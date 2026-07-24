Игорь Брынцалов подал документы для выдвижения в Мособлдуму

Спикер областного парламента Игорь Брынцалов подал документы в окружную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в депутаты Мособлдумы по Реутовскому одномандатному избирательному округу № 19, который объединяет Балашиху и Реутов.

«Для меня участие в выборах означает личную ответственность за развитие Подмосковья и реализацию тех программ, которые мы уже начали. На прошлых выборах было собрано свыше 780 тысяч наказов жителей по всей области — вопросы касались разных сфер. Сейчас „Единая Россия“ формирует новую народную программу на ближайшие пять лет. На данный момент поступило более 200 тысяч инициатив. Из них в Балашихе — почти 26 тысяч, в Реутове — восемь тысяч. Впереди большая работа», — отметил Игорь Брынцалов.

В ближайшее время избирательная комиссия проведет проверку документов и примет решение о регистрации кандидата в порядке, установленном действующим законодательством.

Игорь Брынцалов победил в предварительном голосовании «Единой России», которое проходило с 25 по 31 мая. Его кандидатуру поддержали на региональной конференции партии 2 июля.

Игорь Брынцалов родился 7 июня 1971 года в Черкесске Ставропольского края. Имеет два высших образования: окончил Ставропольский политехнический институт по специальности «Инженер-строитель» и Российскую академию государственной службы при президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление». Имеет ученую степень — кандидат экономических наук.

Трудовой путь начал в 1990 году. Работал в Прикубанском РСУ, на Черкесском заводе, предприятии «Брынцалов и К».

С 1997 года депутат Московской областной Думы. С 2002 по 2011 — Сенатор — представитель Мособлдумы в Совете Федерации ФС РФ. С 2011 года и по настоящее время председатель регионального парламента. В этом году, 26 мая, избран председателем Совета законодателей Центрального федерального округа.

За годы работы Игоря Брынцалова в Мособлдуме приняты законы, направленные на поддержку участников СВО, семей с детьми, развитие здравоохранения, образования, дорожного строительства и социальной сферы.

В Балашихе при его участии реализованы крупные проекты — строительство школ, детских садов, поликлиник, благоустроены парки и скверы. Сейчас в активной фазе строительство областной больницы в Ольгино. В Реутове — решение проблем с социальными объектами в мкр. 10А — новые школа, поликлиника и детский сад.