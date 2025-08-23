Губернатор Подмосковья открыл Международный фестиваль «Jazzовые сезоны»

В музее-заповеднике «Архангельское» начался фестиваль «Jazzовые сезоны». Мероприятие проводят с 2015 года под руководством народного артиста России Игоря Бутмана при поддержке правительства Подмосковья и Минкульта России. С приветственным слово к гостям фестиваля обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев .

«Мы очень рады видеть здесь людей, которые пришли с семьями, детьми, близкими, друзьями, чтобы провести время в кругу талантливых музыкантов. Хочу поприветствовать Игоря Михайловича Бутмана, он — мастер во всем, и вот уже 11-й год подряд проводит этот фестиваль. Желаю всем, кто сегодня пришел в музей-заповедник, чтобы этот вечер запомнился теплотой общения и прекрасной музыкой. Здоровья, успехов в добрых делах и наслаждайтесь нашим фестивалем», — отметил Воробьев.

Главная особенность фестиваля остается неизменной — все концерты проходят под открытым небом. В 2025 году «Jazzовые сезоны» продлятся два дня, 23 и 24 августа. За это время зрителей ждет 14 часов живой музыки на фоне исторической архитектуры.