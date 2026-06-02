Губернатор Подмосковья подвел итоги выполнения Народной программы «Единой России» в регионе

В ходе отчетного форума «Подмосковье. Есть результат!» Андрей Воробьев подчеркнул ключевую роль партии в развитии Московской области и выполнении наказов жителей.

«Единая Россия» — это лицо власти на всех уровнях: муниципальном, региональном, федеральном. Она взяла на себя ответственность за выполнение обещаний и на предстоящих выборах должна подтвердить доверие людей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на отчетном форуме «Подмосковье. Есть результат!» в Красногорске, где партия и региональное правительство отчитались о выполнении народной программы за пять лет. Глава региона подчеркнул, что особое внимание уделялось выполнению наказов жителей по строительству социальных объектов. За этот период в регионе открыли более 100 новых больниц, поликлиник и амбулаторий — они появились практически в каждом городе области, сообщил губернатор. Отдельно он отметил запуск в 2024 году Детского центра имени Рошаля в Красногорске.

«Там помогают детям со всей России, в самых сложных случаях. И эти усилия уже дают ощутимый результат. Только за прошлый год детская смертность в стационарах по региону снизилась на ощутимые 20%, а в целом — почти на 8%», — подчеркнул Воробьев.

Он также обратил внимание на важность поддержки медработников и других специалистов социальной сферы. «Меры поддержки уже получают почти 18 тысяч медиков. Особенно востребовано все, что касается жилья — компенсация аренды. И конечно, наша программа социальной ипотеки — это больше 3500 квартир для медиков, учителей, молодых ученых, тренеров, которые остаются у нас в Подмосковье и работают с нашими жителями», — сказал глава региона. Отдельное внимание в регионе уделяется развитию транспорта — сфере, которая, как отметил Андрей Воробьев, «всегда была особым фокусом Народной программы «Единой России». Губернатор напомнил о запуске ЦКАД и реконструкции вылетных магистралей, которые «разгружают весь столичный регион, выводят транзит из городов, дают людям новые маршруты». Он также сообщил о ходе масштабного проекта — 45-километровой дороги от Солнцева до Железнодорожного.

«Буквально вчера мы открыли очередной участок ЮЛА. Огромный проект будет завершен в сентябре этого года», — сказал Андрей Воробьев.

Существенный результат, по его словам, достигнут и в жилищной сфере. В новые квартиры переехали более 36 тысяч жителей Подмосковья. Серьезная работа идет по благоустройству. В 2021 году президент поддержал программу обустройства парков в лесу, напомнил Андрей Воробьев: «И сегодня в Подмосковье не осталось ни одного города, где не было бы благоустроенного парка или сквера. Пять лет назад их было всего 24, сейчас — уже 219. Видим огромный положительный отклик, и в этом году сделаем еще 13 лесопарков». Он также отметил масштабную модернизацию жилищно-коммунального хозяйства региона: «Радует, что количество жалоб практически по всем ключевым направлениям снижается. Это значит, что наши усилия дают результат». В завершение своего выступления губернатор выразил уверенность, что «Единая Россия» на предстоящих выборах подтвердит доверие жителей Подмосковья, опираясь на реальные результаты, которые уже изменили жизнь региона к лучшему: «Мы одна страна, одна большая семья. Наша сила всегда была в сплоченности, в умении уважать и поддержать друг друга, объединиться ради общего дела. Пока мы едины, мы непобедимы, как говорят в „Единой России“. Так и есть!».