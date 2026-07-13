Посылка добра. Глава Балашихи поддержал акцию помощи Почты России жителям приграничья

Глава Балашихи Сергей Юров принял участие в благотворительной акции Почты России и Российского Красного Креста, направленной на поддержку жителей Курской и Белгородской областей. Он посетил отделение почтовой связи № 143910 на улице Спортивной, поздравил сотрудников с профессиональным праздником и отправил гуманитарную посылку.

«Сегодня принял участие в очень важной акции, которую проводят Почта России и Российский Красный Крест. Любой житель может принести в почтовое отделение благотворительную посылку, и ее бесплатно отправят тем, кто сегодня особенно нуждается в поддержке. К сожалению, жители приграничных регионов продолжают сталкиваться с последствиями обстрелов и разрушением гражданской инфраструктуры. Государство оказывает им всю необходимую помощь, но человеческое участие и внимание не менее важны. Сегодня я тоже отправил такую посылку. Все желающие могут присоединиться к этой акции. Даже небольшой вклад каждого из нас может стать важной поддержкой для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — отметил Юров.

В рамках акции любой житель России может бесплатно отправить безадресную посылку с гуманитарной помощью в региональные отделения Российского Красного Креста в Курской и Белгородской областях. После доставки сотрудники организации сортируют отправления и передают их нуждающимся.

В почтовых отделениях отправителям помогают оформить посылку и подсказывают, какие вещи наиболее востребованны. В качестве гуманитарной помощи принимаются товары для детей, новая одежда и обувь, постельное белье, медицинские изделия, средства реабилитации, предметы первой необходимости и продукты длительного хранения. Вес одной посылки не должен превышать 20 килограммов.

Сегодня на территории Балашихи работают 32 отделения почтовой связи. За последние годы при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева были модернизированы девять почтовых отделений, открыты два новых офиса в микрорайоне Новое Измайлово и жилом комплексе «Измайловский лес».

Совместный проект Почты России и Российского Красного Креста стартовал в марте 2025 года. Уже за первый месяц россияне отправили свыше 500 благотворительных посылок, причем наибольшую активность проявили жители Москвы и Московской области, а также ряда других регионов страны. По итогам 2025 года участники акции направили в приграничные регионы более 15 тонн гуманитарной помощи. В январе 2026 года Почта России сообщила о продлении проекта, который продолжает действовать во всех почтовых отделениях страны.

Для участия достаточно оформить безадресную посылку на региональное отделение Российского Красного Креста с пометкой «До востребования». Отправления бесплатно принимаются в любом отделении Почты России и после доставки распределяются среди жителей Курской и Белгородской областей, которым необходима помощь.