Где купаться в Москве и Подмосковье летом-2026. Список проверенных пляжей Москвы и Подмосковья

До начала полноценного купального сезона остаются считанные дни, однако специалисты уже предупреждают: далеко не каждый водоем подходит для отдыха. Многие жители Москвы и Подмосковья отправляются на карьеры, лесные озера и дикие пляжи, не подозревая, что такие места могут представлять серьезную опасность. Где этим летом разрешено купаться, какие пляжи безопасны и за что можно получить штраф, разбирался 360.ru.

По данным Роспотребнадзора, в Московской области санитарно-эпидемиологическое заключение получили шесть водоемов. Все они находятся в Орехово-Зуевском городском округе: озеро «Исаакиевское», карьер «Амазонка», водоем «Мечта», карьер «Нажицы», обводненный карьер «Золотые пески» и водоем «Горский».

В ведомстве напоминают, что официальные пляжи должны соответствовать санитарным требованиям. На их территории обязаны быть кабинки для переодевания, туалеты, душевые, урны и организованная уборка.

Купаться стоит только там, где это разрешено

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал 360.ru, что сегодня в регионе официально работают 144 пляжа, предназначенных для купания.

«На сегодняшний день в Московской области разрешено купание на 144 пляжах. Они специально оборудованы, приняты в эксплуатацию, и там довольно безопасно можно проводить летний период времени», — отметил эксперт.

По его словам, многие отдыхающие ошибочно считают безопасным любой водоем, если рядом нет запрещающих знаков. Однако это не так.

«Все остальные водоемы потенциально опасны, и купание в них запрещено. Кроме того, у нас есть около 90 мест отдыха, где можно находиться на берегу, но без допуска в воду», — пояснил Щетинин.