Герой России из Ступина Людмила Болилая стала участником предварительного голосования

Герой Российской Федерации, ефрейтор и военный фельдшер Людмила Болилая примет участие в предварительном голосовании «Единой России». В случае победы она планирует избираться от Московской области в Госдуму на выборах в сентябре.

Людмила Болилая родилась в Петровске Саратовской области, в 2019 году переехала в Подмосковье, в Ступино. Более 15 лет проработала фельдшером скорой помощи, в период пандемии ковида одной из первых выезжала на вызовы к тяжелым больным.

В апреле 2023 года Людмила заключила контракт и добровольно отправилась в зону специальной военной операции, где служила в 20-й гвардейской общевойсковой армии Московского военного округа медсестрой.

По словам женщины, родные приняли решение очень сложно.

«Я думаю, каждый из вас поймет, что провожать в неизвестность, в опасность близкого человека – это очень страшно, очень тяжело. Долгая разлука, отсутствие связи давались, конечно, нелегко. Но мы справились», — вспоминает Людмила.

В начале прошлого года, когда подразделение, где служила женщина, подверглось ракетно-артиллерийскому удару, она под шквальным огнем оказывала помощь раненым и готовила их к эвакуации. Спасая тяжелораненого бойца, закрыла его собой. Военнослужащий выжил, сама Людмила получила множественные тяжелые ранения и отправилась на длительное лечение, которое проходит и сейчас. Двадцать второго мая 2025 года президент Владимир Путин вручил Людмиле Болилой «Золотую Звезду» Героя России. Она стала первой женщиной, удостоенной этого звания с начала проведения СВО.

Сегодня Людмила – участница кадрового проекта «Лидеры России. Политика», проходит обучение в РАНХиГС, состоит в региональном политсовете «Единой России» в Подмосковье. Свое решение участвовать в выборах объясняет желанием и дальше служить людям, используя опыт, полученный и на передовой, и в гражданской жизни.

«Я отношусь к тем людям, которые считают своим долгом служение Отечеству, служение нашему народу. Я работала на скорой помощи, помогала бойцам на СВО, свою миссию и продолжу дальше», — говорит Людмила.

«Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. Победители представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму, Московскую областную думу и муниципальные советы депутатов, которые пройдут в сентябре.

На сегодня документы на участие в предварительном голосовании в Подмосковье подали уже около 600 кандидатов. В их числе – много новых людей, в том числе тех, кто впервые пробует себя в политике. Это педагоги и медики, представители промышленных предприятий и бизнеса, общественники и волонтеры. Всего около трети кандидатов – действующие депутаты. Примерно четвертая часть – люди в возрасте до 35 лет.