Губернатор Подмосковья: все соцобъекты будут со светом до 18:00

Воробьев сообщил о работах по восстановлению электричества и тепла в Подмосковье

В Подмосковье продолжают устранять последствия урагана. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о ситуации с ликвидацией последствий циклона в Подмосковье на данный момент.

«Самые сложные территории: Талдом, Дмитров, Руза, Сергиев Посад, Солнечногорск, Истра, Клин, Пушкинский, Химки и Долгопрудный. По плану все соцобъекты будут со светом до 18:00, в домах электроснабжение вернем до 23:00», — заявил глава Московской области.

На местах работают аварийные службы: от «Мособлэнерго» задействованы 18 бригад и 37 единиц техники, от Россети Московский регион — 24 бригады и 41 единица техники, от Аварийно-восстановительной службы Подмосковья — 20 человек и десять единиц техники. Кроме того, от «Мособллеса» работают 114 человек.

Компания «Россети» направила в пострадавшие территории 69 резервных источников электроснабжения, еще 26 передвижных электростанций поступило от «Мособлэнерго».