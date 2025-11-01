Защитить здоровье быстро и бесплатно. Где сделать прививку от гриппа в Подмосковье в ноябре?
В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Процедуру можно пройти в поликлинике по месту прикрепления, а также во время выездных акций. Мобильные бригады врачей принимают пациентов вблизи железнодорожных станций, в парках и у торговых центров. В ноябре медики посетят 40 городских округов Подмосковья. О том, где можно сделать прививку, расскажем в нашем материале.
Мобильные бригады разворачивают пункты вакцинации в оживленных местах, которые пользуются популярностью у жителей. Благодаря этому пройти процедуру можно в парках, на площадях и скверах прямо во время прогулки.
«В Подмосковье прививку от гриппа можно сделать не только в поликлинике, но и в мобильном комплексе. Это удобно тем, кто по причине работы или другой занятости не может дойти до медучреждения», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.
Где проведут выездные вакцинации в Подмосковье в ноябре?
В ноябре мобильные бригады планируют посетить 40 городских и муниципальных округов Подмосковья. Врачи будут принимать жителей не только в крупные городах, но и в небольших селах и деревнях. Полный график доступен по ссылке.
Балашиха
Пройти вакцинацию в Балашихе можно будет 1 ноября в Кучино, 2 ноября — в микрорайоне Сакраменто, 7 ноября — в Купавне. Врачи будут принимать пациентов на станции Железнодорожной 24, 25 и 26 ноября, на станции Ольгино — 3, 4, 5, 27, 28 и 29 ноября.
Сделать прививку также можно будет на станциях Никольское, Салтыковская и Заря.
Кроме того, 10, 11 и 12 ноября медики будут принимать в МФЦ на Советской улице. Бригады работают с 09:00 по 14:00.
Воскресенск
На базе ДК «Цементник» акция пройдет 10 ноября, 12-го числа врачи будут работать в фитнес-клубе «Мой спорт» в Белоозерске, а 13-го — в филиале этой же организации в микрорайоне Новоявленском.
Мобильная бригада будет дежурить 20 ноября в ДК «Гармония» в Белоозерском и гипермаркете «Окей» в Воскресенске, а 6-го числа — в сквере «Березовая роща».
Зарайск
Жители деревни Алферьево смогут сделать прививку 17 ноября. В деревне Новоселки акция пройдет 5 ноября, в поселке Масловском — 7-го.
В этом месяце врачи будут работать в селе Чулки-Соколово, деревнях Летуново, Карино, Ерново, Мендюкино и других.
Кашира
Вакцинацию проведут в деревне Наумовское 5 ноября, в Ростовцах 6 ноября, в поселке Тарасково 12-го числа, в деревне Стародуб — 13-го.
Медики посетят деревни Яковское, Пурлово и Кокино, а также поселок Зендиково,
В Кашире, в магазине «Звезда» на Садовой улице, акция пройдет 7 и 14 ноября.
Богородский округ
Выездные вакцинации в Богородском округе в ноябре пройдут в деревнях Черново, Боровково, Щекавцево, Авдотьино, Аксено-Бутырки, Стромынь, Ново, Большое Буньково, Новостройка, Тимково, Следово, Молзино, Соколово, Горки, Карабаново, Ямкино, Кудиново, Горбуша, Радиоцентр и Балобаново.
Талдом
Первая выездная акция пройдет в Талдоме 3 ноября. В этот день бригада будет дежурить в деревне Кошелево.
Затем, 5-го числа, врачи приедут в Ермолино, 7 ноября — в поселок Северный. На Привокзальной площади и в парке Победы медики будут работать 11-го.