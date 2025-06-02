02 июня 2025 12:36 «Главный критерий — посещаемость». Андрей Воробьев — о развитии парков Подмосковья в 2025 году Андрей Воробьев: свыше 130 зон отдыха облагородят в Подмосковье в 2025 году 0 0 0 Фото: В Коломне завершается благоустройство парка Мира / Медиасток.рф Подмосковье

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С наступлением лета все больше жителей и гостей Подмосковья начали проводить время в парках, скверах и на набережных. О важности создания комфортной среды для отдыха и планах по благоустройству на 2025 год рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

В Московской области 11 лет назад действовали 24 парковые территории, а сейчас их количество увеличилось до 209. Обновление и развитие парковой инфраструктуры «В местах отдыха, в парках, лесопарках — большое количество семей и отдыхающих. И главное — как мы наполняем жизнь в парках», — пояснил Андрей Воробьев. В текущем году планируется облагородить еще 134 объекта, в том числе 15 парков, 10 лесопарков, скверы, набережные и пешеходные зоны. «У нас в этом году новое мероприятие — благоустройство 58 малых скверов в рамках дотаций в муниципалитеты. К 30 сентября все эти территории планируем закончить. Также в 2025-м сделаем 735 детских площадок. 123 губернаторских модернизируем и заменим 612 старых. До 31 августа планируем завершить по ним все работы», — рассказал замесититель председателя правительства региона — министр благоустройства Михаил Хайкин. По его словам в Московской области сейчас активно обновляют существующие парки, создают велосипедные дорожки, скейт-парки, игровые площадки, обновляют пешеходные зоны и благоустраивают набережные. Развлечения и зоны отдыха

Губернатор отметил актуальность не только улучшения внешнего вида объектов, но и доступности развлечений и прочих активностей для посетителей. «Но, как мне докладывали, и количество малого бизнеса, и различные услуги, спортивные, доступный спорт сегодня, культурные мероприятия — все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул глава региона.

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Дирекции парков должны поддерживать постоянную связь с бизнесом, сохранять высокие стандарты качества в точках общепита и пунктах проката. Спортивное оборудование и общественные пространства необходимо регулярно обслуживать и обновлять. «Что касается оказания услуг, бизнеса в парках — у нас открываются пункты проката (114, +14 тысяч прошлому году), кафе и рестораны (225, +15 объектов), точки питания (774, +48), а также обновляются аттракционы», — подчеркнул Хайкин. В местах отдыха также обустраивают новые зоны для занятий спортом. В этом году в регионе появится еще одно футбольное поле, восемь площадок для игры в волейбол, столько же скейт-парков. Андрей Воробьев поручил главам регионов тщательно следить за своевременностью закупок и исполнения работ. Особый акцент он сделал на доступности и безопасности парков и других зон отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья и матерей с колясками. «Вы знаете, что этот проект был поддержан лично нашим президентом, и задача, чтобы и содержание, и наполнение — все соответствовало высоким стандартам. Главное мерило стандарта — это посещаемость», — напомнил губернатор. Этот показатель увеличивается каждый год. В прошлом году парки и зоны отдыха приняли 43,1 миллиона гостей. За текущий летний сезон ожидается прирост на 4,3 миллиона человек. С июня по август посетители смогут принять участие более чем в 12 тысячах активностей, среди которых фестиваль «Город танцует в парках», забеги, соревнования по хип-хопу, брейк-дансу, шахматам и другие мероприятия. Контроль состояния и безопасности объектов Весной были проведены все необходимые работы для улучшения состояния объектов. Специалисты убрали 1,2 тысячи аварийных деревьев, привели в порядок 779 гектаров газонов, отремонтировали почти два километра дорожек и около двух тысяч малых архитектурных форм. Кроме того, они подготовили свыше четырех тысяч информационных стендов.

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Также до 8 мая в Подмосковье завершили обработку территорий. Повторно ее проведут с 20 июня по 8 июля. Андрей Воробьев поручил с июня по август поддерживать достигнутый в результате вышеуказанных работ результат.

Одним из нововведений этого года станет пилотный проект по автоматизированному контролю содержания парков с использованием нейросетей. Его запустят в 10 муниципалитетах, среди которых Истра, Балашиха и Клин.