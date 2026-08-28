Сегодня 18:24 «Хорошо учиться — это большой труд». Воробьев проверил готовность школы № 1 в Королеве к открытию Воробьев проверил готовность школы № 1 в Королеве к открытию после ремонта Фото: Сергей Шешин Подмосковье

Школы

1 Сентября

Андрей Воробьев

Мособлдума

Королев

Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков проверили готовность школы № 1 в Королеве к открытию. Об этом сообщило управление пресс-службы главы и правительства региона.

Учебное заведение построили в 1989 году, с тех пор его ни разу комплексно не обновляли. Летом прошлого года здесь начался капремонт — 1 сентября учреждение примет учеников в модернизированном здании. Все это стало возможным благодаря активным родителям и учителям, отметил Воробьев. По его словам, сначала здесь возвели современный корпус начальных классов, а когда закладывали фундамент, обратили внимание, что главное здание школы тоже нуждается в обновлении. «Огромное спасибо нашим строителям — за год они сделали большую работу. Сегодня мы видим абсолютно новую школу. В ней будут учиться полторы тысячи детей. Накануне нового учебного года хочу от души пожелать всем успехов. Хорошо учиться — это большой, серьезный труд, поэтому принципиально важно, чтобы и учитель, и родители поддерживали ребят. Королев традиционно выпускает замечательных, выдающихся учеников, которые поступают в лучшие вузы страны — в Бауманку, МГУ, МГИМО, Физтех. И такая современная инфраструктура, безусловно, помогает ребятам добиваться высоких целей и смело планировать свое будущее», — сообщил губернатор.

Фото: Сергей Шешин

После капремонта школа станет современным пространством для учебы и творчества. В классах будут действовать математические, гуманитарные, естественно-научные, технологические и предпринимательские классы. Партнерами выступают ведущие вузы России — МГТУ имени Баумана, РНИМУ имени Пирогова, Государственный университет просвещения и другие. Большое внимание уделили дополнительному образованию: иностранные языки, робототехника, программирование, шахматы, творческие коллективы и спорт. Ученики не раз становились призерами Международной космической олимпиады, победителями конкурсов «Юные таланты Московии», «Большая перемена» и других престижных соревнований. «У меня в этой школе учатся двое детей: сын идет в седьмой класс, а дочка — в четвертый. На время ремонта ребятам приходилось временно заниматься в разных корпусах. Но строители проделали работу очень быстро!» — отметила мама школьников Ольга Матвеенко. Она восхитилась ремонтом — школа стала красивой, светлой и современной, с прекрасным актовым залом и просторными кабинетами.

Фото: Сергей Шешин