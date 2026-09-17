Игорь Брынцалов: «Будущее региона в наших руках»

С 18 по 20 сентября в Московской области пройдет трехдневное голосование — жители региона будут выбирать депутатов Государственной думы и Мособлдумы

От итогов выборов зависит дальнейший вектор развития региона. Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов пригласил избирателей принять участие в голосовании, отметив, что жители Подмосковья всегда отличались неравнодушием и стремлением менять жизнь вокруг к лучшему.

«От нашего общего решения зависит развитие городов и поселков, строительство школ и поликлиник, благоустройство парков, обновление дорог и дворов. Приглашаю каждого найти время, прийти на избирательные участки и сделать свой осознанный выбор. Будущее региона в наших руках!» — сказал Игорь Брынцалов.