Сегодня 20:44 Губернатор Андрей Воробьев оценил работу обновленного ДК «Мир» в Домодедове Губернатор Воробьев проверил работу ДК «Мир» в Домодедове после капремонта Фото: Сергей Шешин/пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье

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Андрей Воробьев

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Вячеслав Фетисов

Город Домодедово

Подмосковье

Работу обновленного дворца культуры «Мир» в Домодедове проверил глава Московской области Андрей Воробьев. Масштабный капитальный ремонт в этом ДК завершили в прошлом году, сегодня же здесь занимаются более 800 человек, функционируют десятки творческих и спортивных направлений и проходят концерты, спектакли, выставки и другие мероприятия.

Губернатор посетил городской округ Домодедово в рамках рабочей поездки. Глава региона пообщался и с сотрудниками дворца культуры, и с местными жителями. Во встрече также приняли участие сенатор России Александр Двойных, депутат Государственной Думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и депутат Московской областной Думы Олег Жолобов. «Сегодня приехали в микрорайон Западный, чтобы проверить, как работает дворец культуры „Мир“ после капитального ремонта. Это один из основных культурных центров города, где занимается более 800 человек. Важно, что ДК охватывает все возраста: в „Мире“ занимаются дети и молодежь, приходят участники проекта „Активное долголетие“, приезжают новые артисты. По просьбам жителей развиваем новые творческие студии, в том числе для родителей», — отметил Андрей Воробьев. Как модернизировали дворец культуры Здание культурного центра построили в 1986 году. Ему требовалась глубокая модернизация, ремонт провели в несколько этапов. Основной комплекс работ специалисты завершили в 2023 году. Сотрудники строительных компаний обновили главный корпус и малый концертный зал, полностью заменили инженерные коммуникации, благоустроили прилегающую территорию перед дворцом и сделали дополнительные парковочные места.

Фото: Сергей Шешин/пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева

Уже в тот момент особое внимание уделили формированию доступной среды. На следующем этапе под ремонт попали главный концертный зал со сценой, прошло и техническое переоснащение дворца культуры «Мир». «Радостно видеть сегодня такое современное здание — прекрасный зал с удобными креслами и отличной сценой, где может выступать театр или балетная труппа любого уровня. Вложения требовались серьезные, но это был запрос жителей — они ждали обновления. В городском округе Домодедово хорошо развита и спортивная инфраструктура, и парковые пространства, которые с каждым годом становятся все лучше. Сегодня у жителей востребованы места для общения и участия в мероприятиях — пространства, где можно проводить время с пользой и интересом», — сказал депутат Государственной Думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Внедрение сервиса «Умный ДК» Уже в 2026 году Городской дворец культуры «Мир» подключили к региональному проекту «Умный ДК». Он связывает возможности обновленной инфраструктуры с цифровыми сервисами. Список всех доступных занятий появился на платформе «Дома культуры Подмосковья». Здесь же любой может изучить характеристики помещений, записаться в кружок или даже арендовать студию онлайн.

Фото: Сергей Шешин/пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева

Зрительный зал оснастили умными камерами с искусственным интеллектом для определения загрузки — сейчас эта система проходит тестирование. В самом здании обустроили новую удобную навигацию, установили зарядные станции, запустили бесплатный Wi-Fi, открыли кафе и зоны отдыха, а также установили велопарковку. «Это была важная и интересная встреча с активными жителями нашего округа. Прозвучало много вопросов, предложений, но было и немало благодарностей в адрес главного дворца культуры Домодедова. Я живу здесь уже десять лет и знаю, как трепетно относятся к нему горожане. Ремонт немного задержался из-за пандемии, но теперь здесь и „Умный ДК“, и кафе, и велопарковки, и пандусы для маломобильных групп, и многое другое. Все современное, комфортное. За прошедший год ДК посетили более 40 тыс. человек. Думаю, что с учетом открытия после ремонта главного зала, цифра дойдет уже до 50 тыс. Для Домодедова это очень хороший показатель. Этот дворец культуры — наша гордость», — отметил депутат Московской областной Думы Олег Жолобов. Деятельность коллективов и планы развития Каждый год во дворце культуры проходит около трех сотен событий — от локальных конкурсов и творческих фестивалей до гастролей известных артистов. На базе ДК работают 47 клубных секций самых разных профилей, заниматься можно вокалом и танцами, театром, учиться музыке или рисованию, осваивать разное рукоделие. Местные коллективы регулярно берут награды на выездных конкурсах.

Фото: Сергей Шешин/пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева