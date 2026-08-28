«Хорошо учиться — это большой труд». Воробьев проверил готовность школы № 1 в Королеве к открытию
Воробьев проверил готовность школы № 1 в Королеве к открытию после ремонта
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков проверили готовность школы № 1 в Королеве к открытию. Об этом сообщило управление пресс-службы главы и правительства региона.
Учебное заведение построили в 1989 году, с тех пор его ни разу комплексно не обновляли. Летом прошлого года здесь начался капремонт — 1 сентября учреждение примет учеников в модернизированном здании.
Все это стало возможным благодаря активным родителям и учителям, отметил Воробьев. По его словам, сначала здесь возвели современный корпус начальных классов, а когда закладывали фундамент, обратили внимание, что главное здание школы тоже нуждается в обновлении.
«Огромное спасибо нашим строителям — за год они сделали большую работу. Сегодня мы видим абсолютно новую школу. В ней будут учиться полторы тысячи детей. Накануне нового учебного года хочу от души пожелать всем успехов. Хорошо учиться — это большой, серьезный труд, поэтому принципиально важно, чтобы и учитель, и родители поддерживали ребят. Королев традиционно выпускает замечательных, выдающихся учеников, которые поступают в лучшие вузы страны — в Бауманку, МГУ, МГИМО, Физтех. И такая современная инфраструктура, безусловно, помогает ребятам добиваться высоких целей и смело планировать свое будущее», — сообщил губернатор.
После капремонта школа станет современным пространством для учебы и творчества. В классах будут действовать математические, гуманитарные, естественно-научные, технологические и предпринимательские классы. Партнерами выступают ведущие вузы России — МГТУ имени Баумана, РНИМУ имени Пирогова, Государственный университет просвещения и другие.
Большое внимание уделили дополнительному образованию: иностранные языки, робототехника, программирование, шахматы, творческие коллективы и спорт. Ученики не раз становились призерами Международной космической олимпиады, победителями конкурсов «Юные таланты Московии», «Большая перемена» и других престижных соревнований.
«У меня в этой школе учатся двое детей: сын идет в седьмой класс, а дочка — в четвертый. На время ремонта ребятам приходилось временно заниматься в разных корпусах. Но строители проделали работу очень быстро!» — отметила мама школьников Ольга Матвеенко.
Она восхитилась ремонтом — школа стала красивой, светлой и современной, с прекрасным актовым залом и просторными кабинетами.
В учебном учреждении реализовали авторский проект «Моя школа, моя история», посвященный отечественной космонавтике. На стенах создали рельефные панно в технике сграффито — они стали настоящим украшением интерьера.
«Здание отремонтировали капитально — здесь заменены все инженерные системы, обновлены фасады, сделаны светлые классы. Во всех кабинетах установлены интерактивные панели, а на стены нанесены рисунки на тему космонавтики, ведь для Королева это родная история. Уверен, учиться здесь будет невероятно комфортно и приятно», — сказал Легков.
В этом году в построенные и отремонтированные школы Королева пройдут более трех тысяч ребят. В микрорайоне Первомайском откроется новый корпус школы № 2 имени Ф. И. Тихонова на 825 мест, после капитального ремонта свои двери распахнут школы № 1 и № 13.
В Московской области 1 сентября заработают 15 новых школ и столько же детских садов. После ремонта учеников примут 49 школ, 19 садов и семь колледжей — это почти 50 тысяч новых и обновленных мест. За парты в 2026-м сядут порядка одного миллиона 94 тысяч школьников.