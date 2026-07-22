22 июля 2026 14:05 Герой России из Ступина зарегистрирована на выборах в Госдуму Подмосковье

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«Единая Россия»

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Центризбирком зарегистрировал список «Единой России» на выборах в Госдуму. По итогам заседания избирательной комиссии секретарь Генсовета партии, Владимир Якушев, военкор и Герой России Евгений Поддубный и Герой России Людмила Болилая получили удостоверения кандидатов в депутаты Госдумы.

Людмила Болилая — медсестра из подмосковного Ступина, первая женщина, получившая Золотую звезду Героя России за подвиг в зоне спецоперации — стала одним из лидеров предварительного голосования партии в Московской области. «Для меня получить сегодня удостоверение кандидатов в депутаты Государственной Думы — это огромная честь. Огромная честь и ответственность — прежде всего перед людьми, перед Президентом, перед партией „Единая Россия“. На прошедшем недавно съезде Владимир Владимирович обозначил, что опирается на мнение „Единой России“. И мы просто не можем его подвести. Сегодня наша основная задача — это открытый, честный разговор с людьми», — сказала Людмила Болилая.

Комментируя регистрацию кандидатов, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев акцентировал, что партия продолжает работу над новой народной программой. «Мы собираем предложения через сайт, получаем коллективные обращения от предприятий, единичные обращения от конкретных людей. Нам предстоит обработать большой массив инициатив», — рассказал он. Член Генсовета «Единой России», военкор, Герой России Евгений Поддубный отметил, что избирательная кампания пройдет в условиях высокой конкуренции: «Стране нужна Государственная дума, которая очень качественно и много работает, чтобы обеспечить стабильность существования государственных систем. И в конечном итоге, чтобы приблизить нашу Победу», — подытожил он.