 3000 рублей увеличится до 6000 рублей. Кроме того, с 6000 рублей до 12 тысяч рублей вырастет вычет на ребенка-инвалида до 18 лет, а также на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. Напомню, вычет на ребенка-инвалида суммируется с другими детскими вычетами. Во-вторых, поднимается пороговое значение, ограничивающее получение детского вычета. Если сейчас детский вычет действует до месяца, в котором

доход гражданина достиг 350 тысяч рублей, то в 2025 году этот лимит поднимется

до 450 тысяч рублей. В-третьих, вводится стандартный вычет в размере 18 тысяч рублей за налоговый период для лиц, выполнивших нормативы испытаний комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и награжденных знаком отличия или подтвердивших этот знак. Условие получения вычета — прохождение диспансеризации в этом же году.

Фото: УФНС России по Московской области

— С изменениями, касающимися физических лиц, все стало понятно. А к чему готовиться бизнесу? — С 2025 года общая ставка налога на прибыль организаций увеличится с 20 до 25%, при этом 8% средств будут распределены в федеральный бюджет, а 17% — в региональный. Изменения коснутся и тех организаций, которые платили налог по льготной ставке. Так, компании ИТ-отрасли в период с 2025 по 2030 год будут платить налог по ставке 5% вместо нынешней нулевой (для получения льготы доход компании от ИТ-деятельности должен составлять не менее 70% от суммы всех доходов). Компании с лицензией на недропользование будут платить налог по пониженной ставке 20%.

Начиная с нового года вычет можно будет использовать, чтобы снизить налог на 50% от стоимости основных средств и нематериальных активов или расходов на их реконструкцию или модернизацию. В каждом квартале вычет можно использовать только в рамках 5% налоговой базы на прибыль, остальная сумма переходит на следующие периоды.

Также с 2025 года организации вправе применять федеральный инвестиционный вычет, уменьшая на него налог на прибыль. Ранее этот вычет можно было применять только к региональной части налога (в 2024 году она составляла 17%). Кроме того, установлен повышающий коэффициент 2 по расходам на НИОКР и покупку лицензий на российское программное обеспечение, адаптацию и модификацию таких программ. То есть налогоплательщики смогут учесть в расходах сумму вдвое большую, чем потратили фактически.

— УСН — самый привлекательный режим налогообложения для малого бизнеса — в 2025 году тоже значительно изменится? — С 2025 года возможность применять УСН получит гораздо более широкий круг налогоплательщиков. Предельный объем годовой выручки для применения УСН будет повышен более чем в два раза — с 200 до 450 миллионов рублей. Менее строгими сделаны ограничения на остаточную стоимость основных средств: пороговое значение повышено с 150 миллионов рублей до 200 миллионов, при этом ограничения на предельное количество сотрудников остается неизменным — не более 130 человек. Кроме того, отменены повышенные ставки по УСН. Напомню, с 2021-го при превышениях лимитов для применения УСН действовали повышенные ставки: 8% при объекте налогообложения «доходы» и 20% при объекте налогообложения «доходы минус расходы». С 2025 года применяются только базовые ставки по УСН: 6% при объекте налогообложения «доходы» и 15% при объекте налогообложения «доходы минус расходы».

Фото: РИА «Новости»

Важным нововведением является признание «упрощенцев» плательщиками налога на добавленную стоимость. Однако предусмотрено освобождение от НДС, если сумма доходов за предыдущий год не превысила 60 миллионов рублей. Также освобождением смогут воспользоваться вновь созданные организации или индивидуальные предприниматели. Для получения освобождения от НДС при применении УСН предпринимать какие-либо специальные действия не нужно: если необходимые условия соблюдаются, оно действует автоматически.

Если лимит в 60 миллионов рублей превышен, то дается право выбора ставки НДС. Можно выбрать либо применение общего порядка исчисления и уплаты НДС — ставки 20% (10%) с правом применения вычетов, либо применение пониженных ставок. В этом случае ставка НДС составляет 5% (доходы до 250 миллионов рублей) или 7% (доходы до 450 миллионов рублей). Однако при применении пониженных ставок нет права на вычеты по НДС, а входящий НДС можно будет включать в расходы (объект «доходы минус расходы»).

— Екатерина Викторовна, а какие новшества затронут индивидуальных предпринимателей? — Федеральным законом от 8 августа 2024 года № 259-ФЗ для индивидуальных предпринимателей предусмотрено повышение суммы фиксированных взносов, увеличение верхнего порога для однопроцентного взноса, а также изменение сроков уплаты фиксированных взносов. Сумма фиксированных взносов в 2025 году за полный год регистрации составит 53 658 рублей. Индивидуальным предпринимателям необходимо обратить внимание на изменение срока уплаты суммы фиксированных взносов — 28 декабря (сейчас 31 декабря). Отдельно напомню, что ИП, являющиеся плательщиками налога на профессиональный доход (то есть в статусе самозанятых), а также работающие на автоматизированной УСН от уплаты этих взносов освобождены.

Фото: УФНС России по Московской области

На сегодня, если годовой доход ИП превышает 300 тысяч рублей, то он обязан платить дополнительный взнос в размере 1% превышения. С нового года пороговые суммы однопроцентного взноса будут меняться следующим образом: 300 888 рублей — в 2025 году;

321 818 рублей — в 2026 году;

342 923 рубля — в 2027 году. При этом срок уплаты дополнительного взноса с 1% суммы, превышающей установленный лимит годового дохода, не изменился — его необходимо уплатить до 1 июля.

— Давайте коснемся еще темы налоговой амнистии… — В соответствии с поручением президента Российской Федерации с 2025 года будет применяться так называемая налоговая амнистия для бизнеса. Суть закона о налоговой амнистии за дробление бизнеса заключается в освобождении от уплаты налогов, пеней и штрафов по итогам проверок 2022–2024 годов, при условии что в 2025–2026 годах факты дробления бизнеса не будут установлены.

Важно отметить, что амнистия проводится в отношении налоговых проверок за периоды 2022–2024 годов, решения по которым не вступили в силу на 12.07.2024 (до вступления в силу ст. 6 закона 176-ФЗ) и по результатам которых выявлены правонарушения, связанные с фактом дробления бизнеса.

Если налогоплательщик отказался от дробления бизнеса с 1 января 2025 года, действие амнистии распространится на три года — налоговые периоды 2022, 2023 и 2024 годов. Два года (2022-й и 2023-й) попадут под амнистию, если отказ от дробления бизнеса за 2025 и (или) 2026 годы произойдет только после назначения выездной налоговой проверки за эти периоды. В этом случае налогоплательщик должен уточнить налоговые обязательства еще и за 2024 год. Хочу обратить внимание, что ФНС России совместно с бизнес-объединениями разработала методические рекомендации по наиболее актуальным вопросам изменений налогового законодательства в 2025 году. — Екатерина Викторовна, большое спасибо за содержательную беседу. Вас и ваших коллег — с наступающим профессиональным праздником!