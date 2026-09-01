Губернатор Андрей Воробьев оценил работу обновленного ДК «Мир» в Домодедове
Губернатор Воробьев проверил работу ДК «Мир» в Домодедове после капремонта
Работу обновленного дворца культуры «Мир» в Домодедове проверил глава Московской области Андрей Воробьев. Масштабный капитальный ремонт в этом ДК завершили в прошлом году, сегодня же здесь занимаются более 800 человек, функционируют десятки творческих и спортивных направлений и проходят концерты, спектакли, выставки и другие мероприятия.
Губернатор посетил городской округ Домодедово в рамках рабочей поездки. Глава региона пообщался и с сотрудниками дворца культуры, и с местными жителями.
Во встрече также приняли участие сенатор России Александр Двойных, депутат Государственной Думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.
«Сегодня приехали в микрорайон Западный, чтобы проверить, как работает дворец культуры „Мир“ после капитального ремонта. Это один из основных культурных центров города, где занимается более 800 человек. Важно, что ДК охватывает все возраста: в „Мире“ занимаются дети и молодежь, приходят участники проекта „Активное долголетие“, приезжают новые артисты. По просьбам жителей развиваем новые творческие студии, в том числе для родителей», — отметил Андрей Воробьев.
Как модернизировали дворец культуры
Здание культурного центра построили в 1986 году. Ему требовалась глубокая модернизация, ремонт провели в несколько этапов.
Основной комплекс работ специалисты завершили в 2023 году. Сотрудники строительных компаний обновили главный корпус и малый концертный зал, полностью заменили инженерные коммуникации, благоустроили прилегающую территорию перед дворцом и сделали дополнительные парковочные места.
Уже в тот момент особое внимание уделили формированию доступной среды. На следующем этапе под ремонт попали главный концертный зал со сценой, прошло и техническое переоснащение дворца культуры «Мир».
«Радостно видеть сегодня такое современное здание — прекрасный зал с удобными креслами и отличной сценой, где может выступать театр или балетная труппа любого уровня. Вложения требовались серьезные, но это был запрос жителей — они ждали обновления. В городском округе Домодедово хорошо развита и спортивная инфраструктура, и парковые пространства, которые с каждым годом становятся все лучше. Сегодня у жителей востребованы места для общения и участия в мероприятиях — пространства, где можно проводить время с пользой и интересом», — сказал депутат Государственной Думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Внедрение сервиса «Умный ДК»
Уже в 2026 году Городской дворец культуры «Мир» подключили к региональному проекту «Умный ДК». Он связывает возможности обновленной инфраструктуры с цифровыми сервисами.
Список всех доступных занятий появился на платформе «Дома культуры Подмосковья». Здесь же любой может изучить характеристики помещений, записаться в кружок или даже арендовать студию онлайн.
Зрительный зал оснастили умными камерами с искусственным интеллектом для определения загрузки — сейчас эта система проходит тестирование. В самом здании обустроили новую удобную навигацию, установили зарядные станции, запустили бесплатный Wi-Fi, открыли кафе и зоны отдыха, а также установили велопарковку.
«Это была важная и интересная встреча с активными жителями нашего округа. Прозвучало много вопросов, предложений, но было и немало благодарностей в адрес главного дворца культуры Домодедова. Я живу здесь уже десять лет и знаю, как трепетно относятся к нему горожане. Ремонт немного задержался из-за пандемии, но теперь здесь и „Умный ДК“, и кафе, и велопарковки, и пандусы для маломобильных групп, и многое другое. Все современное, комфортное. За прошедший год ДК посетили более 40 тыс. человек. Думаю, что с учетом открытия после ремонта главного зала, цифра дойдет уже до 50 тыс. Для Домодедова это очень хороший показатель. Этот дворец культуры — наша гордость», — отметил депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.
Деятельность коллективов и планы развития
Каждый год во дворце культуры проходит около трех сотен событий — от локальных конкурсов и творческих фестивалей до гастролей известных артистов. На базе ДК работают 47 клубных секций самых разных профилей, заниматься можно вокалом и танцами, театром, учиться музыке или рисованию, осваивать разное рукоделие.
Местные коллективы регулярно берут награды на выездных конкурсах.
«У нас занимаются 45 коллективов, более 800 человек. Среди них два коллектива имеют звание „Народный“, четыре — „Образцовый“. Ребята участвуют в областных, окружных фестивалях, всегда приезжают с наградами. Работает театр-студия „Мельпомена“, куда ходят как самые маленькие артисты, так и наше старшее поколение. Реализуем различные совместные проекты с управлением образования округа, например, в нашем универсальном зале проводим выпускной бал. Огромное количество мероприятий для всех возрастных групп. У нас здесь базируется клуб „Активное долголетие“, а в ближайшее время откроется „Добро.Центр“ для молодежи», — рассказала директор «ЦКД „Импульс“, в структуре которого работает ДК „Мир“, Екатерина Жарикова.
Всего за 2023–2025 годы в Московской области привели в порядок 36 домов культуры. В планах на 2026–2027 годы стоит ремонт еще 12 подобных площадок.