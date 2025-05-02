Губернатор Подмосковья: все соцобъекты будут со светом до 18:00
Воробьев сообщил о работах по восстановлению электричества и тепла в Подмосковье
В Подмосковье продолжают устранять последствия урагана. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о ситуации с ликвидацией последствий циклона в Подмосковье на данный момент.
«Самые сложные территории: Талдом, Дмитров, Руза, Сергиев Посад, Солнечногорск, Истра, Клин, Пушкинский, Химки и Долгопрудный. По плану все соцобъекты будут со светом до 18:00, в домах электроснабжение вернем до 23:00», — заявил глава Московской области.
На местах работают аварийные службы: от «Мособлэнерго» задействованы 18 бригад и 37 единиц техники, от Россети Московский регион — 24 бригады и 41 единица техники, от Аварийно-восстановительной службы Подмосковья — 20 человек и десять единиц техники. Кроме того, от «Мособллеса» работают 114 человек.
Компания «Россети» направила в пострадавшие территории 69 резервных источников электроснабжения, еще 26 передвижных электростанций поступило от «Мособлэнерго».
В Талдоме уже восстановили электроэнергию. Свет, воду и тепло подают в деревни Квашенки, Ермолино, в Кошелеве заполняют систему для подачи отопления. По словам Воробьева, горячая вода поступит в полном объеме к 15 часам, а с 16 часов начнется подача тепла в многоквартирные дома. К расчистке дорог в округе привлекли 87 человек и 37 единиц техники, для восстановления электричества задействовали 14 человек и три единицы техники. В ближайшее время в помощь направят еще 27 специалистов.
В Дмитрове работает восемь бригад Россетей, шесть бригад Россети — Восток, в пути еще девять бригад из Твери. В расчистке дорог для спецтехники участвует пять звеньев спасателей. В Рузе с 17:00 до 23:00 восстановят подачу электричества. В работах задействованы пять бригад и две единицы техники — еще восемь бригад от УК и МБУ привлекли дополнительно. «Мосавтодор» помогает расчищать дороги от упавших деревьев.
Электричество также восстановили в Семхозе, Краснозаводске, Богородском, Васильевском, Лозе, Мишутине, Самотовине и поселке Мостовик. В Сергиево-Посадский округ направят пять генераторов и семь бригад Россетей. Аварийные службы уже убрали большую часть поваленных деревьев. Свет, тепло и вода появятся в домах в течение дня.