Глава Комлесхоза Ларькин: лесных пожаров в Подмосковье стало в 3 раза меньше

Фото: В Ульянинском питомнике Комлесхоза проводят уход за сеянцами ели и сосны / Медиасток.рф

В Московской области подвели промежуточные итоги программы по сохранению лесов. В 2026 году работа ведется по трем направлениям: противопожарная защита, санитарно-оздоровительные мероприятия и воспроизводство лесов. Об этом глава Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин доложил губернатору Андрею Воробьеву в ходе еженедельного совещания.

Пожаров стало в три раза меньше

Количество лесных пожаров и площадь возгораний в регионе снизились втрое по сравнению с прошлым годом. Основной причиной остается человеческий фактор. Новым источником возгораний в этом году стали падения беспилотников.

Главным инструментом обнаружения возгораний остаются камеры видеомониторинга. Из 147 установленных в регионе камер именно они выявляют 61% пожаров. После обновления системы искусственного интеллекта количество ложных срабатываний сократилось на 87%.

Для профилактики пожаров обустраивают шесть тысяч километров минерализованных полос и лесных дорог, устанавливают шлагбаумы.

В лесах оборудовано 895 мест отдыха, 83 из них появились в этом году. Также в регионе создано 866 пикниковых точек и 1,2 тысячи рекреационных локаций.

«Места отдыха в лесу — это не только комфорт для жителей, но и противопожарные мероприятия. Когда есть оборудованное место, люди гораздо реже разводят костры где попало», — отметил министр.

Такие площадки помогают снизить риск возгораний из-за костров в непредназначенных для этого местах.

Жители помогают расчищать леса

Второе направление — санитарно-оздоровительные мероприятия. На них в этом году предусмотрено пять тысяч гектаров, сейчас работы выполнены на 69%. Основная задача — уборка неликвидной древесины. Большинство участков выбирают по обращениям жителей.

Отдельно проводится уборка мусора. В работу вовлечены 43 округа, на эти цели выделено 87 миллионов рублей. Из 425 мест очищено 62%. В акции «Чистый лес» приняли участие более двух тысяч человек, вместе они очистили 58 гектаров.

Практически завершена и борьба с борщевиком. В защитных лесах используют только трехкратное окашивание. Количество обращений жителей по борщевику снизилось на 27%, по мусору — на 37%.

В регионе высадят три миллиона деревьев

В рамках воспроизводства лесов в этом году планируется высадить три миллиона деревьев. Искусственное лесовосстановление должно охватить почти 900 гектаров, сейчас выполнено 55% плана. Еще почти 15 тысяч гектаров займут работы по уходу за лесными культурами.

Ежегодно питомники региона выращивают около шести миллионов сеянцев. В Дмитровском питомнике в этом году получили более миллиона растений с закрытой корневой системой. Это позволило полностью обеспечить потребность в собственном посадочном материале.