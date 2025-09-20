Губернатор Подмосковья пожелал участникам Интервидения ярких выступлений

В Одинцове на площадке Live Арены проходит международный музыкальный конкурс Интервидение. В нем принимают участие представители 23 стран, среди которых Куба, Китай, Египет, США, Казахстан и другие. Россию на конкурсе представляет заслуженный артист Шаман. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высоко оценил организацию мероприятия и пожелал удачи всем участникам.

«Мы рады принимать в нашем родном и любимом Подмосковье музыкальный конкурс „Интервидение“. На протяжении всего времени мы старались создать для делегаций стран-участниц максимально комфортные условия. В этом нам помогали наши волонтеры — встречали конкурсантов в аэропорту, занимались их размещением, старались оперативно решать возникающие вопросы, и, конечно, сегодня все они также работают на площадке», — подчеркнул Воробьев.

Интервидение стало самым масштабным музыкальным событием в стране. Указ о его проведении подписал президент России в феврале этого года, а Московская область сыграла одну из ключевых ролей в подготовке.

Министерство информации и молодежной политики региона занималось формированием волонтерского корпуса. Из 2,5 тысячи заявок отобрали 490 от активистов из 47 регионов России и зарубежья. Все они прошли обучение, включая подготовку для тимлидеров и рекрутеров.

«Мы так долго учились, готовились, волновались — и вот наконец этот день настал. Мы прошли строгий отбор, интенсивное обучение. Здорово, что нам во всем помогало Министерство информации и молодежной политики Московской области, поддерживало. И теперь мы здесь, на площадке Live Арены, и все происходит по-настоящему!» — поделилась эмоциями тимлидер функции «Организация мероприятия» Ксения Карасева.

Сегодня волонтеры помогают зрителям и журналистам на площадке Live Арены, отвечают за навигацию, организационные вопросы и безопасность.

«Наши волонтеры не только помогают гостям с любыми вопросами и создают прекрасную атмосферу праздника, но и оперативно решают все возникающие ситуации. Самое ценное для меня — живые эмоции зрителей», — отметил тимлидернаправления «Сервисы для зрителей» Виталий Дегтярев.

Организаторы поблагодарили всех участников за вклад в проведение конкурса и выразили уверенность, что праздник музыки подарит радость каждому, независимо от итогов соревнования.