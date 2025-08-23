Губернатор Подмосковья открыл Международный фестиваль «Jazzовые сезоны»
В музее-заповеднике «Архангельское» начался фестиваль «Jazzовые сезоны». Мероприятие проводят с 2015 года под руководством народного артиста России Игоря Бутмана при поддержке правительства Подмосковья и Минкульта России. С приветственным слово к гостям фестиваля обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы очень рады видеть здесь людей, которые пришли с семьями, детьми, близкими, друзьями, чтобы провести время в кругу талантливых музыкантов. Хочу поприветствовать Игоря Михайловича Бутмана, он — мастер во всем, и вот уже 11-й год подряд проводит этот фестиваль. Желаю всем, кто сегодня пришел в музей-заповедник, чтобы этот вечер запомнился теплотой общения и прекрасной музыкой. Здоровья, успехов в добрых делах и наслаждайтесь нашим фестивалем», — отметил Воробьев.
Главная особенность фестиваля остается неизменной — все концерты проходят под открытым небом. В 2025 году «Jazzовые сезоны» продлятся два дня, 23 и 24 августа. За это время зрителей ждет 14 часов живой музыки на фоне исторической архитектуры.
На фестивале традиционно выступают народные и заслуженные артисты России, зарубежные исполнители и ведущие джазовые коллективы. В разные годы на сцену выходили мировые звезды — Рэнди Брекер, Джон Бисли, группа Oregon, Тони Момрелл, Амброз Акинмузир, Йона Нильссон, Кристиан Скотт и многие другие. Российскую сцену представляли Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Сергей Мазаев, Тина Кузнецова, Валерий Сюткин, Антон Беляев, Леван Горозия и сам Игорь Бутман.
«Jazzовые сезоны» — наш самый атмосферный джазовый опен-эйр, который каждый год вдохновляет своей музыкой, гармонией и красотой тысячи людей! И мы счастливы, что с каждым годом их становится все больше! Здесь соединилось все: любовь к джазу, к природе, к публике и к артистам, которые у нас выступают», — добавил Бутман.
Программа 2025 года стала еще масштабнее. Работают две сцены, где выступают не только джазовые музыканты, но и артисты других жанров — репертуар подобран так, чтобы он был интересен и взрослым, и детям.