Шахматы для детей: в чем польза игры для подрастающего поколения | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 17:59 «Игра завораживает». Карякин — о любви к шахматам и их значимости для детей Стипендию Сергея Карякина введут для талантливых шахматистов в Подмосковье Министерства спорта Московской области

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Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин возглавил Федерацию шахмат Московской области год назад, и за это время там произошли значительные изменения. Спортсмен рассказал в ведущей 360.ru Юлии Минаковской, что сейчас в регионе появилось несколько шахматных школ, спортсменов отправляют на всероссийские соревнования, а в скором времени появится и именная стипендия Сергея Карякина для талантливых детей Московской области.

«Когда я пришел, был только один человек в команде, а федерация — в минусе. Никакого бюджета, ничего вообще. Минимальная организация турнира была и все. Сейчас большой прогресс. Мы открываем шахматные школы <…> Мы отправляем на командный чемпионат России в Сочи шахматистов из Московской области. Это около 60-70 человек», — поделился чемпиона.

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Он признался, что все упирается в финансы, но организация проводит большую работу, находит средства и отправляет ребят на игры в другие города.

Соревнования в Московской области

Также федерация проводит шахматные турниры. В 2023 году прошел Открытый чемпионат Московской области с рекордным призовым фондом в три миллиона рублей.

«Много иностранцев участвовали, а победил, как это ни странно, американец русского происхождения. Это наш спортсмен, который уехал в Америку. Он приехал к нам, сыграл в чемпионате Московской области, выиграл. Апофеоз этой истории в том, что он вернулся в США, а ему сказали, что его исключают за игру в Подмосковье», — рассказал Карякин.

Теперь спортсмен вернется в Россию и будет выступать за подмосковную команду в Сочи.

«Мы возвращаем наши кадры», — посмеялся Карякин.

Любовь к шахматам

Сам Карякин обожает шахматы. Он начал заниматься ими в 5,5 года и сразу же полюбил игру. Чем больше он погружался в шахматный мир, тем интереснее становилось. Карякин признался, что до сих пор не знает всех шахматных комбинаций, потому что их бесконечное множество, даже компьютер до сих пор их не просчитал.

Эта игра бесконечна. И она все больше и больше завораживает. Сергей Карякин

Зачем шахматы детям?

Шахматы очень помогают для развития стратегического мышления, планирования поступков, уверен спортсмен. Карякин считает, что детей нужно привлекать к занятиям шахматами.

Есть определенный перекос: все знают, что ребенок должен заниматься спортом. Огромное количество детей ходит на футбол, хоккей, но не все думают, что интеллектуальное развитие ребенку тоже нужно. Это гармоничное развитие личности, это те навыки, которые помогут ему в жизни. Я считаю, что шахматы — социально значимая вещь. Сергей Карякин

Однозначно хорошие начинания по шахматам в Московской области будут продолжать. Это и открытие новых школ, и проведение турниров и кубков. Но есть и еще кое-что: именная стипендия Сергея Карякина.

«В ближайшее время планируется именная стипендия Сергея Карякина для талантливых детей Московской области», — сказал шахматист.

Он добавил, что, возможно, программа в будущем будет распространяться не только на детей, но и на взрослых. Пока все нужно начать.

Карякин отметил, что сейчас главное — поддерживать детей, помогать им развивать свои навыки. Шахматист подчеркнул, что это касается и юных жителей новых регионов России.

Ранее гроссмейстер рассказывал, что в России запустили аналог американской шахматной платформы Chess.com. Там можно сделать многое — обучающий или игровой контент есть как для детей, так и для взрослых.