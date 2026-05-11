Сегодня 13:15 Триста тысяч рублей многодетным семьям: гайд для родителей в Подмосковье

Единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей для многодетных семей в Подмосковье ввели в 2025 году по решению губернатора Андрея Воробьева. Она предназначена для поддержки молодых семей при рождении третьего или последующего ребенка. Как получить деньги, напомнил 360.ru.

«Подмосковные семьи могут воспользоваться различными мерами социальной поддержки на региональном портале госуслуг. В частности, теперь на портале появилась новая услуга для семей при рождении третьего или последующего ребенка. Родителю достаточно оформить онлайн-заявление, а выплату направят по указанным реквизитам», — сообщила министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник. Услуга «Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми».

Условия получения выплаты Право на выплату имеют родители или усыновители, которые соответствуют следующим критериям: возраст. На момент рождения ребенка возраст мамы и папы не должен превышать 36 лет;

гражданство. Родители должны быть гражданами России;

регистрация. Хотя бы один из родителей должен иметь постоянную регистрацию в Московской области;

ребенок. Третий или последующий ребенок должен быть рожден в 2025 году или позже, а свидетельство о его рождении — выдано в Московской области. При этом ребенок может быть рожден в другом регионе, но зарегистрирован в загсе Подмосковья;

статус семьи. Старшие дети должны быть несовершеннолетними, не проходившими процедуру эмансипации и не записанными в состав другой семьи для получения этой льготы. Если в семье только один родитель (а второй умер или признан пропавшим без вести), выплата также положена. Нельзя получить деньги, если родители лишены родительских прав или ограничены в них.

Как оформить выплату Заявление подается в электронном виде через региональный портал госуслуг Московской области. Для этого нужно: 1) зайти в личный кабинет на портале: 2) перейти в раздел «Социальная поддержка», затем в категорию «Поддержка семей с детьми»: 3) найти услугу «Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка». Подать заявление необходимо в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка. Срок рассмотрения заявки — семь рабочих дней. Результат направят в личный кабинет на портале.

Сколько семей уже получили выплату По данным на май 2026 года, за полтора года действия программы молодым многодетным семьям Подмосковья перечислили свыше одного миллиарда рублей — по 300 тысяч при рождении третьего и последующих детей. Только с начала 2026 года выплату получили более тысячи семей. В 2025 году вице-губернатор Людмила Болатаева сообщала, что к августу выплату получили около 1500 семей, а к октябрю — более 2000 семей. «За полтора года действия программы молодым многодетным семьям Подмосковья перечислено свыше миллиарда рублей — по 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. Только с начала 2026 года выплату получили более тысячи семей. Отмечу, что Подмосковье входит в тройку лидеров по числу многодетных семей в стране», — подчеркнула Болатаева. Средства не имеют целевого назначения — семья может потратить их на обустройство детской комнаты, покупку вещей для ребенка, создание «подушки безопасности» или решение жилищных вопросов.

В Московской области многодетные семьи имеют право на ряд выплат и льгот, помимо единовременной выплаты в 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка. Единовременное пособие при рождении ребенка Выплачивается при соблюдении условия: среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума. Размеры пособия: на первого ребенка — 20 тысяч рублей;

на второго ребенка — 40 тысяч рублей;

на третьего и последующего — 60 тысяч рублей;

при рождении двух детей — 70 тысяч рублей на каждого ребенка;

при рождении трех и более детей — 300 тысяч рублей на семью. Подать заявление можно на региональном портале «Госуслуги».

Выплата на школьную форму Многодетным в Подмосковье полагается ежегодная выплата в размере трех тысяч рублей на каждого обучающегося ребенка. Если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, дополнительно выплачивается семь тысяч рублей. Таким образом, общий размер выплат для таких семей составляет 10 тысяч рублей. Выплата назначается беззаявительно, но если ее не получили, можно подать заявление на региональном портале госуслуг.

Выплата на питание Размер ежемесячной денежной выплаты зависит от категории: беременным женщинам — 400 рублей;

кормящим матерям — одна тысяча рублей;

детям до года — одна тысяча рублей;

детям от года до трех лет — 600 рублей. Выплата назначается беременной женщине проактивно на основании сведений из Минздрава Подмосковья. Если выплата не пришла, необходимо подать заявление на региональном портале.

Компенсация расходов на оплату ЖКУ Многодетные семьи имеют право на денежную компенсацию в размере 50% оплаты коммунальных услуг. Получить услугу можно электронно на региональном портале. Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка Назначается на каждого ребенка в семье до 17 лет, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% от регионального детского прожиточного минимума.

Ежемесячное пособие студентам из многодетных семей Выплачивается в размере четырех тысяч рублей студентам из многодетных семей, получающим впервые высшее профессиональное образование по очной форме обучения в государственных вузах области, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума. Подать заявление можно лично в соцзащиту муниципалитета или через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Выплата 450 тысяч рублей на погашение ипотеки Эта мера поддержки действует для семей, в которых родился третий или последующий ребенок. Программу продлили до 2030 года.

Другие льготы Помимо денежных выплат, многодетные семьи в Подмосковье могут рассчитывать на: бесплатное школьное питание для детей;

частичную или полную компенсацию стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха детей;

бесплатный проезд для детей на городском наземном транспорте региона, пригородном железнодорожном транспорте, а также для одного из родителей, если в семье есть ребенок до семи лет;

бесплатные лекарства для детей до шести лет;

бесплатную парковку на платных стоянках;

бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок один раз в месяц;

компенсацию 50% стоимости обучения ребенка в колледже или техникуме (для семей, воспитывающих четверых и более детей). Для получения подробной информации о конкретных мерах поддержки и порядке их оформления рекомендуется обращаться в многофункциональный центр или в территориальное структурное подразделение Министерства социального развития Московской области по месту жительства.