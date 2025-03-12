12 марта 2025 17:27 От морских глубин до взлетной полосы. Как город Домодедово стал центром авиации 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Подмосковье

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Город Домодедово в Подмосковье для многих неразрывно связан с одноименным аэропортом. Однако любознательного путешественника там ждет широкий выбор развлечений: от речных прогулок на каяке до изучения звездного неба под чутким руководством профессиональных астрономов. О том, как провести незабываемый день в Домодедове, — в материале 360.ru.

Как появился город Домодедово

История Домодедова уходит корнями в далекое прошлое. Около 200-300 миллионов лет назад это место полностью покрывала вода, о чем свидетельствуют сохранившиеся залежи известняка с отпечатками ракушек и прочих морских обитателей. После ледникового периода в этой местности остались глубокие речные долины, песчаные слои и красная глина. Когда-то здесь, вероятно, даже жили мамонты. Письменные упоминания о Домодедове впервые появились в 1401 году в духовной грамоте князя Серпуховского и Боровского Владимира Андреевича Храброго.

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Интересны теории просхождения названия населенного пункта. Одна из версий гласит, что оно образовалось от клички первопоселенца Домодеда, которая, в свою очередь, пошла от слова «домосед». Другие исследователи полагают, что первичным было слово «домодел», что означало «строитель». Именно это якобы было основным занятием древних жителей села. Третья гипотеза связана с человеком, которого называли Дед Модо. Он владел землями в этой местности, а позже его имя стало ассоциироваться с деревней. В начале XVIII века Домодедовскую и Мячковскую волости пожаловали сподвижнику Петра I — князю Александру Меншикову.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

В 1812 году через село Ям, расположенное неподалеку от города, проходили войска генерала Дохтурова и фельдмаршала Кутузова, а затем там же видели отступавшую французскую армию. В XIX веке в районе Домодедова активно работали мельницы и каменоломни. Помещик Похвистнев в 1825 году основал здесь бумагопрядильную фабрику, которая стала одной из первых в России. Позже в селе появились кирпичный и известковый заводы, а также две фабрики. В 1900-м Домодедово стало поселком при железнодорожной станции на линии Москва — Павелец. На фоне реконструкции Москвы в 1937 году на эти территории переселились примерно 200 столичных семей. К 1938-му в рабочем поселке проживали почти девять тысяч человек, а к началу Великой Отечественной войны численность жителей превысила 14 тысяч.

Интересно Городом районного подчинения Домодедово стало 12 марта 1947 года, статус городского округа территория приобрела в 2006-м. Городом районного подчинения Домодедово стало 12 марта 1947 года, статус городского округа территория приобрела в 2006-м.

Главные достопримечательности Домодедово Парк культуры и отдыха «Елочки»

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Отдых в Домодедове можно начать с прогулке в парке «Елочки», расположенном в сосновом лесу. Там есть аттракционы, пруд, мини-зоопарк и кафе. Там же установлено несколько арт-объектов. Особое внимание гостей привлекает пространство «Кубикус», состоящее из нескольких помещений. Одно наполнено воздушными шарами, в другом расположена зеркальная комната. Также там есть кафе и игровые зоны. В парке расположен и храм Петра и Февронии, который могут посетить все желающие.

Парк «Пространство детской мечты»

Юным посетителям особенно понравится экологический ландшафтный парк «Пространство детской мечты», где находятся музеи «Сказка», «Пенька» и «Королевство кривых зеркал». Также на территории есть детская спортивная площадка и даже «камень желаний». В парке установлено множество красочных фигур, на фоне которых можно сделать фотографии. По предварительной записи тут проводят мероприятия. Вход на территорию стоит 400 рублей для взрослых и 300 — для детей.

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Собор Всех святых в земле Российской просиявших

Кирпичный пятиглавый храм начали строить в 1992 году, а освятили через пять лет. В 2001 году по благословению патриарха Алексия II в собор передали частицу мощей блаженной Матроны. Также там хранится ковчег с мощами князя Александра Невского, преподобных Марфы и Александры Дивеевских и других почитаемых святых. Храм открыт для посещений. Любой желающий может не только увидеть монументальное здание снаружи, но и осмотреть фрески, иконы и реликвии, хранящиеся внутри.

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Серафимо-Знаменский скит На въезде в село Битягово возле Домодедова в окружении леса находится Серафимо-Знаменский скит. Здание, напоминающее шатер с зеленой крышей, построили в начале XIX века по проекту мастера модерна Леонида Стеженского.

Обитель основала грузинская княжна Тамара Марджанишвили, или, как ее называли прихожане, матушка Фамарь. Скит состоит из нескольких ярусов с 24 кокошниками в четыре ряда. Внутри расположены 12 келий. В обители верующие могут также поклониться частицам мощей матушки Фамари, Сергия Радонежского, Александра Свирского, мученицы Татианы и других святых. Многие посетители отмечают, что несмотря на близость скита к городу и аэропорту, там необычайно тихо и спокойно. Договориться о посещении можно по номеру +7 915 291-79-29.

Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Всего в 10 километрах от Домодедова расположен государственный музей-заповедник «Горки Ленинские». Усадьбой в разные годы владели дворянские семьи, среди которых Трубецкие, Дурасовы и Морозовы. Именно там последние годы своей жизни провел революционер Владимир Ленин. С 1949 года в усадьбе работает мемориальный Дом-музей В. И. Ленина. Любой желающий может осмотреть интерьеры и экспозиции, а также прогуляться по живописному саду.

