Игорь Брынцалов: «Будущее региона в наших руках»
С 18 по 20 сентября в Московской области пройдет трехдневное голосование — жители региона будут выбирать депутатов Государственной думы и Мособлдумы
От итогов выборов зависит дальнейший вектор развития региона. Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов пригласил избирателей принять участие в голосовании, отметив, что жители Подмосковья всегда отличались неравнодушием и стремлением менять жизнь вокруг к лучшему.
«От нашего общего решения зависит развитие городов и поселков, строительство школ и поликлиник, благоустройство парков, обновление дорог и дворов. Приглашаю каждого найти время, прийти на избирательные участки и сделать свой осознанный выбор. Будущее региона в наших руках!» — сказал Игорь Брынцалов.
Ранее по поводу предстоящих выборов к жителям обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что Подмосковье — это прежде всего люди. И все, что меняется вокруг, — результат труда огромного числа людей: врачей и учителей, строителей и инженеров, водителей, предпринимателей, работников предприятий.
«Подмосковье меняется каждый год. Мы строим школы, детские сады и больницы, развиваем дороги и транспорт, открываем новые производства, благоустраиваем города. Но за всеми этими проектами одна главная цель — чтобы людям здесь было комфортно жить, работать, растить детей и строить свое будущее», — сказал глава региона.
Отметив важность предстоящего выбора, губернатор пригласил всех жителей Подмосковья принять участие в выборах.
«Будущее региона зависит от решений, которые мы принимаем вместе», — подчеркнул он.
Завтра, 18 сентября, в Московской области откроются 3874 участковые избирательные комиссии. Избиратели могут проголосовать как традиционным способом — с помощью бумажного бюллетеня на избирательном участке, так и дистанционно — на портале vybory.gov.ru с авторизацией через госуслуги. Кроме того, жителям, имеющим ограничения по здоровью или иные уважительные причины не посещать участки, доступен надомный формат голосования.
Прозрачность выборов в Подмосковье будут обеспечивать тысячи наблюдателей. Из них около четырех тысяч — от «Единой России». Это люди разных профессий и возраста: представители образования и культуры, бизнеса, общественных и добровольческих организаций. В течение августа все наблюдатели прошли обучение юридическим аспектам работы.