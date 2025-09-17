«Хотим, чтобы больше ребят было в игре». Воробьев — о кадровой программе для бойцов СВО в Подмосковье
Андрей Воробьев: завершается первый очный модуль программы «Герои Подмосковья»
Первый очный модуль программы «Герои Подмосковья» завершается в мастерской управления «Сенеж». Преподаватели РАНХиГС, представители органов власти и депутаты Госдумы провели для финалистов лекции и практические занятия. С ними встретился губернатор Андрей Воробьев.
Программа «Герои Подмосковья» направлена на подготовку высококвалифицированных кадров для работы в органах государственной и муниципальной власти из числа бойцов СВО. На участие в ней было подано более 2,4 тысячи заявок из 69 регионов России. В результате отобрали 70 лучших кандидатов. Все они имеют боевые заслуги и госнаграды.
«Приятно, что наша программа популярна и востребована. Желающих принять в ней участие было порядка 2,5 тысячи. Знаю, что здесь ребята из разных регионов страны — Санкт-Петербург, Краснодар, Смоленск, Москва и т. д. Очень надеюсь, что вы получите все необходимые знания и компетенции для гражданской профессии», — сказал губернатор.
Образовательную программу разработали совместно с экспертами РАНХиГС. Она состоит из четырех модулей: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления».
В ходе обучения финалисты будут стажироваться в органах власти под руководством опытных наставников. Ими станут представители регионального правительства, депутаты и главы округов.
В завершение программы лучшие кандидаты получат предложения о работе или зачисление в кадровый резерв.
На минувшей неделе в регионе прошли муниципальные выборы. Мандаты получили четверо финалистов «Героев Подмосковья». Иван Клещерев стал депутатом в Балашихе, Игорь Какушкин и Павел Папулов — во Фрязине, а Игорь Науменков — в Подольске.
Кадровая программа стала продолжением федерального «Времени Героев». В прошлом году ее прошли Кирилл Лосунчуков и Юлия Муллагалиева, которые теперь трудятся в правительстве Подмосковья. Они поделились с финалистами своим опытом и впечатлениями о новой должности.
Губернатор напомнил, что те, кто не попал на обучение в этом году, смогут попробовать свои силы в следующем.
«Мы всех вас ценим, нам не безразлично, получится у вас или нет. Хотим, чтобы у нас в регионе как можно большее количество ребят, вернувшихся с передовой, были в игре», — сказал он.
Поддержка военнослужащих
Подмосковье продолжает оказывать большую поддержку и тем бойцам, которые сейчас находятся на передовой. Им регулярно отправляют обмундирование и гуманитарную помощь. Губернатор напомнил, что в эту работу вовлечены неравнодушные жители.
«До сих пор и школьники, и старшее поколение активно помогают. Как материальная, так и моральная поддержка наших ребят — все имеет значение. Пока мы едины — мы непобедимы! И вы это знаете, как никто», — сказал он.