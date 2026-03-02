График работы приемной правительства на март утвердили в Подмосковье

В приемной правительства Подмосковья утвердили график встреч с руководителями ведомств на март. Приемная работает в Красногорске на бульваре Строителей в бизнес-центре «Кубик».

В 10:00 2 марта обращения жителей рассмотрел председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Олег Толмачев. На 3 марта запланированы две встречи: в 15:00 посетителей выслушают министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе и руководитель Главного управления региональной безопасности области в ранге министра Кирилл Карасев.

Утром 4 марта, в 10:00, прием проведет министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. На 5 марта назначена серия встреч: в 10:00 посетителей примет министр образования Ингрид Пильдес, а в 15:00 — председатель Комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин и министр экологии и природопользования Виталий Мосин.

В 15:00 10 марта консультации проведут вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева и начальник Главного управления гражданской защиты в ранге министра Сергей Самолевский.

На следующий день в 10:00 жителей примет заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин, а в 15:00 — вице-губернатор Подмосковья Владимир Локтев. В 10:00 12 марта вопросы посетителей рассмотрит министр жилищной политики Елена Волкова.

Утренний прием 13 марта проведут сразу два руководителя: министр имущественных отношений Тихон Фирсов и министр культуры и туризма Василий Кузнецов. На 16 марта запланированы встречи в разное время: в 10:00 — у министра экономики и финансов Дмитрия Прянчикова, а в 15:00 — у первого заместителя председателя правительства Наталии Масленкиной и заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой.

Также 17 марта в 15:00 консультации дадут министр правительства по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян и министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник.

В 10:00 18 марта обращения рассмотрит министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Игорь Даниленко. На 19 марта назначены четыре встречи: в 10:00 прием проведут заместитель председателя правительства — министр благоустройства Михаил Хайкин и министр правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова, в 15:00 — министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных и министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов.

На следующий день, 20 марта, в 10:00 на вопросы ответит министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В 15:00 23 марта жителей примет начальник главного управления культурного наследия Юрий Гриднев, а 24 марта в это же время встречи проведут заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и министр правительства региона по конкурентной политике Светлана Журавлева.

На 25 марта в 10:00 назначены консультации у первого заместителя председателя правительства Максима Фомина и министра транспорта и дорожной инфраструктуры Марата Сибатулина.

Встречи 26 марта распределили на два временных блока: в 10:00 жителей выслушает вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов, в 15:00 — советник губернатора региона в ранге министра Хатиа Окуджава и министр территориальной политики Московской области Юлия Губанова.

В 10:00 27 марта консультацию проведет министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. Завершит мартовскую серию приемов 30 марта встреча с министром строительного комплекса Александром Туровским, которая начнется в 10:00.