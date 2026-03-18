Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в Подмосковье

В Подмосковье отметили день воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

Этому историческому событию предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство крымчан и жителей Севастополя проголосовало за воссоединение с Россией. Как подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, это дата, которая разделила новейшую историю России на «до» и «после».

«Двенадцать лет назад крымчане отказались предавать историю, забывать родной русский язык и отдавать будущее в руки тех, кто сеял вражду. Они приняли единственно верное для себя решение — навсегда связать судьбу с Россией. Мы без колебаний поддержали их выбор и на весь мир твердо сказали: „Своих не бросаем“. Возвращение полуострова в родную гавань стало тектоническим сдвигом: мы сломали навязанные извне сценарии и начали строить будущее по своим правилам. Именно тогда закончилась эпоха геополитических уступок и началась эра безусловного российского суверенитета. Крымская весна стала той самой точкой, в которой вновь закалился наш характер. Характер народа-победителя», — сказал Игорь Брынцалов.

Каждый март праздничные мероприятия ко Дню крымской весны объединяют всю страну — от Калининграда до Камчатки. Московская область традиционно становится одной из самых активных площадок: здесь «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» организуют лекции, акции, флешмобы и встречи с ветеранами, собирая тысячи жителей.