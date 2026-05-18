Инициативы по развитию села включили в народную программу «Единой России»

Развитие дорожной сети, доступной медицины, создание местных спортивных команд — с такими инициативами выступили жители сел и деревень Московской области для включения в новую народную программу «Единой России».

Как сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на отчетно-программном форуме «Есть результат!», где партия вместе с федеральным правительством подвела итоги выполнения народной программы по развитию сельских территорий и агропрома, в новую программу уже вошли комплексное развитие сельских территорий и создание условий для профессионального развития молодежи на селе. «Соответствующая программа полностью синхронизирована с народной программой партии, именно депутаты „Единой России“ ежегодно гарантируют ее финансирование, которое в 2025 году достигло более 110 миллиардов рублей. В результате в селах появляются новые школы и детские сады, ФАПы и поликлиники, спортивные и культурные учреждения. Строится жилье, обновляются дороги, ремонтируются дома культуры и библиотеки», — сообщил Владимир Якушев.

Еще одно направление совместной работы «Единой России» и правительства страны — создание условий для профессиональной реализации молодежи на селе и подготовка кадров.

По всей стране открыто более тысячи школьных агроклассов, а программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» привлекают на село молодых и квалифицированных специалистов. В дополнение к ним запущены программы «Земский работник культуры» и «Земский тренер». По словам заместителя председателя Мособлдумы, депутата фракции «Единая Россия» Олега Рожнова, на сельских территориях Московской области за последние пять лет построено более 40 школ и детских садов, капитально отремонтировано порядка 70 образовательных объектов.

«Не менее важным остается вопрос газификации. С 2021 года построены газопроводы в 196 сельских населенных пунктах: газ получили более 250 тысяч жителей. В 2026 году обеспечим газом еще 50 тысяч человек», — продолжил парламентарий.

Он сообщил также, что в прошлом году в Подмосковье создано шесть агротехнологических классов. Один из них открыт в школе «Созвездие» в Люберцах. По словам руководителя агрокафедры, преподавателя биологии Вероники Головачук, сегодня в проекте участвуют школьники с 7-го по 11-й класс, а внеурочные занятия посещают 50–60 учеников в каждой параллели. Для ребят оборудовано шесть специализированных помещений: кабинеты химии и биологии, аудитории с гидропонными и аэропонными установками, а также лекционный зал для занятий с представителями вузов и отраслевых компаний. Сами школьники признаются, что формат агроклассов заметно отличается от обычных уроков. Они пояснили, что за год занятий научились пересаживать растения, разбираться в селекции и даже создавать препараты для животных. Такие занятия помогают по-новому взглянуть на будущую профессию.

«Раньше я не задумывался, что аграрная сфера может быть настолько современной и интересной. Здесь есть лаборатории, специальные установки, много настоящей исследовательской работы», — заявил один из школьников.

Сейчас в Подмосковье, как и по всей стране, идет сбор наказов в новую народную программу партии: свои предложения уже внесли более 33 тысяч жителей. Инициативы затрагивают практически все аспекты жизни, в том числе и развитие сельских территорий. Житель Волоколамска предложил увеличить финансирование строительства и модернизации дорог и мостов в малых городах и сельской местности. В Серпухове прозвучала инициатива по капитальному ремонту Гавшинского сельского дома культуры. Жители Щелкова внесли в народную программу предложения по развитию женских консультаций на сельских территориях. В Электростали отметили, что нужно создавать спортивные команды по разным видам спорта на селе.