График работы приемной правительства на октябрь утвердили в Подмосковье

Жители Московской области смогут в октябре лично обратиться к руководителям региональных министерств и ведомств, задать им вопросы и получить консультации. График работы приемной правительства региона утвердил губернатор Андрей Воробьев.

В октябре жителей региона примут министр экономики и финансов Подмосковья Дмитрий Прянчиков (1 октября), председатель Комитета по ценам и тарифам Олег Толмачев, первый заместитель председателя правительства Наталия Масленкина и председатель Комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин (2 октября).

Консультации 3 октября проведет министр по конкурентной политике Светлана Журавлева. На встречу с министром информации и молодежной политики Екатериной Швелидзе и министром физической культуры и спорта Дмитрием Абареновым можно будет попасть 7 октября.

В последующие дни жителей примут министр социального развития Андрей Кирюхин (8 октября), министр образования Ингрид Пильдес (9 октября), министр культуры и туризма Василий Кузнецов и министр государственного управления Надежда Куртяник (10 октября).

На вопросы жителей 14 октября ответит министр территориальной политики Юлия Губанова, 15 октября состоятся приемы заместителя председателя правительства — министра здравоохранения Максима Забелина и заместителя председателя правительства Вячеслава Духина.

На следующий день все желающие смогут обратиться к министру жилищной политики Елене Волковой, министру экологии и природопользования Виталию Мосину и министру по государственному надзору в строительстве Артуру Гарибяну, а 17 октября на вопросы ответят министр имущественных отношений Тихон Фирсов и министр по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Прием 20 октября проведет заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, а 22 октября жители смогут встретиться с заместителем председателя правительства — министром благоустройства Михаилом Хайкиным и министром сельского хозяйства и продовольствия Сергеем Двойных.

На следующий день прием проведет министр жилищно-коммунального хозяйства Кирилл Григорьев, а 24 октября — министр энергетики Сергей Воропанов.

Обратиться к главе Министерства строительного комплекса Александру Туровскому и начальнику Главного управления культурного наследия Юрию Гридневу жители смогут 27 сентября, а 28 октября состоится прием временно исполняющего обязанности министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Игоря Даниленко.

Двери для граждан 29 октября откроют первый заместитель председателя правительства Максим Фомин и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Марат Сибатулин.

Завершит октябрьский цикл приемов 30 октября советник губернатора Московской области (в ранге министра) Хатиа Окуджава.

Кроме того, в приемной будут работать адвокаты Московской областной коллегии. Они проведут бесплатные юридические консультации для жителей региона 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 октября с 10:00 до 14:00 по тому же адресу.

Записаться на прием к представителям органов власти или на консультацию к юристам можно по многоканальному телефону 8 (498) 602-31-13.