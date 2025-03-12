От морских глубин до взлетной полосы. Как город Домодедово стал центром авиации
Город Домодедово в Подмосковье для многих неразрывно связан с одноименным аэропортом. Однако любознательного путешественника там ждет широкий выбор развлечений: от речных прогулок на каяке до изучения звездного неба под чутким руководством профессиональных астрономов. О том, как провести незабываемый день в Домодедове, — в материале 360.ru.
Как появился город Домодедово
История Домодедова уходит корнями в далекое прошлое. Около 200-300 миллионов лет назад это место полностью покрывала вода, о чем свидетельствуют сохранившиеся залежи известняка с отпечатками ракушек и прочих морских обитателей. После ледникового периода в этой местности остались глубокие речные долины, песчаные слои и красная глина. Когда-то здесь, вероятно, даже жили мамонты.
Письменные упоминания о Домодедове впервые появились в 1401 году в духовной грамоте князя Серпуховского и Боровского Владимира Андреевича Храброго.
Интересны теории просхождения названия населенного пункта. Одна из версий гласит, что оно образовалось от клички первопоселенца Домодеда, которая, в свою очередь, пошла от слова «домосед». Другие исследователи полагают, что первичным было слово «домодел», что означало «строитель». Именно это якобы было основным занятием древних жителей села. Третья гипотеза связана с человеком, которого называли Дед Модо. Он владел землями в этой местности, а позже его имя стало ассоциироваться с деревней.
В начале XVIII века Домодедовскую и Мячковскую волости пожаловали сподвижнику Петра I — князю Александру Меншикову.
В 1812 году через село Ям, расположенное неподалеку от города, проходили войска генерала Дохтурова и фельдмаршала Кутузова, а затем там же видели отступавшую французскую армию.
В XIX веке в районе Домодедова активно работали мельницы и каменоломни. Помещик Похвистнев в 1825 году основал здесь бумагопрядильную фабрику, которая стала одной из первых в России. Позже в селе появились кирпичный и известковый заводы, а также две фабрики.
В 1900-м Домодедово стало поселком при железнодорожной станции на линии Москва — Павелец.
На фоне реконструкции Москвы в 1937 году на эти территории переселились примерно 200 столичных семей. К 1938-му в рабочем поселке проживали почти девять тысяч человек, а к началу Великой Отечественной войны численность жителей превысила 14 тысяч.
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Главные достопримечательности Домодедово
Парк культуры и отдыха «Елочки»
Отдых в Домодедове можно начать с прогулке в парке «Елочки», расположенном в сосновом лесу. Там есть аттракционы, пруд, мини-зоопарк и кафе. Там же установлено несколько арт-объектов. Особое внимание гостей привлекает пространство «Кубикус», состоящее из нескольких помещений. Одно наполнено воздушными шарами, в другом расположена зеркальная комната. Также там есть кафе и игровые зоны.
В парке расположен и храм Петра и Февронии, который могут посетить все желающие.
Парк «Пространство детской мечты»
Юным посетителям особенно понравится экологический ландшафтный парк «Пространство детской мечты», где находятся музеи «Сказка», «Пенька» и «Королевство кривых зеркал». Также на территории есть детская спортивная площадка и даже «камень желаний».
В парке установлено множество красочных фигур, на фоне которых можно сделать фотографии. По предварительной записи тут проводят мероприятия. Вход на территорию стоит 400 рублей для взрослых и 300 — для детей.
Собор Всех святых в земле Российской просиявших
Кирпичный пятиглавый храм начали строить в 1992 году, а освятили через пять лет. В 2001 году по благословению патриарха Алексия II в собор передали частицу мощей блаженной Матроны. Также там хранится ковчег с мощами князя Александра Невского, преподобных Марфы и Александры Дивеевских и других почитаемых святых.
Храм открыт для посещений. Любой желающий может не только увидеть монументальное здание снаружи, но и осмотреть фрески, иконы и реликвии, хранящиеся внутри.
Серафимо-Знаменский скит
На въезде в село Битягово возле Домодедова в окружении леса находится Серафимо-Знаменский скит. Здание, напоминающее шатер с зеленой крышей, построили в начале XIX века по проекту мастера модерна Леонида Стеженского.
Обитель основала грузинская княжна Тамара Марджанишвили, или, как ее называли прихожане, матушка Фамарь. Скит состоит из нескольких ярусов с 24 кокошниками в четыре ряда. Внутри расположены 12 келий.
В обители верующие могут также поклониться частицам мощей матушки Фамари, Сергия Радонежского, Александра Свирского, мученицы Татианы и других святых.
Многие посетители отмечают, что несмотря на близость скита к городу и аэропорту, там необычайно тихо и спокойно. Договориться о посещении можно по номеру +7 915 291-79-29.
Музей-заповедник «Горки Ленинские»
Всего в 10 километрах от Домодедова расположен государственный музей-заповедник «Горки Ленинские». Усадьбой в разные годы владели дворянские семьи, среди которых Трубецкие, Дурасовы и Морозовы. Именно там последние годы своей жизни провел революционер Владимир Ленин.
С 1949 года в усадьбе работает мемориальный Дом-музей В. И. Ленина. Любой желающий может осмотреть интерьеры и экспозиции, а также прогуляться по живописному саду.
