Подмосковный театр победил во всероссийском конкурсе грантов. Какие спектакли покажут жителям и гостям Пушкинского округа, а также чем удивят поклонников артисты, рассказал 360.ru художественный руководитель Ивантеевского музыкального драматического театра, заслуженный артист России Артем Бибилюров.

«Мы благодарим Министерство культуры и наше правительство, потому что поддержка оказывается действительно огромная. Те люди, которые, работая на своих должностях в это непростое время, хотят менять нашу страну к лучшему, получают эту мощную поддержку», — сказал Бибилюров.

Победил проект по произведениям Антона Чехова — команда трудилась дни и ночи.

«И у нас получилось. Мы много работали, разрабатывали и костюмы, и декорации, подключили молодых деятелей театра. Мало просто разработать проект — нужно доказать его важность и нужность людям в сегодняшних реалиях. Нам это удалось», — рассказал Бибилюров.

Чехов навсегда

На произведения Чехова выбор пал не случайно, ведь его творчество и сегодня не теряет актуальности, а призыв великого классика всегда, в любых обстоятельствах оставаться людьми до сих пор находит отклик в сердцах миллионов.

«Чехов бьет всегда прямо в сердце. Я считаю, что сегодняшний герой нашего времени — это в первую очередь просто человек, житель нашей страны. Сама постановка — это спектакль-трансформер. Мы планируем менять рассказы, будут меняться декорации, детали костюмов, мы сможем проиграть одни и те же рассказы по-разному. Никаких штампов — только театральная фантазия, заставляющая зрителя думать, сопереживать, задавать вопросы», — пояснил худрук.

Он отметил, что до 40% посетителей театра — дети, и это огромная удача всего коллектива. Кроме того, нынешняя государственная поддержка культуры такова, что каждый может рассчитывать на гранты. Главное — чтобы проект был по-настоящему нужен людям, уверен Бибилюров.

«Для победы в грантовых конкурсах нужно разрабатывать интересные и актуальные проекты. Если он будет интересен и нужен нынешнему обществу, то он обязательно победит», — резюмировал заслуженный артист России.