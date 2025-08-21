«Главное — мотивация». Андрей Воробьев наградил директоров лучших школ в Подмосковье
Андрей Воробьев: гимназия № 16 в Люберцах стала лидером среди школ Подмосковья
Традиционный форум педагогов начался в Подмосковье. На нем объявили ежегодный рейтинг образовательных учреждений. Первое место в нем досталось гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил учителей за труд и отметил успехи выпускников и олимпиадников.
Рейтинг школ ввели в Подмосковье в 2016 году. Их оценивают по успехам ребят на экзаменах и олимпиадах, в спортивных соревнованиях и на творческих конкурсах. Большое внимание уделяют профессиональным достижениям педагогов.
Уже четвертый год подряд ни одного учреждение региона не попадает в красную зону.
«Традиционно мы оцениваем качество образования — успехи ребят на ЕГЭ и олимпиадах. Плюс в этом году мы учитывали цифровую зрелость учителей, воспитательную работу в школах, внедрение инноваций, в том числе искусственного интеллекта», — сказал Воробьев.
В прошлом году подмосковные школьники выиграли 550 дипломов на всероссийской олимпиаде. Они одержали 91 победу, обеспечив региону второе место после Москвы.
«Среди стобалльников ЕГЭ — 669 ребят, и их число растет, особенно по информатике и химии. Хочу поблагодарить всех, кто помогает нашим ребятам побеждать в учебе и в жизни», — добавил Воробьев.
Третье место в рейтинге школ в этом году досталось лицею № 34 в Мытищах. Второе заняла школа № 9 в Ступине, а победу одержала гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах. Как рассказала директор учреждения Ирина Снегирева, в прошлом году больше половины ее выпускников получили от 220 баллов ЕГЭ.
«Практически вся наша образовательная программа построена на том, чтобы мотивировать детей к обучению. И это неплохо получается, о чем говорят весомые успехи наших учащихся», — отметила она.
В прошлом учебном году на счету гимназии 17 победителей и призеров финала всероссийской олимпиады. Их помогли подготовить квалифицированные педагоги. Всего в состав учреждения входят более 300 человек.
«Каждый наш учитель — особенный, талантливый, любящий свою работу. Педагоги и летом, и зимой, и в каникулы, и в отпуск, стараются работать с ребятами», — подчеркнула Ирина Снегирева.
В зеленую зону рейтинга попадают школы с высокими результатами по всем параметрам оценки. Они получают дополнительное финансирование, которое направляют на премии для учителей.
Андрей Воробьев также вручил дипломы «Флагман образования Московской области 2025 года» директорам гимназии имени Примакова в Одинцове и Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном.
Педагогический форум продлится в Подмосковье до 28 августа. У нем примут участие 15 тысяч специалистов.