Домодедовский историко-художественный музей
Домодедовский историко-художественный музей работает с 1992 года. В его основу легли материалы, которые собрал краевед Олег Кузнецов. Здесь можно узнать, как развивались территории с древности до наших дней, увидеть предметы крестьянского быта, чучела животных, скульптуры и подарки, которые сделали городу.
Отдельная часть посвящена работам знаменитого путешественника Федора Конюхова — рисункам и графике.
В музее нередко проводят выставки. С актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте. Вход свободный.
Госфильмофонд в Домодедове
Эта точка на карте города — настоящая жемчужина не только для любителей кино, но и для всех, кого интересует история.
Госфильмофонд в микрорайоне Белые Столбы работает с конца 1930-х годов. Посетить его можно только в рамках экскурсии, на которую необходимо записаться заранее.
Посетителям рассказывают и показывают, как проходит процесс реставрации фильмов, приглашают побывать в хранилище пленок, где температура никогда не превышает +2 градусов, и посетить музей, в котором представлены вырезки из газет с рецензиями советских критиков на картины.
В камерных залах также можно посмотреть фильмы.
Обсерватория Александра Крылова
В Домодедове есть еще одно интересное место, о котором не все знают. Речь идет об обсерватории «Персей». Здание состоит из нескольких павильонов, где установлены телескопы.
Гостям до 17:00 предлагают посетить туры, во время которых астрономы читают небольшие лекции и проводят эксперименты.
С 22:30 там начинаются ночные экскурсии. Ученые рассказывают всем желающим, как читать карту звездного неба, показывают скопления галактик и кольца Сатурна.
Ознакомиться с правилами посещения можно на сайте, а записаться на экскурсию по телефону +7 903 161-71-22.
Почему Домодедово — город летчиков
Международный аэропорт Домодедово, который стал второй по объему пассажиропотока авиагаванью в России, открылся в апреле 1962 года. С тех пор Домодедово стали называть «городом летчиков».
Многие пилоты, штурманы, стюардессы и другие сотрудники аэропорта предпочитают снимать и покупать квартиры именно в этом округе, чтобы быстрее добираться до места работы.
В истории города, однако, есть и другие события, связанные с авиацией. В годы Великой Отечественной войны в небе над деревней Мансурово Виктор Талалихин совершил первый ночной таран немецкого самолета-бомбардировщика. В честь Героя Советского Союза позже назвали улицу.
В Домодедове также есть улица Курыжова, названная в честь героя Давыда Курыжова, проживавшего в городе и некоторое время работавшего диспетчером в авиагавани. Улицу Ильюшина назвали в честь знаменитого конструктора Сергея Ильюшина, создавшего Ил-2 — самый массовый самолет-штурмовик в истории авиации. Еще в Домодедове есть проспект Академика Туполева, который создал более 100 типов самолетов.
Как добраться до Домодедова
До Домодедова проще всего доехать на машине по Каширскому шоссе или скоростной автомагистрали «Дон». Дорога из центра Москвы без пробок займет чуть больше часа.
В город с Павелецкого вокзала ходят электрички. Выйти можно на станциях «Домодедово», «Авиационная», «Барыбино», «Взлетная». В пути придется провести примерно 45 минут.
Кроме того, ежедневно до города от станции метро «Домодедовская» ездят автобусы № 308 и № 466. Дорога займет приблизительно 25 минут.
Домодедово сейчас
Этот город прекрасно подходит для любителей прогулок. Помимо парков «Городской лес», «Константиново», «Взлет», «Гальчино», есть скверы и площади с оборудованными местами для отдыха.
Любители порыбачить могут посетить клуб «Дикий карп», где также предусмотрены игровые площадки для юных гостей. Кроме того, там оборудован мини-пруд для детской рыбалки.
В городе расположен один из старейших банных комплексов в Подмосковье — Востряковские бани. Их построили в начале прошлого века, а совсем недавно модернизировали. Желающие могут посетить русскую парную на дровах и насладиться массажем.
Отличным способом перегрузки станет прогулка на каяках и сапах по реке Пахре или катание на лодке в парке «Елочки».
В домах культуры и библиотеках Домодедова регулярно проводят познавательные мероприятия для детей, молодежи и взрослых, мастер-классы, музыкально-поэтические вечера, лекции и викторины. С актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте округа.
Кроме того, в городе можно вкусно пообедать и поужинать. Самый красивый вид — на взлетную полосу — открывается для посетителей кафе в аэропорту. Но туристам, которые не собираются в далекое путешествие, не стоит отчаиваться. В кафе «Здрасте» подают модные боулы и поке, а минималистичный интерьер приятно удивит даже самых взыскательных гостей. Средний чек — 1500 рублей.
В парке «Елочки» находится уютный ресторан «Все сезоны», где можно отдохнуть на мягких диванах и насладиться хорошо приготовленным шашлыком. Ужин на двоих обойдется в среднем в 1700 рублей.
Перекусить на скорую руку можно в кафе «Помпончик». Посетителей угощают не только пончиками, но также пельменями, варениками и блинами. Также там можно выпить чай и кофе. Обед на одного человека будет стоить от 700 рублей.