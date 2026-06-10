Где купаться в Москве и Подмосковье летом-2026. Список проверенных пляжей Москвы и Подмосковья
Спасатель Щетинин предупредил об опасности диких водоемов
До начала полноценного купального сезона остаются считанные дни, однако специалисты уже предупреждают: далеко не каждый водоем подходит для отдыха. Многие жители Москвы и Подмосковья отправляются на карьеры, лесные озера и дикие пляжи, не подозревая, что такие места могут представлять серьезную опасность. Где этим летом разрешено купаться, какие пляжи безопасны и за что можно получить штраф, разбирался 360.ru.
По данным Роспотребнадзора, в Московской области санитарно-эпидемиологическое заключение получили шесть водоемов. Все они находятся в Орехово-Зуевском городском округе: озеро «Исаакиевское», карьер «Амазонка», водоем «Мечта», карьер «Нажицы», обводненный карьер «Золотые пески» и водоем «Горский».
В ведомстве напоминают, что официальные пляжи должны соответствовать санитарным требованиям. На их территории обязаны быть кабинки для переодевания, туалеты, душевые, урны и организованная уборка.
Купаться стоит только там, где это разрешено
Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал 360.ru, что сегодня в регионе официально работают 144 пляжа, предназначенных для купания.
«На сегодняшний день в Московской области разрешено купание на 144 пляжах. Они специально оборудованы, приняты в эксплуатацию, и там довольно безопасно можно проводить летний период времени», — отметил эксперт.
По его словам, многие отдыхающие ошибочно считают безопасным любой водоем, если рядом нет запрещающих знаков. Однако это не так.
«Все остальные водоемы потенциально опасны, и купание в них запрещено. Кроме того, у нас есть около 90 мест отдыха, где можно находиться на берегу, но без допуска в воду», — пояснил Щетинин.
Какие места считаются самыми опасными
Особую тревогу у спасателей вызывают карьеры. Именно там ежегодно происходит значительная часть несчастных случаев.
«Уже началось тепло, и мы довольно часто получаем информацию о погибших именно в таких необорудованных местах. Основная причина — алкогольное опьянение», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Не менее опасными он назвал пожарные водоемы, расположенные на территориях СНТ.
«Эти водоемы предназначены для забора воды при тушении пожаров. Они не рассчитаны на купание. Довольно большой процент гибели людей происходит именно в таких прудах и водоемах», — рассказал спасатель.
Где можно купаться в Москве
В столице ситуация находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. По состоянию на начало июня открыты несколько зон отдыха с купанием.
Среди них:
- озеро Белое;
- Пионерский пруд;
- Большой городской пруд;
- Школьное озеро;
- пляжи «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3»;
- Путяевский пруд № 1;
Седьмого июня Роспотребнадзор сообщил о запрете купания на пляже «Динамо». Лабораторные исследования показали несоответствие воды санитарным требованиям по микробиологическим показателям. При этом сама территория остается доступной для прогулок, занятий спортом и пляжного отдыха.
Также временно не рекомендуется купаться в зоне отдыха «Тропарево», где ухудшилось качество воды.
Еще несколько популярных мест сейчас закрыты на реконструкцию. В их числе зоны отдыха «Мещерское», озеро Черное и Головинские пруды.
Как следят за качеством воды
Контроль за безопасностью водоемов ведется на протяжении всего сезона. Только к началу июня специалисты Роспотребнадзора в Москве отобрали 170 проб воды и провели более 1300 лабораторных исследований.
Кроме того, проверяются питьевые фонтанчики, а также песок на пляжах и детских площадках. Всего исследовали почти 300 проб песка. На данный момент его качество соответствует санитарным нормам.
Чем грозит за купание в запрещенном месте
Помимо риска для здоровья и жизни, любителей купаться в неположенных местах может ждать административное наказание в соответствии со статьей 3.7 Кодекса Московской области об административных правонарушениях.
«Есть штраф, и на него можно нарваться, если неправильно проводить отдых и купаться в запрещенных местах», — отметил эксперт.
Контролировать соблюдение правил должны сотрудники правоохранительных органов, хотя из-за большого количества водоемов сделать это повсеместно непросто.
Спасатели напоминают: перед поездкой на пляж стоит проверить актуальную информацию на сайтах Роспотребнадзора или местных властей. Даже официально открытый водоем может быть временно закрыт для купания, если качество воды перестанет соответствовать требованиям безопасности.