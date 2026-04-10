Герой России Елена Серова: побывав однажды в космосе, хочешь туда вернуться

Подмосковная «Единая Россия» поздравляет работников космической отрасли с наступающим профессиональным праздником. В 65-летию полета Юрия Гагарина в космос «Единая Россия» провела в регионе масштабные мероприятия: фестивали, выставки, мастер-классы и квесты. В музеях открылись новые тематические экспозиции, а работников космических предприятий на проходных в канун профессионального праздника ждали цветы и улыбки активистов «Молодой гвардии единой России».

Герой России летчик-космонавт Елена Серова в преддверии Дня космонавтики встретилась с курсантами центра «Авангард» — здесь открыли мурал, посвященный первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.

Сейчас как никогда важно объяснять молодежи, что Россия была, есть и всегда будет первой в покорении космоса, считает Елена Серова.

«Наши дети должны помнить, что они — внуки тех самых первооткрывателей, которые прокладывали всему человечеству дорогу в неизведанное пространство. И когда я вижу горящие глаза детей на встречах, я понимаю, что работаем не зря. Они задают очень конкретные вопросы, спрашивают, как попасть в профессию. Видно, что наша молодежь стремится к звездам. Возможно, и потому, что в школы вернули астрономию. В свое время это был мой любимый предмет, до сих пор храню учебник за 11-й класс», — рассказывает космонавт.

По мнению Елены Серовой, во многом именно благодаря инициативам «Единой России» поддерживается интерес школьников, молодежи к отрасли.

«Кружки робототехники и профильные технические классы в школах и колледжах, встречи с космонавтами, патриотическая работа — все это, конечно, дает результат», — уверена космонавт.

«Я помню, мы на МКС проводили эксперименты, предложенные школьниками, по разработке новых видов полимерных материалов. И результаты затем стали применяться уже на Земле. У нашей молодежи есть идеи и желание. Это самое главное», — подчеркнула Елена Серова.

Сейчас она работает советником губернатора Московской области. Ведет социальную работу, много помогает фронту, новым регионам. Но признается, что скучает по космосу.

«Полетела бы я на орбиту снова? Однозначно да! Побывав однажды в космосе, потом непременно хочешь туда вернуться. Наша планета из иллюминатора очень большая и красивая», — говорит космонавт.

Студент Технологического университета им. А. А. Леонова Андрей Морусак занимается изучением ракетных двигателей. И совмещает учебу с общественной деятельностью. Он активист «Молодой гвардии единой России», помогает организовывать встречи с ветеранами космической отрасли и вовлекать молодежь в научно-техническое творчество.

Вместе с другими молодогвардейцами в канун профессионального праздника он поздравил работников космических предприятий. Живая музыка, цветы и слова благодарности звучали в адрес тех, кто ежедневно создает ракетно-космическую славу страны. Перед началом смены инженеров, испытателей и рабочих активисты МГЕР встретили с букетами весенних цветов, теплыми пожеланиями и живым вокалом.

«Каждый, кто сегодня заходит на проходную космического предприятия, делает не просто свою работу. Он приближает следующий запуск, новую экспедицию. Хочу сказать вам: „Спасибо, что делаете космос ближе“», — сказала Диана Алумянц, руководитель «Молодой гвардии» в Подмосковье.

В Королеве к празднику организовали фестиваль «Вселенная Леонова». Его гости познакомились с новинками беспилотных систем, радиоэлектроники и космических технологий. Открыл мероприятие депутат Мособлдумы от «Единой России», один из самых титулованных лыжников мира Александр Легков.

«Мы видим, что молодежь заряжена, у ребят есть интерес и потенциал. Наша задача — поддерживать их, направлять и давать возможность реализовать себя. Важно, чтобы каждый понимал: невозможное возможно, если есть желание и готовность работать», — отметил Александр Легков.