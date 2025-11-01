Защитить здоровье быстро и бесплатно. Где сделать прививку от гриппа в Подмосковье в ноябре?

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Процедуру можно пройти в поликлинике по месту прикрепления, а также во время выездных акций. Мобильные бригады врачей принимают пациентов вблизи железнодорожных станций, в парках и у торговых центров. В ноябре медики посетят 40 городских округов Подмосковья. О том, где можно сделать прививку, расскажем в нашем материале.

Мобильные бригады разворачивают пункты вакцинации в оживленных местах, которые пользуются популярностью у жителей. Благодаря этому пройти процедуру можно в парках, на площадях и скверах прямо во время прогулки.

«В Подмосковье прививку от гриппа можно сделать не только в поликлинике, но и в мобильном комплексе. Это удобно тем, кто по причине работы или другой занятости не может дойти до медучреждения», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Где проведут выездные вакцинации в Подмосковье в ноябре?

В ноябре мобильные бригады планируют посетить 40 городских и муниципальных округов Подмосковья. Врачи будут принимать жителей не только в крупные городах, но и в небольших селах и деревнях. Полный график доступен по ссылке.

Балашиха

Пройти вакцинацию в Балашихе можно будет 1 ноября в Кучино, 2 ноября — в микрорайоне Сакраменто, 7 ноября — в Купавне. Врачи будут принимать пациентов на станции Железнодорожной 24, 25 и 26 ноября, на станции Ольгино — 3, 4, 5, 27, 28 и 29 ноября.