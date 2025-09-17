Первый очный модуль программы «Герои Подмосковья» завершается в мастерской управления «Сенеж». Преподаватели РАНХиГС, представители органов власти и депутаты Госдумы провели для финалистов лекции и практические занятия. С ними встретился губернатор Андрей Воробьев .

Программа «Герои Подмосковья» направлена на подготовку высококвалифицированных кадров для работы в органах государственной и муниципальной власти из числа бойцов СВО. На участие в ней было подано более 2,4 тысячи заявок из 69 регионов России. В результате отобрали 70 лучших кандидатов. Все они имеют боевые заслуги и госнаграды.

«Приятно, что наша программа популярна и востребована. Желающих принять в ней участие было порядка 2,5 тысячи. Знаю, что здесь ребята из разных регионов страны — Санкт-Петербург, Краснодар, Смоленск, Москва и т. д. Очень надеюсь, что вы получите все необходимые знания и компетенции для гражданской профессии», — сказал губернатор.

Образовательную программу разработали совместно с экспертами РАНХиГС. Она состоит из четырех модулей: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления».

В ходе обучения финалисты будут стажироваться в органах власти под руководством опытных наставников. Ими станут представители регионального правительства, депутаты и главы округов.

В завершение программы лучшие кандидаты получат предложения о работе или зачисление в кадровый резерв.