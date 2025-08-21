Сегодня 13:50 «Главное — мотивация». Андрей Воробьев наградил директоров лучших школ в Подмосковье Андрей Воробьев: гимназия № 16 в Люберцах стала лидером среди школ Подмосковья 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Традиционный форум педагогов начался в Подмосковье. На нем объявили ежегодный рейтинг образовательных учреждений. Первое место в нем досталось гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил учителей за труд и отметил успехи выпускников и олимпиадников.

Рейтинг школ ввели в Подмосковье в 2016 году. Их оценивают по успехам ребят на экзаменах и олимпиадах, в спортивных соревнованиях и на творческих конкурсах. Большое внимание уделяют профессиональным достижениям педагогов. Уже четвертый год подряд ни одного учреждение региона не попадает в красную зону. «Традиционно мы оцениваем качество образования — успехи ребят на ЕГЭ и олимпиадах. Плюс в этом году мы учитывали цифровую зрелость учителей, воспитательную работу в школах, внедрение инноваций, в том числе искусственного интеллекта», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В прошлом году подмосковные школьники выиграли 550 дипломов на всероссийской олимпиаде. Они одержали 91 победу, обеспечив региону второе место после Москвы. «Среди стобалльников ЕГЭ — 669 ребят, и их число растет, особенно по информатике и химии. Хочу поблагодарить всех, кто помогает нашим ребятам побеждать в учебе и в жизни», — добавил Воробьев. Третье место в рейтинге школ в этом году досталось лицею № 34 в Мытищах. Второе заняла школа № 9 в Ступине, а победу одержала гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах. Как рассказала директор учреждения Ирина Снегирева, в прошлом году больше половины ее выпускников получили от 220 баллов ЕГЭ. «Практически вся наша образовательная программа построена на том, чтобы мотивировать детей к обучению. И это неплохо получается, о чем говорят весомые успехи наших учащихся», — отметила она.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

В прошлом учебном году на счету гимназии 17 победителей и призеров финала всероссийской олимпиады. Их помогли подготовить квалифицированные педагоги. Всего в состав учреждения входят более 300 человек. «Каждый наш учитель — особенный, талантливый, любящий свою работу. Педагоги и летом, и зимой, и в каникулы, и в отпуск, стараются работать с ребятами», — подчеркнула Ирина Снегирева. В зеленую зону рейтинга попадают школы с высокими результатами по всем параметрам оценки. Они получают дополнительное финансирование, которое направляют на премии для учителей.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев также вручил дипломы «Флагман образования Московской области 2025 года» директорам гимназии имени Примакова в Одинцове и Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. Педагогический форум продлится в Подмосковье до 28 августа. У нем примут участие 15 тысяч специалистов.