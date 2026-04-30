Глава Балашихи Юров стал участником предварительного голосования «Единой России»

Глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Он планирует избираться в Государственную Думу от округа, в который входят Реутов и Балашиха.

Всего в списке кандидатов в Московской области уже более 840 человек — это представители разных профессий.

В 2014 году Юров был избран главой Реутова, а в 2017 году возглавил Балашиху. Под его руководством в округе открыто более 15 новых школ и свыше 26 детских садов, построены три ФОКа и две ледовые арены, благоустроено более 20 общественных пространств, 12 поликлиник.

Сергей Юров отметил, что в случае поддержки жителями его кандидатуры он продолжит решать вопросы, которые волнуют людей, уже на федеральном уровне.

«Безусловно, уже многое сделано, удалось добиться определенных результатов — это касается масштабного строительства социальных объектов, капитального ремонта, благоустройства. В Балашихе строится крупнейшая в Московской области региональная больница Ольгино, решаются транспортные вопросы. Но впереди, конечно, еще очень много задач», — заключил Сергей Юров.