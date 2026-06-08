Голосование за объекты благоустройства завершится в Подмосковье 12 июня

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, организованное «Единой Россией» и Минстроем России, завершится 12 июня, в День России. Жители сами решат, что нужно улучшить в первую очередь: обновить детскую площадку или установить скейт-парк, обустроить уютный сквер, создать комфортную зону отдыха или велодорожки. Объекты-победители будут включены в новую народную программу «Единой России».

Этим шансом уже воспользовались тысячи жителей Щелковского городского округа: они предложили для благоустройства набережную Юности, сквер на улице Талсинская, территорию улицы Жегаловская, площадь перед ЗАГСом и Краснознаменский сквер у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны.

Глава Щелково, секретарь местного отделения партии Андрей Булгаков отметил, что в округе благодаря всероссийскому голосованию уже создано 16 комфортных зон отдыха, которые полюбились жителям.

«Благоустройство, конечно, затрагивает каждого. В составе наказов „Единой России“ это одно из самых востребованных направлений. За пять лет в Подмосковье приведены в порядок сотни объектов. Финансирование программы выросло более чем вдвое. Впереди запуск новых проектов, в том числе обустройство Щелковского Центрального парка и прудов Щелково», — поделился Андрей Булгаков.

Современные пространства появились и в Балашихе. Обустройство территории по улице Парковая и площади перед Ледовым дворцом поддержали около 14 тысяч жителей. В 2026–2027 годах здесь запланирована масштабная реконструкция с устройством интерактивного фонтана, зон для отдыха и площадок для массовых мероприятий.

«За последние годы в городе создано много новых общественных пространств: большие парки, уютные скверы, современные дворовые площадки — и люди на собственном опыте видят, что изменения работают. Сейчас в голосовании участвуют 42 территории — от дворов и маленьких скверов до крупных парковых зон», — рассказал секретарь местного отделения «Единой России», глава Балашихи Сергей Юров.

Московская область устойчиво входит в тройку лидеров по качеству городской среды среди регионов России. За последние пять лет в Подмосковье благоустроено около 350 общественных пространств. Особое внимание уделяется обустройству лесных массивов, которые превращаются в безопасные лесопарки с беговыми дорожками, освещением и спортивными зонами.

В 2026 году в Подмосковье запланирована работа по 70 объектам: парки, лесопарки, скверы и набережные ждет обновление с обустройством пешеходных и велодорожек, озеленением, организацией навигации и освещения, а также обустройством детских и спортивных площадок. Принять участие в голосовании может каждый житель Московской области старше 14 лет. Голосование проходит онлайн на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru с авторизацией через Госуслуги.

Параллельно «Единая Россия» собирает предложения в новую народную программу, в которой будет зафиксированы задачи на следующие пять лет. Оставить свое предложение можно на базе местных общественных приемных, по телефону «горячей линии» 8-800-200-89-50 и через электронную форму на портале результат.рф.