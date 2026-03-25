В Подмосковье впервые прошел форум, посвященный трансформации ресурсоснабжающих организаций «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству». Опытом обменялись представители профильных ведомств — эксперты в области ЖКХ со всей страны. В программу форума вошли тематические секции и пленарная дискуссия, старт которой дал губернатор Андрей Воробьев.

«Подобная работа, мозговые штурмы, изучение новых технологий позволяют нам управлять очень сложной системой ЖКХ. Мы хотим, чтобы РСО стали нашими настоящими партнерами, с которыми мы говорим на одном языке», — отметил он. Всего в Подмосковье более девяти миллионов жителей и свыше 50 тысяч многоквартирных домов. В регионе функционирует около семи тысяч социальных учреждений. Это больницы, школы, детские сады, спортивные центры и дома культуры. Каждое из них нужно обеспечивать бесперебойными ресурсами: теплом, водой и электричеством.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Работа ресурсоснабжающих организаций имеет ключевое значение для системы ЖКХ. Важно делать их надежными и технологичными, отметили на форуме. Цифровизация позволяет оптимизировать процессы, быстро выявлять зоны риска и предотвращать аварии. Применение ИИ в ЖКХ В Подмосковье реализовали уникальный проект «Цифровая котельная», при помощи которого специалисты могут удаленно контролировать состояние объектов ЖКХ. Кроме того, в прошлом году в пяти округах начался эксперимент по переводу РСО на электронный документооборот. В этом году к системе подключат еще 200 организаций и 380 управляющих компаний. Этот опыт в будущем планируют тиражировать на всю Россию. Еще один ИИ-проект — «Цифровой двойник» — позволил собрать в единую базу данные о параметрах и состоянии всех котельных и сетей региона. Нейросеть анализирует слабые места и дает рекомендации по составлению плана ремонта.

В ближайшем будущем ИИ начнет помогать при обработке и проверке документов для строительства блочно-модульных котельных, согласовании схем и подготовке расчетов. Единый центр управления ЖКХ и умные датчики В августе 2025 года в Подмосковье заработал Единый центр управления ЖКХ. На одной площадке сотрудники профильных министерств и РСО круглосуточно мониторят данные с датчиков, установленных на 3,5 тысячи котельных, а также информацию от диспетчерских служб. Это позволило сократить сроки реагирования на нештатные ситуации и снизить число жалоб. Умные датчики также начали ставить на объектах водоснабжения. Уже установили более двух тысяч таких устройств.

«Диспетчер в круглосуточном режиме видит и оценивает ситуацию на каждой станции. В случае нештатных ситуаций он оперативно принимает решение — аварийные службы выезжают и устраняют возникшие проблемы», — сказал генеральный директор АО «Люберецкий водоканал» Евгений Клейнбурд. Стандарт работы и оснащение РСО В прошлом году РСО Подмосковья получили 350 аварийно-спасательных машин, илососов и другой техники. В этом году им передадут еще 250. Вместе с тем продолжается внедрение единого стандарта работы организаций. Он включает 10 показателей, среди которых усиление диспетчерских служб и аварийных бригад, перевооружение, создание центра управления и многое другое. «Хочу поблагодарить те РСО, что вносят лепту в обновление коммунальной инфраструктуры в регионе. Также компанию „Мособлгаз“, стоящую в авангарде многих процессов, которые можно брать за образец и стандартизировать. Нам очень важно и дальше совершенствовать эту систему, чтобы аварий было как можно меньше», — сказал Воробьев.

В рамках форума прошла выставка современного оборудования для ЖКХ. Среди экспонатов — автомобили для работы на местах ЧП, бионическая робособака-сканер, робот-кроулер, а также инновационные трубы и счетчики.