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Домодедовский историко-художественный музей Домодедовский историко-художественный музей работает с 1992 года. В его основу легли материалы, которые собрал краевед Олег Кузнецов. Здесь можно узнать, как развивались территории с древности до наших дней, увидеть предметы крестьянского быта, чучела животных, скульптуры и подарки, которые сделали городу. Отдельная часть посвящена работам знаменитого путешественника Федора Конюхова — рисункам и графике. В музее нередко проводят выставки. С актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте. Вход свободный.

Госфильмофонд в Домодедове Эта точка на карте города — настоящая жемчужина не только для любителей кино, но и для всех, кого интересует история.

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Госфильмофонд в микрорайоне Белые Столбы работает с конца 1930-х годов. Посетить его можно только в рамках экскурсии, на которую необходимо записаться заранее. Посетителям рассказывают и показывают, как проходит процесс реставрации фильмов, приглашают побывать в хранилище пленок, где температура никогда не превышает +2 градусов, и посетить музей, в котором представлены вырезки из газет с рецензиями советских критиков на картины. В камерных залах также можно посмотреть фильмы.

Обсерватория Александра Крылова В Домодедове есть еще одно интересное место, о котором не все знают. Речь идет об обсерватории «Персей». Здание состоит из нескольких павильонов, где установлены телескопы. Гостям до 17:00 предлагают посетить туры, во время которых астрономы читают небольшие лекции и проводят эксперименты. С 22:30 там начинаются ночные экскурсии. Ученые рассказывают всем желающим, как читать карту звездного неба, показывают скопления галактик и кольца Сатурна. Ознакомиться с правилами посещения можно на сайте, а записаться на экскурсию по телефону +7 903 161-71-22.

Почему Домодедово — город летчиков Международный аэропорт Домодедово, который стал второй по объему пассажиропотока авиагаванью в России, открылся в апреле 1962 года. С тех пор Домодедово стали называть «городом летчиков».

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Многие пилоты, штурманы, стюардессы и другие сотрудники аэропорта предпочитают снимать и покупать квартиры именно в этом округе, чтобы быстрее добираться до места работы. В истории города, однако, есть и другие события, связанные с авиацией. В годы Великой Отечественной войны в небе над деревней Мансурово Виктор Талалихин совершил первый ночной таран немецкого самолета-бомбардировщика. В честь Героя Советского Союза позже назвали улицу. В Домодедове также есть улица Курыжова, названная в честь героя Давыда Курыжова, проживавшего в городе и некоторое время работавшего диспетчером в авиагавани. Улицу Ильюшина назвали в честь знаменитого конструктора Сергея Ильюшина, создавшего Ил-2 — самый массовый самолет-штурмовик в истории авиации. Еще в Домодедове есть проспект Академика Туполева, который создал более 100 типов самолетов.

Фото: Сергей Ильюшин (1894-1977), выдающийся советский авиаконструктор. Главный конструктор ОКБ авиазавода им. В. Р. Менжинского. Н. Нилов / РИА «Новости»

Как добраться до Домодедова До Домодедова проще всего доехать на машине по Каширскому шоссе или скоростной автомагистрали «Дон». Дорога из центра Москвы без пробок займет чуть больше часа. В город с Павелецкого вокзала ходят электрички. Выйти можно на станциях «Домодедово», «Авиационная», «Барыбино», «Взлетная». В пути придется провести примерно 45 минут. Кроме того, ежедневно до города от станции метро «Домодедовская» ездят автобусы № 308 и № 466. Дорога займет приблизительно 25 минут. Домодедово сейчас Этот город прекрасно подходит для любителей прогулок. Помимо парков «Городской лес», «Константиново», «Взлет», «Гальчино», есть скверы и площади с оборудованными местами для отдыха. Любители порыбачить могут посетить клуб «Дикий карп», где также предусмотрены игровые площадки для юных гостей. Кроме того, там оборудован мини-пруд для детской рыбалки.

В городе расположен один из старейших банных комплексов в Подмосковье — Востряковские бани. Их построили в начале прошлого века, а совсем недавно модернизировали. Желающие могут посетить русскую парную на дровах и насладиться массажем. Отличным способом перегрузки станет прогулка на каяках и сапах по реке Пахре или катание на лодке в парке «Елочки».

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В домах культуры и библиотеках Домодедова регулярно проводят познавательные мероприятия для детей, молодежи и взрослых, мастер-классы, музыкально-поэтические вечера, лекции и викторины. С актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте округа. Кроме того, в городе можно вкусно пообедать и поужинать. Самый красивый вид — на взлетную полосу — открывается для посетителей кафе в аэропорту. Но туристам, которые не собираются в далекое путешествие, не стоит отчаиваться. В кафе «Здрасте» подают модные боулы и поке, а минималистичный интерьер приятно удивит даже самых взыскательных гостей. Средний чек — 1500 рублей.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В парке «Елочки» находится уютный ресторан «Все сезоны», где можно отдохнуть на мягких диванах и насладиться хорошо приготовленным шашлыком. Ужин на двоих обойдется в среднем в 1700 рублей. Перекусить на скорую руку можно в кафе «Помпончик». Посетителей угощают не только пончиками, но также пельменями, варениками и блинами. Также там можно выпить чай и кофе. Обед на одного человека будет стоить от 700 рублей.