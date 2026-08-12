12 августа 2026 16:48 «Главная задача — повысить надежность всей системы». Воробьев — о подготовке теплосетей и котельных в Егорьевске к зиме Андрей Воробьев: 9 котельных модернизируют в Егорьевске в этом году Подмосковье

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В Егорьевске в этом году обновляют систему теплоснабжения: в округе строят около двух километров сетей, модернизируют девять котельных и один центральный тепловой пункт. О подготовке коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время рабочей поездки в муниципалитет.

Вместе с первым зампредом комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадием Паниным глава региона осмотрел участок между котельными на Рязанской и Гражданской улицах и пообщался с рабочими и жителями. Резервные сети для надежности теплоснабжения «У нас сегодня важная поездка в Егорьевск по всем ключевым направлениям, которые реализуем и в рамках наказов жителей, и в рамках актуальных вопросов, которые всегда существуют в каждом городе. Прежде всего, это ЖКХ. В прошлом году мы провели масштабную работу — заменили большое количество сетей. Сейчас наша главная задача — повысить надежность всей системы», — подчеркнул Андрей Воробьев. Всего в округе появятся четыре резервные перемычки протяженностью более 1,7 тысячи метров. Помимо участка между Гражданской и Рязанской улицами, работы проводят между объектами на улицах Парижской Коммуны и Пролетарской, на Касимовском шоссе и Рязанской улице, а также между Коммунальной улицей и Касимовским шоссе.

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На первом участке уже смонтировали 395 метров труб — более 53% запланированного объема. Подключить перемычки рассчитывают к 1 сентября, а полностью завершить работы по контрактам — до 15 октября. После прокладки сетей подрядчик восстановит дороги, тротуары и газоны.

«У нас заключено четыре контракта. Мы строим участки наружных теплосетей — резервные перемычки, которые позволят оперативно переключать потребителей в случае любых аварий или внеплановых ремонтов», — пояснил руководитель компании-подрядчика Мушег Матевосян. Обновление котельных по государственной программе Объект на Гражданской улице обслуживает более 1,2 тысячи человек и девять социальных учреждений. Там демонтировали устаревшее оборудование и установили новую дымовую трубу. Следующим этапом станет монтаж котла и системы водоподготовки. По государственной программе также обновляют котельные на улицах 50 лет ВЛКСМ, Жукова Гора, Меланжистов, Парижской Коммуны и Касимовском шоссе, в поселке Шувое и деревне Челохово.

«В этом году у нас запущено уже три котельных. Это улица Рязанская — замена насосного оборудования, улица Косинская — капитальный ремонт котла с заменой автоматики, деревня Челохово — перевод с угля на газ», — добавил генеральный директор «Егорьевских инженерных сетей» Анатолий Ионов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Екатерина Агеева 4/4

Еще три котельные, один центральный тепловой пункт и участок теплосети ремонтируют за счет инвесторов. Умные датчики На объектах устанавливают оборудование для круглосуточного контроля температуры и давления. «И конечно, мы очень серьезное внимание уделяем автоматизации, датчикам, счетчикам, чтобы аварийные бригады при любых отклонениях от нормы реагировали максимально оперативно», — отметил Андрей Воробьев. Диспетчеры сразу получают сигнал, благодаря чему средняя продолжительность аварийных работ уже сократилась более чем на три часа.

Системой мониторинга оборудовали 49 из 50 котельных и 17 из 18 центральных тепловых пунктов Егорьевска. Подключить оставшиеся объекты планируют в этом году.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5