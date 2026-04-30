Глава Балашихи Юров стал участником предварительного голосования «Единой России»

Пресс-служба Администрации Балашихи
Фото: Пресс-служба Администрации Балашихи

Глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Он планирует избираться в Государственную Думу от округа, в который входят Реутов и Балашиха.

Всего в списке кандидатов в Московской области уже более 840 человек — это представители разных профессий.

В 2014 году Юров был избран главой Реутова, а в 2017 году возглавил Балашиху. Под его руководством в округе открыто более 15 новых школ и свыше 26 детских садов, построены три ФОКа и две ледовые арены, благоустроено более 20 общественных пространств, 12 поликлиник.

Сергей Юров отметил, что в случае поддержки жителями его кандидатуры он продолжит решать вопросы, которые волнуют людей, уже на федеральном уровне.

«Безусловно, уже многое сделано, удалось добиться определенных результатов — это касается масштабного строительства социальных объектов, капитального ремонта, благоустройства. В Балашихе строится крупнейшая в Московской области региональная больница Ольгино, решаются транспортные вопросы. Но впереди, конечно, еще очень много задач», — заключил Сергей Юров.

Документы на предварительное голосование подал и 25-летний заместитель руководителя «Молодой Гвардии» в Подмосковье Алексей Кожухалов. Он регулярно организует гуманитарные конвои в зону СВО, инициировал проект «Касается каждого!» по производству FPV-дронов. С 2021 года работает муниципальным депутатом в Лобне.

Также список кандидатов пополнил ветеран СВО, преподаватель Орехово-Зуевского железнодорожного техникума Дмитрий Лемешко, который планирует избираться в Мособлдуму. За плечами Дмитрия — служба на Северном Кавказе и в зоне СВО, в 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. При выполнении очередного боевого задания подорвался на мине, получив тяжелое ранение. За участие в боевой операции награжден медалью «За отвагу».

«Если жители окажут мне доверие, я хотел бы заняться вопросами среднего профессионального образования. Также считаю важным развивать сотрудничество между учебными заведениями и предприятиями, чтобы студент, приходя на работу, был полностью готов к своим обязанностям», — поделился Дмитрий.

«Единая Россия» продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. Изначально она должна была завершиться 30 апреля. Как сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, решение принято в связи с большим потоком желающих принять участие в отборе кандидатов перед выборами в Госдуму и региональные парламенты. По его словам, всего по стране документы на предварительное голосование подали более четырех тысяч кандидатов. Почти пятая часть из них — более 840 кандидатов — из Подмосковья.

Активно регистрируются на предварительное голосование и избиратели. За первые десять дней о своем желании принять участие в процедуре заявили уже более 410 тысяч человек — это чуть больше 6% от всех избирателей Московской области.

Напомним, в Подмосковье в сентябре пройдут выборы в Госдуму, Мособлдуму и отдельные муниципальные советы. Кто из кандидатов представит партию на предстоящих выборах — определят жители. Предварительное голосование «Единой России» будет проходить на сайте PG.ER.RU с 25 по 31 мая с верификацией через Госуслуги. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 29 мая.

